abresa: Bestandskundentage 2024 in Kundennähe sorgten für volles Haus

Der Mix aus zukunftsorientierten Themen und praxisnahen Hilfestellungen ist der bewährte rote Faden der abresa Bestandskundentage seit vielen Jahren, genau der macht den Erfolg aus.

Eschborn, 15.10.2024 Das Interesse am Bestandskundentag der abresa (https://abresa.de/) ist seit Jahren ungebrochen hoch. Um in der Nähe der Kunden zu sein, wurden in diesem Jahr zwei Termine an unterschiedlichen Standorten angeboten. Im September traf man sich in Dortmund und im Oktober in Schwalbach, beide Male konnten sich KundenInnen auch digital zuschalten. "Uns ist es wichtig, dass wir die Nähe zu unseren Kunden leben, auch beim Bestandskundentag. Uns geht es um fachlichen und persönlichen Austausch, den wir in den Mittelpunkt stellen," erläutert Geschäftsführer Günter Nikles.

Entsprechend abwechslungsreich und informativ war das angebotene Programm, das jeweils identisch war. Im Mittelpunkt des Vormittags stand ein Vortrag rund um den Einsatz von KI im HCM-Tool von SAP. SAP Experte Stefan Schüßler referierte zum Thema "Die Zukunft der HCM-Lösungen - Künstliche Intelligenz und mehr". Er machte neugierig auf die neue Generation der softwareseitigen Unterstützung und nahm den Anwesenden zugleich die Angst, die im Kundenkreis vorhanden ist, wenn der Begriff KI fällt. "Uns ist es wichtig, das offene und ehrliche Gespräch mit unseren Kunden und Kundinnen zu suchen", betont Nikles, "deshalb sprechen wir die Themen offen an, die unsere GesprächspartnerInnen in den Unternehmen bewegen. Nur so wissen wir, wo der Schuh drückt und wie wir gemeinsam einen Weg finden, die anstehenden Herausforderungen zu meistern." KI ist genau ein solches Thema, das die Verantwortlichen in allen Unternehmen stark bewegt. Weiter ging es mit Informationen rund um den digitalisierten HR-Prozess, an dem die Unternehmen schlichtweg nicht mehr vorbeikommen.

abresa nutzt die Bestandskundentage traditionell für einen Mix aus zukunftsweisenden Themen und praxisnahen Tipps für das Tagesgeschäft. Deshalb ging es nach den Themen des Vormittags, am Nachmittag in die Praxis. Kompakte Vorträge wie "Datenschutz Wohnzimmer", "Sonderzahlungen im Handumdrehen", "Risikomanagement SEPA-Datei" und "Geändertes SV-Portal" trafen den Nerv der Teilnehmenden, da sie mit genau diesen Aufgabenstellungen im Tagesgeschäft konfrontiert sind. "Das ist unser Ziel", betont Nikles. "Wir sind Dienstleister und möchten unseren KundenInnen das Tagesgeschäft erleichtern. Manchmal sind es kleine Handgriff, die den Unterschied ausmachen. Gewusst wie", schmunzelt Nikles.

Abgerundet wurden die Kundentage durch zahlreiche Gespräche der Teilnehmenden untereinander und mit den BeraterInnen von abresa. Fachliches und persönliches auf Augenhöhe, so das Erfolgsrezept der Bestandskundentage. Deshalb wundert es nicht, dass beide Bestandskundentage erneut sehr gut besucht waren.

Die abresa GmbH, Schwalbach, ist ein mittelständisches Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen für die Personalwirtschaft, das sich auf SAP HCM-Services, HCM-Beratung und HCM-Outsourcing spezialisiert hat. Die Leistungen reichen von der Beratung und Konzeption der SAP-Lösung bis hin zur Realisierung und Integration. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und beschäftigt heute 62 MitarbeiterInnen an den Standorten in Schwalbach, Dortmund, Dresden, Bad Sobernheim, Gmund bei München und Göttingen.

Viele der abresa-BeraterInnen blicken auf eine langjährige Tätigkeit als PersonalleiterIn, LeiterIn Personalverwaltung oder LeiterIn Abrechnung zurück. Das Unternehmen ist branchenübergreifend tätig. Zu den Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen u. a. aus den Bereichen Lebensmittelwirtschaft, Produktion, Finanzwirtschaft, Automobil oder Chemie.

Die abresa GmbH ist Mitglied der DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V.), bei IA4SP SAP-Partners und SAP-Gold-Partner. abresa ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert, die Zertifizierung von IDW PS 951 ist abgeschlossen. Im April 2024 erhielt abresa das ecovadis Zertifikat in Bronze. Im Februar 2024 startet mit der Gründung des Steering Committee die Umsetzung der ISO 27001, die erste Zertifizierung wird im Q/1 2025 stattfinden.

Firmenkontakt

abresa GmbH

Günter Nikles

Katharina-Paulus-Str. 8

65824 Schwalbach

06196 96958-0

www.abresa.de

Pressekontakt

SCL - Strategy Communication Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0171 48 11 803

www.sc-loetters.de