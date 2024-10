Startseite VisorTech Ultrakompakter Anti-Diebstahl-Alarm Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-10-17 09:11. Auto, Motorrad, Fahrrad & E-Scooter mit lautem Alarm vor Diebstahl schützen - Ideal für Auto, Fahrrad, E-Scooter, E-Bike, Mofa u.v.m.

- Lauter Alarm bei Diebstahlversuchen mit bis zu 113 dB

- Mit Fernbedienung mit einer Reichweite bis zu 50 m

- Wettergeschütztes Gehäuse: IP65

- Einfache Installation per Klebepads oder Kabelbinder

- Lange Batterielaufzeit mit bis zu 12 Monaten für Fernbedienung Optimaler Schutz für Fahrzeuge: Die ultrakompakte Diebstahlwarnanlage für Autos, Fahrräder und Elektroroller (https://www.pearl.de/mtrkw-12634-anti-diebstahl-alarme-fuer-autos-und-fa...) von VisorTech (https://www.pearl.de/ar-2-81.shtml) bietet zuverlässigen Schutz vor unbefugtem Zugriff. Das Produkt vereint höchste Sicherheit und einfache Bedienung in einem Gerät. Mit einem lauten Alarmton von 113 dB werden potenzielle Diebe wirkungsvoll abgeschreckt. Der Alarm sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Fahrzeugs. Eine drahtlose Fernbedienung ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung des Alarms aus einer Entfernung von bis zu 50 Metern und sorgt so für eine flexible und komfortable Handhabung. Das kompakte Design des Alarms ermöglicht eine unauffällige und diskrete Montage. Die Installation erfolgt einfach und schnell mit Klebepads oder Kabelbindern. - Ideal für Auto, Fahrrad, E-Scooter, E-Bike, Mofa u.v.m.

- Lauter Alarm mit bis zu 113 dB bei Diebstahlversuchen

- Alarm wird bei Bewegung ausgelöst

- 7-stufige Empfindlichkeits-Einstellung

- 6 Alarmtöne

- Fernbedienung mit Reichweite bis zu 50 m

- Wettergeschütztes Gehäuse: IP65

- Einfache Installation per Klebepads oder Kabelbinder

- Lange Batterielaufzeit: bis zu 12 Monate für Fernbedienung

- Warn-Ton bei niedrigem Batteriestand

- Stromversorgung Alarmanlage: 3 Batterien Typ AAA / Micro für eine Laufzeit bis zu 6

Monaten (bitte dazu bestellen)

- Stromversorgung Fernbedienung: 1 Batterie Typ V27A für eine Laufzeit bis zu 12 Monaten

(enthalten)

- Maße: 95 x 42 x 23 mm, Gewicht: 127 g

- Alarmanlage inklusive Fernbedienung mit 12V-Batterie Typ V27A, 2 Klebepads, 2

Kabelbinder, Schraubendreher, Gehäuseöffner-Tool und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107436892 Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7626-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7626-3110.shtml Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

VisorTech 2er-Set Ultrakompakter Anti-Diebstahl-Alarm für Auto & Fahrrad, 113 dB (https://www.pearl.de/a-ZX7627-3110.shtml)

VisorTech 4er-Set Ultrakompakter Anti-Diebstahl-Alarm für Auto & Fahrrad, 113 dB (https://www.pearl.de/a-ZX7714-3110.shtml) Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/i55i7H2RsM8SKZf PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten