Startseite Neuer Internetauftritt für Gasthof & Hotel Meindl in Lustenau Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-10-14 16:22. von der Webdesign Agentur MS WEBDESIGN Lustenau, 14. Oktober 2024 - Die österreichische Webdesign Agentur MS WEBDESIGN hat kürzlich den neuen Internetauftritt für das Gasthof & Hotel Meindl in Lustenau erfolgreich abgeschlossen. Die neue Website, die unter https://gasthof-meindl.at erreichbar ist, bietet den Besuchern eine benutzerfreundliche und barrierefreie Plattform, um die vielfältigen Angebote des Gasthofs und Hotels zu entdecken und zu nutzen. Ein umfassendes Angebot für Gäste

Das Gasthof & Hotel Meindl ist bekannt für seine ausgezeichnete Gastronomie und bietet seinen Gästen neben komfortablen Hotelzimmern im Hauptgebäude auch ein eigenes Apartmenthaus mit dem Namen ANNA an. Die neue Website spiegelt die Vielfalt und Qualität der Dienstleistungen wider und ermöglicht es den Besuchern, sowohl einen Tisch im Restaurant als auch ein Hotelzimmer oder ein Apartment online zu reservieren. Klar strukturiert und barrierefrei

Ein besonderes Augenmerk wurde bei der Gestaltung der neuen Website auf eine klare Struktur und Barrierefreiheit gelegt. Die Elemente der Website lassen sich problemlos mit der Tastatur bedienen, was die Nutzung für Menschen mit Behinderungen erheblich erleichtert. Diese benutzerfreundliche Gestaltung stellt sicher, dass alle Besucher, unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen, die Website problemlos navigieren und die gewünschten Informationen schnell finden können. Modernes Design und intuitive Bedienung

Das Team von MS WEBDESIGN hat bei der Entwicklung der neuen Website großen Wert auf ein modernes und ansprechendes Design gelegt. Die intuitive Bedienung und die klare Struktur der Website sorgen dafür, dass sich die Besucher sofort zurechtfinden und die gewünschten Informationen mit wenigen Klicks erreichen. Die Website ist zudem für alle Endgeräte optimiert, sodass sie sowohl auf Desktops als auch auf mobilen Geräten perfekt dargestellt wird. Online-Reservierungen leicht gemacht

Ebenfalls integriert in die neue Website ist die Möglichkeit, online Reservierungen vorzunehmen. Besucher können bequem von zu Hause aus oder unterwegs einen Tisch im Restaurant oder ein Zimmer im Hotel Meindl bzw. im Apartmenthaus ANNA buchen. Diese Funktionalität spart den Gästen Zeit und bietet ihnen die Flexibilität, ihre Reservierungen jederzeit und von überall aus vorzunehmen. Ein Projekt mit Herz und Verstand

"Wir sind stolz darauf, den neuen Internetauftritt für das Gasthof & Hotel Meindl realisiert zu haben", sagt Martin Schnitzer, Inhaber von MS WEBDESIGN. "Unser Ziel war es, eine Website zu schaffen, die nicht nur gut aussieht, sondern auch einen echten Mehrwert für die Besucher und den Inhaber bietet. Die positive Resonanz der ersten Nutzer zeigt uns, dass wir dieses Ziel erreicht haben." Über MS WEBDESIGN

MS WEBDESIGN ist eine führende Webdesign Agentur aus Österreich, die sich auf die Gestaltung moderner und benutzerfreundlicher Websites spezialisiert hat. Seit 2002 unterstützt die Agentur ihre Kunden dabei, eine erfolgreiche Internetpräsenz aufzubauen und zu pflegen. Das Leistungsspektrum umfasst neben Webdesign auch die Entwicklung von Apps und Webshops sowie umfassende SEO-Dienstleistungen. Pressekontakt:

MS WEBDESIGN

Martin Schnitzer

Staldenstraße 38b

6890 Lustenau, Österreich

E-Mail: office@ms-webdesign.at

Web: https://ms-webdesign.at Im Jahr 2002 gegründete Full-Service Webdesign-Agentur aus Vorarlberg. Kontakt

