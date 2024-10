Startseite Zukunftsweisende KI-Technologie für OXID-Shops Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-16 14:26. OXID eSales geht strategische Partnerschaft mit Rezolve AI ein Ab sofort können OXID (https://www.oxid-esales.com/) Shopbetreiber die KI-Tools von Rezolve AI (https://www.rezolve.com/)nahtlos in ihren Onlineshop integrieren und damit das Einkaufserlebnis für ihre Kunden auf ein neues Level heben. Rezolve AI (NASDAQ: RZLV) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Einzelhandelsinnovation. Technologie der nächsten Generation für ein verbessertes Einkaufserlebnis Im Zentrum des Angebots von Rezolve AI steht die "BRAiN Commerce"-Engine, die speziell entwickelt wurde, um das Einkaufserlebnis zu revolutionieren. BRAiN Commerce verarbeitet Kundenanfragen intelligent und liefert präzise Suchergebnisse, personalisierte Empfehlungen und fundierte Beratung. Erweiterte Suchfunktionen

Dank der Algorithmen von Rezolve AI finden Kunden schneller und präziser genau das, wonach sie suchen. Die Suchtechnologie versteht den Kontext und die Absicht hinter Suchanfragen und liefert die relevantesten Ergebnisse. Intelligentes Beratungssystem

Rezolve AI begleitet Kunden durch den gesamten Einkaufsprozess und bietet personalisierte, maßgeschneiderte und intelligente Beratung. Ob Produktvergleiche oder detaillierte Erklärungen - die Technologie von Rezolve sorgt dafür, dass sich Kunden während des gesamten Prozesses gut informiert und unterstützt fühlen. Verkaufsoptimierung

Die Tools von Rezolve AI verbessern nicht nur das Einkaufserlebnis, sondern tragen auch direkt zur Umsatzsteigerung bei. Durch den Zuwachs an Kundenzufriedenheit und -treue können Händler ihre Konversionsraten erhöhen und das Wiederholungsgeschäft erheblich fördern. Ein neues Kapitel im E-Commerce Rezolve AI und OXID engagieren sich gemeinsam dafür, Händlern fortschrittliche KI- und Marketinglösungen bereitzustellen, die Transaktionen optimieren, den Kundensupport verbessern und das Umsatzwachstum fördern. Peter Vesco, GM EMEA bei Rezolve, ergänzte: "Die Zusammenarbeit mit OXID stellt einen bedeutenden Fortschritt in der E-Commerce-Branche dar. Wir vereinen innovative KI-Technologie und eine führende E-Commerce-Plattform, um Unternehmen zu stärken. Gemeinsam bieten wir Händlern fortschrittliche Lösungen, die Wachstum fördern, die Kundenbindung verbessern und das gesamte E-Commerce-Erlebnis optimieren." "Händler, die OXID nutzen, können sich auf innovative Technologien freuen, die ihnen dabei helfen, das Einkaufserlebnis ihrer Kunden zu verbessern, die Zufriedenheit zu steigern und die Umsätze nachhaltig zu optimieren", so Dr. Oliver Charles, CSO bei OXID. Die Lösung (https://solutionhub.oxid-esales.com/suche/?searchPhrase=rezolve) im OXID Solution Hub.

Im OXID Solution Hub finden Sie alle Erweiterungen der OXID-Partner.

Lesen Sie hier, was den OXID eShop ausmacht.

