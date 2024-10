Startseite Galileo Group auf dem DSAG-Jahreskongress 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-15 07:24. München/Leipzig, 15. Oktober 2024 - Die Galileo Group AG, ein führender deutscher Softwareanbieter sowohl für schlüsselfertige Integrationen von SAP-zentrischen IT-Factories als auch für SAP Change Control Management, ist als Partner und Aussteller beim DSAG-Jahreskongress dabei. Die SAP-ALM-Experten stellen am Stand O7 in der Ausstellerhalle aus. Der 25. Jahreskongresses der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) findet unter dem Motto "Dreiklang der Zukunft: Anwender, SAP und Partner als Taktgeber der Transformation" vom 15. bis 17. Oktober 2024 in der Leipziger Messe statt. Laut der DSAG müssen SAP, Partner und Anwender gemeinsam die Melodie der Transformation anstimmen. SAP sollte dazu die Produkt- und Service-Strategie offen und transparent kommunizieren und umsetzen. Dafür bedürfte es zum einen mehrwertstiftende Lösungen mit flexiblen Betriebsmodellen und innovativen Prozessen. Zum anderen bräuchte es Migrationsszenarien und wirtschaftlich stimmige Business Cases für auslaufende Produkte. Die SAP-Partner sollten ihr Branchen- und Prozess-Know-how mit entsprechenden Ressourcen für die Transformationsprojekte vorhalten. Und die SAP-Anwender sollten ihre Zurückhaltung in Sachen Transformation aufgeben und sich offen zeigen für Neues. Auf der Agenda ist auch das Thema SAP Cloud ALM sehr stark vertreten. Der DSAG-Jahreskongress widmet sich SAP Cloud ALM zum Beispiel in den Vorträgen "SAP ALM Überblick und Ausblick", "Was Sie für einen erfolgreichen Umstieg vom SAP Solution Manager nach SAP Cloud ALM wissen müssen", "SAP Cloud ALM im Einsatz - Cooler geht Transformation nicht!", "Künstliche Intelligenz als Booster für den Betrieb mit SAP Cloud ALM", "Nutzen Sie SAP Cloud ALM für Business-Transformationen und Clean-Core!" oder auch die "Effektive S/4HANA-Greenfiled-Implementierung mit JIRA & SAP Cloud ALM (sowie SAP SIGNAVIO & TTA)". "Der DSAG-Jahreskongress ist die wichtigste Veranstaltung der SAP-Community im DACH-Raum. Wir freuen uns sehr, dass wir als langjähriger SAP-Partner mit dabei sind und unsere Expertise rund SAP Cloud ALM vor Ort zeigen können. SAP-Anwender können von unserer Softwaresuite Conigma sowie unserem Know-how und erfolgreichen Integrationsprojekten von SAP Cloud ALM in die SAP IT Factory mit unserer No-Code-Integrationsplattform Conigma Connect™ profitieren", so Malte Klassen, CEO der Galileo Group AG. Die Galileo Group AG ist ein führender Softwareanbieter für Application Lifecycle Management (ALM) im SAP®-Umfeld sowie schlüsselfertige Integrationen für IT-Factories, die auf SAP-Technologien fokussieren. Die Softwaresuite Conigma umfasst darüber hinaus auch Lösungen für die Integration von SAP und von Drittanbietern bezogenen Tools in der IT-Factory, die Wiederherstellung nach SAP-Systemkopien, die Synchronisation von parallelen SAP-Entwicklungssystemen sowie die Integration von Funktionalitäten in ABAP in Eclipse. Die Galileo Group ist autorisierter und zertifizierter Softwarepartner von SAP und Microsoft. Zahlreiche mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne, darunter auch Fortune-500- und DAX30-Unternehmen wählen die Galileo Group als zuverlässigen Partner. Das inhabergeführte, im Jahr 2000 gegründet Unternehmen hat neben seinem Hauptsitz in München noch eine Niederlassung in der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.galileo-group.de. Kontakt

Galileo Group AG

Malte Klassen

Kistlerhofstraße 60

81379 München

+49 89 71 04 63 60

+49 89 71 04 63 88

