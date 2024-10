Startseite Hamburg begrüßt neuen Beizlachs Genuss Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-10-11 12:09. Hamburg, 11. Oktober 2024 In Hamburg wurde der neue und exquisite Hamburger Beizlachs vorgestellt. Dieser spezielle Lachs wird 48 Stunden in der Beize verarbeitet und bietet ein unglaublich zartes und aromatisches Geschmackserlebnis. Kunden können den Beizlachs direkt nach Hause geliefert bekommen, denn der Versand ist deutschlandweit und ins Ausland möglich. Einzigartige Zubereitung und Geschmackserlebnis Der Hamburger Beizlachs zeichnet sich durch seine zarte Konsistenz und seinen unverfälschten Geschmack aus. Der handgebeizte Lachs aus Hamburg verbringt 48 Stunden in einer speziellen Beize, was ihn besonders mild und zart macht. Der Geschmack entfaltet sich von einer anfänglichen Süße hin zu einem intensiven Aroma, das die kulinarische Tradition der Hansestadt aufleben lässt. Serviert mit einer Senf-Dill Sauce, wird er zu einem echten Highlight auf jedem Teller. Vorteile einer hautlosen Delikatesse Ein charakteristisches Merkmal des Hamburger Beizlachs ist, dass dieser ohne Haut angeboten wird. Dies ermöglicht es den Genießern, den puren Geschmack des Lachses zu erleben. Die Textur ist weich wie Marzipan und hebt sich durch die beispiellose Qualität ab, die durch traditionelle Methoden erzielt wird. Jeder Bissen ist ein Fest für die Geschmackssinne und eine Hommage an die hohe Kochkunst. Verfügbarkeit und Logistik Das Unternehmen bietet einen besonderen Service für seine Kunden: Die Lieferung des Hamburger Beizlachs direkt an die Haustür. Dies wird durch den Kurierdienst UPS realisiert, der für seine Zuverlässigkeit und die Einhaltung der Kühlkette bekannt ist. Der Lachs wird in kälteisolierenden Styroporboxen versendet, um Frische und Qualität zu gewährleisten. Der Versandservice ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern erstreckt sich auch ins Ausland. Erleben Sie den Geschmack Hamburgs Der Hamburger Beizlachs eignet sich sowohl als Hauptgericht als auch für elegante Vorspeisenplatten. Als Teil der kulinarischen Tradition Hamburgs bietet dieser Lachs ein einmaliges Geschmackserlebnis, das Konsumenten weltweit anspricht. Die Kombination aus besten Zutaten und traditioneller Zubereitung macht diesen Lachs einzigartig und den Genuss unvergesslich. Egal, ob man in Hamburg lebt oder weit entfernt, der Geschmack von Hamburg ist nun nur eine Bestellung entfernt. Das Unternehmen hinter dem Hamburger Beizlachs ist bekannt für hochwertige Fischspezialitäten und legt besonderen Wert auf traditionelle Verarbeitungstechniken. Mit einer langen Geschichte in der Getränke- und Esskultur bietet das Unternehmen seinen Kunden nicht nur Produkte von außergewöhnlicher Qualität, sondern auch ein kulinarisches Erlebnis, das sowohl in der Heimatstadt Hamburg als auch international geschätzt wird. I Die Hamburger Fischwerker sind ein Fischveredelungsbetrieb, der zum einen gebeizten Lachs nach skandinavischer Tradition (Graved Lachs) mit einer Vielzahl von frischen Gewürzen und Gewürzkombinationen herstellt. Darüber hinaus fertigen wir geräucherte und marinierte Lachsforellen in einem ganz neuen und umweltschonenden Rauchverfahren. Kontakt

Hamburger Fischwerker

Jan Floto

Schoenaich-Carolath-Strasse 21

22607 Hamburg

04028470370

http://www.fischwerker.de