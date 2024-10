abtis schließt sich der wachsenden Your.Cloud-Familie an

Als Teil einer der am schnellsten wachsenden MSP-Plattformen in Europa setzt abtis seinen eingeschlagenen Wachstumskurs fort. Partnerschaft als erster Schritt in der Internationalisierungsstrategie von Your.Cloud auf dem Weg zum MSP Nr. 1 in Europa.

Amsterdam/Pforzheim, 16. Oktober 2024 - Mit großer Freude verkünden wir, dass abtis Your.Cloud beitritt! abtis, ein führender Managed Service Provider (MSP) in Deutschland, erweitert die stetig wachsende Your.Cloud-Familie und markiert den ersten Schritt in der Internationalisierungsstrategie von Your.Cloud. Diese Partnerschaft markiert einen entscheidenden Schritt auf dem Weg, die Präsenz in Europa weiter auszubauen. Mit einer klaren Vision und einem gemeinsamen Wertefundament wollen beide Unternehmen die Zukunft des IT-Marktes gestalten und ihre Kunden mit innovativen Lösungen voranbringen. Das gemeinsame Ziel ist es, der führende Premium-MSP in Deutschland und ganz Europa zu werden und durch starke Partnerschaften sowie kontinuierliches Wachstum Maßstäbe zu setzen.

Gemeinsam führender MSP in Deutschland werden

Nach der erfolgreichen Transformation der abtis von einem klassischen Systemhaus zu einem der modernsten Full-Service Microsoft MSP verfolgt abtis das ehrgeizige Ziel, gemeinsam mit Your.Cloud die führende MSP-Familie in Deutschland und der weiteren DACH-Region aufzubauen. Nach der Erweiterung des Gruppenportfolios durch zwei Beteiligungen in den Bereichen Data/AI (Ceteris AG) und ERP/CRM (abtis Business Solutions) suchte abtis einen strategischen Partner, um gemeinsam die organischen und anorganischen Wachstumsambitionen der Gruppe zu beschleunigen. Mit Your.Cloud wurde abtis fündig.

abtis-CEO Thorsten Weimann freut sich darauf, dem eingeschlagenen Wachstumskurs gemeinsam mit Your.Cloud weiter Form zu geben: "Mit Your.Cloud haben wir nicht nur einen Partner, sondern eine Familie gefunden, die perfekt zu unseren Stärken passt. Während abtis durch technische Exzellenz überzeugt, bringt Your.Cloud eine außergewöhnliche kommerzielle Expertise und tiefgehende Erfahrung aus stark transformierten Märkten mit. Diese Synergien schaffen nicht nur neue Wachstumschancen, sondern ermöglichen uns auch, kontinuierlich voneinander zu lernen und unser gemeinsames Wissen zu erweitern. In einer sich ständig ändernden technologischen Welt ist es entscheidend, sich kontinuierlich anzupassen und zu transformieren. Unsere bewährten abtis-Lösungen stehen nun der gesamten Your.Cloud-Familie zur Verfügung, was es uns ermöglicht, Innovation und Wachstum auf ein neues Niveau zu heben. Beide Unternehmen teilen die gleichen Werte: Innovation, vertrauensvolles Engagement und Unternehmergeist für die Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeitenden. Diese gemeinsame Kultur der kontinuierlichen Verbesserung bildet die Grundlage für unsere erfolgreiche Partnerschaft und wird uns dabei unterstützen, in einer sich schnell wandelnden IT-Landschaft die Zukunft aktiv zu gestalten."

