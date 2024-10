Startseite DMS DOCBOX® mit neuer Schnittstelle zur ERP-Lösung SoLution Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-15 13:11. Die DOCBOX® erweitert ihr Netzwerk von Schnittstellenpartnern: Ab sofort ist die ERP-Lösung SoLution der Soennecken eG vollständig in die DOCBOX® integriert. SoLution, das cloudbasierte Warenwirtschaftssystem für alle Soennecken-Mitglieder, bietet nun eine direkte Schnittstelle zur DOCBOX®, die es Unternehmen ermöglicht, ihr Dokumentenmanagement effizienter zu gestalten und papierbasierte Prozesse zu digitalisieren. Die DOCBOX® bietet als eine der führenden Lösungen für digitales Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung eine nahtlose Integration in SoLution. Mit dieser Schnittstelle können Anwender der ERP-Software SoLution ihre Dokumente automatisiert in der DOCBOX® archivieren und verwalten. Diese neue Verbindung sorgt dafür, dass Unternehmen die Vorteile einer zentralen Dokumentenverwaltung voll ausschöpfen können und gleichzeitig die Vorteile einer flexiblen und modernen ERP-Lösung nutzen. DOCBOX® und SoLution - Mehr als eine digitale Partnerschaft

Die Integration der DOCBOX® in SoLution bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich. SoLution unterstützt Händler bei der Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen des modernen Handels. Neben Funktionen wie der Integration von LogServe-Artikeldaten und Prozessen für das Streckengeschäft sowie einer modernen Schnittstelle für die Abwicklung des Möbelgeschäfts vom Angebot bis zur Abrechnung, bietet SoLution nun auch eine vollständig integrierte Dokumentenmanagementlösung.

Die DOCBOX® ergänzt die SoLution-Plattform um eine automatisierte und effiziente Verwaltung von Geschäftsdokumenten. Unternehmen können ihre Unterlagen digital speichern, archivieren und bei Bedarf jederzeit wieder aufrufen. Dies sorgt nicht nur für eine bessere Organisation, sondern auch für rechtliche Sicherheit, da Dokumente revisionssicher und konform mit den aktuellen gesetzlichen Vorgaben archiviert werden können. Flexible Nutzung und einfache Bedienung

Die Anwenderfreundlichkeit steht bei SoLution und der DOCBOX® gleichermaßen im Vordergrund. SoLution ist auf allen Endgeräten per Browser nutzbar und bietet eine moderne, intuitive Benutzeroberfläche, die den Zugang zu den verschiedenen ERP- und Dokumentenmanagementfunktionen erleichtert. SoLution eignet sich ferner für Technik mit MPS-Lösungen und für Servicemanagement. Darüber hinaus können Unternehmen die Einführung von SoLution auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuschneiden. Soennecken unterstützt dabei durch ein maßgeschneidertes Projektmanagement und gezielte Schulungen, die auf der langjährigen Branchenerfahrung der Genossenschaft basieren.

Die DOCBOX® lässt sich ebenso flexibel in die bestehenden Arbeitsabläufe integrieren. Sie wächst mit den Anforderungen des Unternehmens und ist dank der neuen Schnittstelle zu SoLution sofort einsatzbereit. Die Verwaltung von Dokumenten wird so zu einem effizienten und übersichtlichen Prozess, der die tägliche Arbeit erleichtert. Automatische Updates und Zukunftssicherheit

Ein weiteres zentrales Merkmal der ERP-Lösung SoLution ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software. SoLution stellt sicher, dass Unternehmen immer mit den neuesten Updates, Artikeldaten und Preisen arbeiten können. Diese automatische Aktualisierung sorgt dafür, dass Händler jederzeit auf dem neuesten Stand sind und ihre Geschäftsprozesse effizient abwickeln können. Auch die DOCBOX® profitiert von dieser zukunftsorientierten Ausrichtung, indem die Schnittstelle regelmäßig aktualisiert und an neue Anforderungen angepasst wird. Durch die Integration der DOCBOX® in SoLution erhalten Soennecken-Mitglieder somit eine skalierbare, sichere und moderne Dokumentenmanagementlösung, die eng mit den ERP-Prozessen verknüpft ist. Diese Verbindung ermöglicht eine durchgängig digitale Bearbeitung und Archivierung von Dokumenten, was die Effizienz erhöht und Fehlerquellen reduziert. Fazit:

Die Partnerschaft zwischen der DOCBOX® und SoLution ist ein wichtiger Schritt, um den Soennecken-Mitgliedern ein noch umfassenderes und effizienteres Werkzeug für ihre täglichen Geschäftsprozesse zur Verfügung zu stellen. Die Verbindung von ERP und Dokumentenmanagement ermöglicht es den Unternehmen, ihre Abläufe weiter zu digitalisieren und wertvolle Ressourcen zu sparen. Über Soennecken eG, Overath:

Die Soennecken eG, mit Sitz in Overath, blickt auf eine lange Tradition als Pionier in der Bürowirtschaft zurück. Seit 1875 entwickelt die Genossenschaft innovative Produkte und Dienstleistungen rund um die Büro- und Homeoffice-Ausstattung. Als führende Handelskooperation im deutschsprachigen Raum setzt Soennecken auf genossenschaftliche Werte wie Verlässlichkeit und Solidität. Die mehr als 500 angeschlossenen Fachhändler profitieren von einem starken Netzwerk und innovativen Lösungen, die sie im modernen Handel erfolgreich unterstützen. Ein zentrales Anliegen der Soennecken eG ist es, Arbeit lebenswerter zu gestalten - sei es im Büro, zuhause oder unterwegs. Über aktivweb System- und Datentechnik GmbH:

aktivweb ist Lösungslieferant kaufmännischer Geschäftsprozesse, digitaler Aktenlösungen sowie von CMS-Systemen und Webanwendungen. Mit ihrem Softwareprodukt DOCBOX® und über 100 autorisierten Vertriebspartnern zählt aktivweb System- und Datentechnik zu den führenden Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen auf dem nationalen Wachstumsmarkt für Archivierungs- und Dokumenten-Management-Systemen (DMS). Die Bestandskunden kommen nahezu aus allen Branchen und allen Größenordnungen - von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzelunternehmen. Firmenkontakt

aktivweb System- und Datentechnik GmbH

Uwe Weikl

Arberseestr. 3

94249 Bodenmais

09924-943240

http://www.docbox.eu Pressekontakt

Dr. Stephen Hahn Kommunikation

Stephen Hahn

Ilzleite 68

94034 Passau

015121231962

http://www.stephenhahn.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten