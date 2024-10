Startseite So kommen Fertigungsunternehmen zum CO2-Reporting Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-10-14 15:05. Die Fristen der Nachhaltigkeitsrichtlinie der Europäischen Union (CSRD) laufen: Ab dem Geschäftsjahr 2025 müssen alle großen, ab 1.1.2026 auch kapitalmarktorientierte kleine und mittelständische Unternehmen über den Emissionseinfluss ihrer Erzeugnisse berichten. Immer mehr Zulieferer werden in die Pflicht genommen, mit ihren Produkten verbindliche Zahlen zum Product Carbon Footprint (CO2-Fußabdruck) zu liefern. Doch woher nehmen Metallbearbeiter die Daten?

Wer die Software classmate PLAN von simus systems nutzt, ist klar im Vorteil: Anhand des CAD-Modells, berechnet die Lösung nicht nur die Herstellkosten, sondern auch den verursachten Kohlendioxyd-Ausstoß eines Bauteils. So können Hersteller ihre Entwicklungsentscheidungen verbessern und wertvolle Informationen für Nachhaltigkeitsberichte sammeln. Zulieferer erhalten die gleichen Informationen anhand des CAD-Modells ihres Auftraggebers und verbessern ihre ökonomische wie ökologische Nachhaltigkeit. Emissionen anhand eigener Daten berechnen

Die Software classmate PLAN analysiert 3D-Modelle aus den gängigen CAD-Systemen und definiert die Arbeitsfolgen der mechanischen Bearbeitung einschließlich Veredelung und Oberflächenbehandlung. Die voraussichtliche Bearbeitungsdauer, die nötigen Werkzeuge und Werkzeugdaten, die Stundensätze und der Energieverbrauch wird anhand individuell anpassbarer Rohmaterial- und Technologie-Datenbanken ermittelt. Übersichtliche Darstellungen

Zu jedem CAD-Modell werden die Herstellkosten nach Losgrößen einschließlich der Kostentreiber angezeigt. Ebenso wird der bearbeitungsbedingte Energieverbrauch nach dem aktuellen Energiemix angezeigt und der Emissionseinfluss abgebildet. Bei der Berechnung werden sogar die unterschiedlichen Maschinenzustände während der Fertigung berücksichtigt. Übersichtliche Grafiken in den Ampelfarben erleichtern den Mitarbeitern eine kosten- und umweltbewusste Produktentwicklung und Herstellung ohne Mehraufwand. Mit den Daten aus der Software lässt sich der CO2-Ausstoß für einzelne Bauteile, Baugruppen und sogar kompletter Maschinen kalkulieren. Reporting und Optimierung

Dank automatischer Berechnung, transparenter Darstellung und individuell anpassbarer, nachvollziehbarer Systematik erhalten Kunden und öffentliche Stellen alle gewünschten Daten. Hersteller wie Zulieferer stellen sich mit classmate PLAN erfolgreich auf die wachsenden Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung und Dokumentation ein. Darüber hinaus verbessern sie ihre Kosten- und Umweltentscheidungen und optimieren die Effizienz in ihrem Unternehmen. Kleine und mittelständische Unternehmen nutzen diese Funktionen gerne in der Cloud. Die Software kann unter https://costing24.com/ kostenlos getestet werden. Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP. Firmenkontakt

simus systems GmbH

Andrea Sauer

Siemensallee 84

76187 Karlsruhe

+49 (0) 721 83 08 43-0

http://www.simus-systems.com Pressekontakt

hightech marketing e.k.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

+49 89 / 459 11 58-31

+49 89 459 11 58 11

http://www.hightech.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten