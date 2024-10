Näh-Reisen in die Toskana 2025 jetzt mit Patchwork/Quilt-Reiseterminen

Zwanzig Reistermine im 1. Halbjahr 2025 stehen zur Auswahl

In den Trend zur individuellen Urlaubsgestaltung reiht sich seit 2022 sehr erfolgreich ein neues Spezial-Reiseangebot: 6-tägige Nähreisen in einen historischen Wehrturm an der Stadtgrenze von Florenz. Dort gründete der vielfach prämierte und als Trendsetter bekannte Nähszene-Store ZiC'nZaC (www.zicnzac.de/naehreisen) in Kooperation mit Europas größtem

Handarbeits-Magazin burda style aus München die "Accademia del Cucito".

In einem professionell eingerichteten 100-qm-Näh-Atelier können unter Leitung der Florenzer Mode-Designerin Sophie Springer (gebürtig aus Wien) Hobby & Urlaub in einzigartiger Weise verbunden werden. 32 Wochen im Jahr widmen sich dort jeweils acht Näh-Enthusiastinnen ihrem kontemplativen Hobby. Man reist überwiegend mittwochs individuell mit Schnittmuster, Stoffen und Nähzubehör im Gepäck an. Am darauffolgenden Montag geht es zurück in die Heimat - mit dem selbstgenähten textilen Unikat im Gepäck oder gleich am eigenen Körper präsentiert.

Übernachtet wird stilvoll und komfortabel in einem liebevoll und mit viel Kunst ausgestatteten Privathotel, nur wenige Gehminunten vom Accademia-Wehrturm entfernt in dem pittoresken Toskana-Städtchen San Casciano V.d.P.

Durch die Begrenzung auf jeweils acht Teilnehmerinnen pro Näh-Reise ist eine maximale Betreuung der Nähprojekte durch die Akademie-Leiterin möglich.Auch in Bezug auf die touristische Freizeit ist eine individuelle Absprache möglich. Vom inspirierenden Stadtbummel in der Modemetropole Florenz bis zum Besuch eines Stoff-Großhändlers, der die Überkapazitäten von Edelmarken übernimmt, reichen die Vorschläge vor Ort, die täglich zur Auswahl stehen.

Im Jahres-Reiseprogramm von 2025 befindet sich ein weiterer, in der Textilkunst-Szene sehr prominenter Kooperationspartner: Die Patchwork Gilde Deutschland e.V. (www.patchworkgilde.de) bietet erstmals Patchwork-/Quilt-Reisen für Beginner wie

auch für alle ambitionierte Patchworker/ Quilter an, die an die Grenzen des Kreativ-Machbaren vorrücken möchten. Mit hochqualifizierten Sessions-Leiterinnen, wie die vielfach international prämierten Textil-Künstlerinnen Martina Hilgert-Vervoort oder Barbara Lange , dürfte der Wunsch nach Maximierung der kreativen Fortentwicklung im Wehrturm gelingen. Das komplette Programm für die Nähreisen im 1. Halbjahr 2025 ist einzusehen und buchbar unter www.zicnzac.de/naehreisen. Die Reisepreise inkl. fünf Übernachtungen im komfortablen Einzelzimmer variieren zwischen 849,-- und 1.295,-- Euro.

ZiC'nZaC trägt den geschützten Untertitel "Dein Näh-Erholungsgebiet" und hat sich zum angesagtesten Näh-Szene-Store in Essen entwickelt. Der Store wurde 2016 mit dem "Goldenen Fingerhut" ausgezeichnet als eine der besten Nähschulen in D.A.CH. ZiC'nZaC bietet ein All-Inclusive-Sortiment von 25.000 Artikeln rund um das Thema Nähen: Vom Nähkurs über Nähmaschinen, Zubehör, Büchern und Stoffen - alles findet man hier unter einem Dach.Seit 2022 gehören Toskana-Nähreisen in die dortige unternehmenseigene Accademia del Cucito zum Angebot

