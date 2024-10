Sensationelles Ergebnis: b.telligent auf Platz 1 der besten "AI"-Beratungen

Kunden und Expert:innen sind überzeugt von der Kompetenz in "Artificial Intelligence" und "Data Analytics"

München, 25. März 2024 - Zum ersten Mal steigt b.telligent bei den "Besten Beratern Deutschlands" ganz oben aufs Siegertreppchen. Das Unternehmen belegt den ersten Platz im Bereich Beratung "Artificial Intelligence". Ergänzt wird das Ergebnis von einem tollen dritten Platz in der Kategorie "Data Analytics". Das Ranking stammt vom Wirtschaftsmagazin brand eins und wird in Zusammenarbeit mit dem Statistikportal Statista auf Basis der Bewertung von Branchenexpert:innen und Kunden erstellt.

Insgesamt 298 Unternehmen und 11 Beraternetzwerke haben es in diesem Jahr auf die renommierte Bestenliste von brand eins geschafft, die seit 11 Jahren ermittelt wird. Seit 2016 zählt b.telligent regelmäßig zu den Top-Beratern im Bereich "Data Analytics & Big Data".

Besser geht"s nicht: b.telligent auf Platz 1 der besten "AI"-Beratungen in Deutschland!

Die "Artificial Intelligence" ist in den Unternehmen angekommen. Dabei gilt es, das Thema sorgsam zu prüfen: Wie kann AI sinnvoll eingesetzt werden, was machen die Themen Sicherheit und Datenschutz dabei und welche Potenziale in puncto Datenanalyse und Datennutzung können Unternehmen für sich identifizieren. Hier kommen die Berater als Ratgeber und Partner ins Spiel, und es lohnt sich, bei der Wahl des Dienstleisters genau hinzuschauen. Die Bestenliste von brand eins soll helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. "Dass wir es in diesem Jahr auf Platz 1 der AI-Berater in Deutschland geschafft haben, macht uns unglaublich stolz und glücklich", so b.telligent Geschäftsführer Klaus-Dieter Schulze. "Dieses phantastische Ergebnis verdanken wir dem Vertrauen unserer wunderbaren Kunden, Partner und Marktbegleiter. Dafür ein großes Dankeschön."

b.telligent baut auf ein professionelles und leidenschaftliches Beraterteam

Sebastian Amtage, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent, ist begeistert: "Es ist wirklich großartig, dass wir für zwei Themen ausgezeichnet werden, für die wir brennen und in denen wir absolut die Zukunft sehen! Ein großes Danke geht raus an die ganze b.telligent Mannschaft und unsere superengagierten und professionellen Beraterteams!" Klaus Blaschek, Gründer und Geschäftsführer von b.telligent, ergänzt: "Was für ein mega Ergebnis! Dieses Ranking mit den unabhängigen Bewertungen von brand eins und Statista bestärkt uns absolut darin, mit viel Herzblut unsere Vision weiterzutreiben: nämlich unsere Kunden zu Gewinnern der Digitalisierung und Datenökonomie zu machen. Und jetzt gehen wir feiern!"

Zur Methodik

brand eins und Statista greifen auch 2024 auf einen bewährten Prozess zurück und analysieren die Beratungsunternehmen in insgesamt 17 Branchen und 21 Arbeitsbereichen. Ziel ist es, den Beratermarkt übersichtlicher und transparenter zu machen. Die Befragung setzt sich aus zwei Phasen bzw. Teilnehmergruppen zusammen. Im ersten Schritt gaben in diesem Jahr 6.912 Partner und Principals ihre Empfehlungen für Beratungshäuser in den einzelnen Branchen und Fachbereichen ab - Selbstnennungen wurden dabei ausgeschlossen. Daraufhin wurden 1.500 leitende Angestellte in Unternehmen und mehr als 240 leitende Angestellte aus DAX-, M-DAX-, S-DAX- und Tec-DAX-Unternehmen ausgewählt, die im vergangenen Jahr mit Beratungen zusammengearbeitet haben. Die Befragten bekamen für jede Branche bzw. jedes Beratungsfeld eine Liste der für diesen Bereich empfohlenen Unternehmensberatungen, die es zu bewerten galt. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse entstand aus diesen unterschiedlichen Perspektiven schließlich die Liste der "Besten Unternehmensberater Deutschlands 2024" von brand eins. Die Details zu Methodik und den Ergebnissen gibt es bei brand eins online.

b.telligent

smart data. smart decisions.

b.telligent ist eine auf Analytics und Data Management spezialisierte technologieunabhängige Beratung. Mit über 400 Mitarbeiter:innen an neun Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien und in der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen in sämtlichen Projektphasen, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und Implementierung bis hin zu Betrieb und Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Zum neunten Mal in Folge zählt b.telligent 2024 im Ranking des Wirtschaftsmagazins brandeins Wissen zu den besten Beratern Deutschlands und erreicht beim Thema Data & Analytics Platz 3; bei Artificial Intelligence führt b.telligent auf Platz 1 die Liste an.

FOCUS Business kürte b.telligent 2023 zum dritten Mal als einen der Top-Berater in den Bereichen Analytics & Big Data, Digitalisierung, IT-Beratung und IT-Implementierung sowie für zahlreiche Branchen, darunter Automotive, Banken und Private Equity sowie Handel (inkl. E-Commerce) und Versicherungen.

Mehr unter www.btelligent.com.

