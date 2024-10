Startseite Das Champagner Premium 12er Paket Brut von Gerards-Selection – Eine Perle für Kenner Pressetext verfasst von GerardsSelection am Mo, 2024-10-14 16:26. Gerards-Selection.de ist ein renommiertes Online-Fachgeschäft für erstklassige Champagner. Mit der Einführung des Champagner Premium 12er Pakets Brut hat das Haus eine Selektion geschaffen, die sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Kenner der Champagnerwelt konzipiert ist. Dieses Paket vereint die zwölf meistgetrunkenen Brut-Champagner der Welt in einem attraktiven Angebot. Hierbei handelt es sich um eine Zusammenstellung, die die Vielfalt und Eleganz der Champagne auf beeindruckende Weise widerspiegelt. Ein außergewöhnliches Angebot Gerards-Selection hat die Nachfrage vieler Kunden nach einer Premium-Auswahl berücksichtigt und ein Paket geschnürt, das nicht nur preislich überzeugt, sondern auch qualitativ. Der Gesamtwert der Champagner in diesem Set beträgt EUR 452,30, doch Gerards-Selection bietet es Ihnen zu einem unschlagbaren Preis von EUR 439,90, selbstverständlich versandkostenfrei.

Hier ist ein detaillierter Blick auf die zehn Champagner, die dieses exklusive Set ausmachen: 1. Veuve Clicquot Brut

Dieser ikonische Champagner steht für kraftvolle Eleganz. Er überzeugt durch seine Noten von Zitrusfrüchten und Brioche. Seine Struktur ist zugleich frisch und komplex, was ihn zu einem Champagner für festliche Momente macht. Er ist besonders beliebt bei denen, die eine ausgewogene Mischung aus Frische und Tiefe schätzen.

2. Lanson Black Label Brut

Lanson, bekannt für seine traditionelle Weinbereitung ohne malolaktische Gärung, bringt einen frischen und lebendigen Champagner hervor. Die Aromen von Apfel, Zitrus und dezenten floralen Noten machen diesen Champagner zu einem perfekten Begleiter für Aperitifs oder leichte Vorspeisen.

3. G.H. Mumm Cordon Rouge Brut

Mumm's Cordon Rouge Brut symbolisiert Dynamik und Lebensfreude. Mit Aromen von reifen Früchten und leichten Honignoten begeistert er Kenner und Neulinge gleichermaßen. Dieser Champagner hat eine klare, frische Struktur und passt hervorragend zu feinen Fischgerichten.

4. Laurent Perrier La Cuvée Brut

Mit seiner mineralischen Frische und feinen Perlage ist Laurent Perrier La Cuvée ein Champagner, der für seine Leichtigkeit und Eleganz geschätzt wird. Aromen von weißen Früchten und Zitrus verleihen ihm eine besondere Frische, die ihn ideal für festliche Anlässe macht.

5. Moët & Chandon Imperial Brut

Moët & Chandon Imperial Brut ist wahrscheinlich der bekannteste Champagner der Welt. Seine Vielschichtigkeit, mit Aromen von reifen Früchten, Zitrus und einer dezenten Briochenote, macht ihn zu einem universellen Begleiter für zahlreiche Gelegenheiten. Ein Champagner, der weltweit für seinen gleichbleibend hohen Standard geliebt wird.

6. Nicolas Feuillatte Grand Reserve Brut

Dieser Champagner besticht durch seine cremige Textur und ausgewogene Aromen von Äpfeln, Birnen und gerösteten Nüssen. Nicolas Feuillatte gehört zu den jüngeren Champagnerhäusern, hat sich aber durch seine moderne und zugängliche Stilistik schnell etabliert. Ein Champagner, der besonders bei geselligen Anlässen beliebt ist.

7. Pol Roger Reserve Brut

Pol Roger Reserve Brut ist ein Klassiker unter den Champagnern und überzeugt durch seine Balance zwischen Frucht, Frische und Finesse. Aromen von grünen Äpfeln, Zitrusfrüchten und leichtem Gebäck verleihen ihm eine ausgeprägte Struktur. Er ist der Favorit vieler Kenner und eignet sich hervorragend für besondere Anlässe.

8. Piper-Heidsieck Cuvée Brut

Die Cuvée Brut von Piper-Heidsieck ist lebendig, frisch und kraftvoll. Mit Aromen von Zitrusfrüchten, weißen Blüten und einem Hauch von Haselnuss bietet dieser Champagner eine komplexe und dennoch zugängliche Struktur. Seine Vielseitigkeit macht ihn ideal für den Genuss als Aperitif oder zu Fischgerichten.

9. Taittinger Reserve Brut

Taittinger Reserve Brut bringt eine elegante und subtile Perlage mit sich. Aromen von Pfirsich, Akazienblüten und Vanille prägen diesen Champagner. Seine klare und erfrischende Struktur passt hervorragend zu Meeresfrüchten und milden Käsesorten.

10. Ayala Brut Majeur

Ayala ist für seinen klaren, trockenen Stil bekannt. Der Brut Majeur präsentiert sich mit einer feinen Balance aus Zitrusfrüchten, Mandeln und floralen Noten. Dieser Champagner passt hervorragend zu leichten Vorspeisen und ist ideal für Liebhaber von trockenem Champagner mit einem klaren, schnörkellosen Profil.

11. Heidsieck & Co Monopole Grand Cuvee Brut

Dieser Champagner ist bekannt für seine Frische und seine belebende Säure. Aromen von grünen Äpfeln, Zitrusfrüchten und einem Hauch von Hefe verleihen ihm eine klare und prägnante Struktur. Er passt gut zu leichten Gerichten und ist ein Favorit unter denen, die einen erfrischenden, unkomplizierten Champagner bevorzugen.

12. Canard-Duchêne Cuvée Leonie Brut

Canard-Duchêne bietet mit seiner Cuvée Leonie einen raffinierten und eleganten Champagner, der durch seine feinen Aromen von reifen Früchten und dezentem Gebäck besticht. Er ist ideal für den Genuss als Aperitif oder zu leichten Fischgerichten. Gerards-Selection – Qualität und Vielfalt Bei Gerards-Selection.de geht es nicht nur darum, exklusive Champagner anzubieten, sondern auch darum, Ihnen die Möglichkeit zu geben, diese zu einem fairen Preis zu genießen. Das Champagner Premium 12er Paket Brut ist ein Paradebeispiel für die Philosophie des Hauses. Mit diesem Angebot ermöglicht Gerards-Selection Ihnen, die Vielfalt und Tiefe der Champagne zu entdecken, ohne dass Sie dafür tief in die Tasche greifen müssen.

Neben dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis legt Gerards-Selection großen Wert auf einen umfassenden Service. Ob Sie nur eine einzelne Flasche eines bestimmten Champagners suchen oder Ihr Lager für besondere Anlässe auffüllen möchten, das Team steht Ihnen beratend zur Seite. Das perfekte Geschenk oder die ideale Wahl für festliche Anlässe Das Champagner Premium 12er Paket ist nicht nur ein idealer Einstieg für Champagner-Neulinge, sondern auch eine perfekte Wahl für festliche Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten oder Weihnachten. Mit dieser Auswahl sind Sie für jede Gelegenheit bestens gerüstet.

