Gemeinsames Projekt: Kyoto Sangyo University, Kyocera und Photo-cross schaffen eine Weltneuheit1 im bodengebundenen Teleskopbau

Die Zukunft der erdgebundenen Astronomie gestalten.

Kyoto/Esslingen, 11. Oktober 2024. Die Kyoto Sangyo University gründete 2010 das Koyama Astronomical Observatory. Basierend auf dem Konzept der "Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen", einem zentralen Aspekt der Universitätsphilosophie, entwickelt das Observatorium als "monozukuri" (Produktionsbasis) hochmoderne astronomische Instrumente, mit einem klaren Fokus auf die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen. Insbesondere bei der Entwicklung astronomischer Infrarot-Instrumente ist das Observatorium weltweit führend in der beobachtenden Forschung mit dem hochempfindlichen Nahinfrarot-Hochdispersionsspektrographen "WINERED". Darüber hinaus werden kompakte und leichte Infrarot-Spektrographen mit hoher Dispersion entwickelt, die auf ultrakleinen Satelliten eingesetzt werden können.

Zur Realisierung eines Spiegelteleskops mit einem großen, leichten Fine Cordierite-Spiegel - einer weltweiten Neuheit (Die Forschungsabteilung des Unternehmens Kyocera gibt bekannt, dass am 31. Juli 2024 erstmals ein Primär- und ein Sekundär-spiegel aus Fine Cordierite in einem großen bodengebundenen Teleskop installiert worden ist.) - sowie zur Entwicklung keramischer reflektierender optischer Systeme für astronomische Infrarot-Beobachtungsinstrumente haben die Kyoto Sangyo University, die Kyocera Corporation (im Folgenden "Kyocera") und die Photocross, Co., Ltd. (im Folgenden "Photocross") eine umfassende und detaillierte Vereinbarung geschlossen. In dieser Vereinbarung werden die Aufgaben und Zuständigkeiten der einzelnen Parteien, der Zeitplan des Projekts sowie die angestrebten Ergebnisse genauestens festgelegt, um eine koordinierte und effektive Zusammenarbeit sicherzustellen.

Die wichtigsten Merkmale des Projekts

1. Die Modernisierung des Araki-Teleskops mit Keramikspiegeltechnologie

Das Observatorium plant, den Primärspiegel des Araki-Teleskops - des größten Teleskops an einer privaten Universität - am Koyama Astronomical Observatory von einem Glasspiegel auf einen leichteren Keramikspiegel umzurüsten. Kyocera wird den großen asphärischen konkaven Spiegel sowie den kleinen asphärischen konvexen Spiegel aus seinem Keramikwerkstoff Fine Cordierite herstellen, das sich durch hohe Formstabilität bei Temperaturschwankungen

auszeichnet. Photocross, ein Hersteller optischer Instrumente, wird für die Präzisionsprüfung und Vermessung der Spiegelform verantwortlich sein und einen Haltemechanismus für den Primärspiegel entwickeln. Gleichzeitig werden alle drei Parteien weiterhin gemeinsam verschiedene Herausforderungen angehen.

2. Teleskop-Innovationen revolutionieren die Zukunft von Forschung und Wissenschaft

Die Entwicklung der nächsten Generation bodengestützter Großteleskope mit einem Durchmesser von 30 Metern oder mehr sowie von Infrarot-Beobachtungsinstrumenten für Weltraumteleskope wird die Zukunft der astronomischen Forschung revolutionieren. Die Kyoto Sangyo University arbeitet gemeinsam mit Photocross an der Entwicklung eines Infrarot-Spektrographen der nächsten Generation mit hoher Dispersion. Dabei wird der Werkstoff Fine Cordierite von Kyocera für das reflektierende optische System eingesetzt. Diese Vereinbarung wird die technologische Entwicklung beschleunigen und die Ausbildung von Fachkräften in den entsprechenden Bereichen fördern. Dadurch wird der Weg für spannende neue Entdeckungen und eine vielversprechende Zukunft der Astronomie geebnet.

3. Umfassende Zusammenarbeit zur gemeinsamen Förderung der Fachkräfteentwicklung

Zukünftig wird die Kyoto Sangyo University im Rahmen dieser Vereinbarung mit Kyocera und Photocross bei der Umschulung, Technologieentwicklung und Evaluation zusammenarbeiten. Darüber hinaus wird jedes Unternehmen zur Ausbildung der Studierenden an der Universität beitragen, um die Entwicklung der Fachkräfte aller drei Beteiligten zu fördern.