#1 in Europa

Der CEO von Your.Cloud, John Reynders, sieht in der strategischen Partnerschaft mit abtis einen sehr wichtigen nächsten Schritt auf einer ehrgeizigen Reise, der Nr. 1 MSP in Europa zu werden: "Durch die Aufnahme von abtis in unsere schnell wachsende MSP-Familie bauen wir auf der Nummer-1-Position auf, die wir in den Niederlanden erreicht haben, und legen nun den Grundstein für eine weitere Expansion in ganz Europa. Thorsten und sein Team haben abtis zu einem Hightech-Premium-MSP gemacht, von dem wir lernen und durch unsere bewährten Playbooks weiteren Mehrwert schaffen können. Für uns ist es von größter Bedeutung, dass die Unternehmen, die sich uns anschließen, das gleiche Mindset haben, engagiert, innovativ und unternehmerisch sind. abtis blickt auf eine sehr erfolgreiche Entwicklung zurück und verfügt über einen großen und loyalen Kundenstamm mit hoher Kundenzufriedenheit. Das Team von abtis kann uns dabei helfen, auf dem deutschen Markt weiter zu expandieren und mit unserem lokalen deutschen M&A-Team andere deutsche MSP-Eigentümer zu inspirieren, nach weiteren Wachstumsmöglichkeiten zu suchen und von der gruppenweiten Your.Cloud Expertise zu profitieren."

Der Beitritt von abtis zur Gruppe ist erst der Anfang des europäischen Expansionskurses von Your.Cloud, so Leon van Meel (General Manager Your.Cloud): "Wir haben Europa immer als unsere nächste Grenze gesehen. Die Aufnahme von abtis in unsere Your.Cloud Familie markiert einen bedeutenden Schritt in unserer Vision, die führende MSP-Plattform in Europa zu werden. Es zeigt, dass wir in der Lage sind, unser Geschäft auf neue Art und Weise zu skalieren und neue Märkte zu erschließen. Wir werden viel vom abtis-Team lernen, was wir wiederum auf die anderen Märkte übertragen können. Im Gegenzug werden wir Thorsten und sein Team bestmöglich mit unserer Erfahrung in verschiedenen MSP-Geschäftsmodellen unterstützen, um gemeinsam die ambitionierten Ziele zu erreichen. Dies sind sehr aufregende Zeiten und der Eintritt in ein neues Land bringt neue Energie und Perspektiven für die gesamte Your.Cloud-Familie. Wir freuen uns auf eine großartige Zukunft, zusammen mit vielen anderen deutschen und europäischen Unternehmern in unseren Reihen."

Über Your.Cloud

Your.Cloud ist eine der am schnellsten wachsenden MSP-Plattformen in Europa. Your.Cloud zeichnet sich als Investor in führende IT-Dienstleister durch seinen langfristigen Horizont, die starke autonome und dezentrale Organisation, die es Unternehmern ermöglicht, Unternehmer zu bleiben, ergänzt durch bewährte Playbooks und gegenseitige Zusammenarbeit und Wissensaustausch aus. So machen wir gemeinsam etwas Gutes zu etwas Großem.

Your.Cloud besteht aus mehr als 25 Unternehmen in mehreren europäischen Ländern mit etwa 1.500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 350 Millionen Euro. Gemeinsam unterstützen sie mehr als 8.000 Unternehmen in ganz Europa mit erstklassigen verwalteten Online-Produktivitätslösungen wie Moderne Arbeitsplätze, Sicherheit, Infrastruktur und Konnektivität.

abtis ist ein ausgewiesener Experte im Bereich Microsoft-Technologien, spezialisiert auf die Digitalisierung des Mittelstands. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen auf Basis von Microsoft-Technologien und ist besonders stark in den Bereichen Modern Workplace, Cloud-Infrastruktur, Business Applications, Data und Cybersecurity. Mit mehr als 250 Mitarbeitenden und über 1.200 Kunden unterstützt abtis deutschlandweit Firmen bei der Implementierung von Microsoft Cloud-Lösungen und der Integration von Künstlicher Intelligenz.

Mit einem tiefen Verständnis für Cloud-Transformationen, insbesondere auf Microsoft Azure, unterstützt abtis Unternehmen bei der Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur und ermöglicht eine reibungslose Integration von KI und Cloud-Services. Darüber hinaus ist abtis Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und gehört zu den Top Microsoft Security Partnern weltweit, mit einer MXDR-Zertifizierung für Managed Security Services.

