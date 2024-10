Startseite Entdecke -Muus to Chooze: Bio-Aufstriche, Dips & Toppings Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-10-11 12:09. "Muus to Chooze": Bio-Aufstriche, Dips und Toppings für Deinen bewussten Lebensstil! Liebe Freunde gesunder Ernährung, wir freuen uns, euch unsere neueste Produktlinie vorstellen zu dürfen: "Muus to Chooze" - eine Produktlinie, die Geschmack, Gesundheit und Nachhaltigkeit perfekt vereint. Ob du ein vielbeschäftigter Elternteil, ein gesundheitsbewusster Single, Vegetarier, Sportler oder einfach ein Liebhaber innovativer Bio-Produkte bist - "Muus to Chooze" hat für jeden etwas zu bieten! Nicht verpassen: kauft ein Glas "Muus to Chooze" und erhaltet 25% auf den gesamten Shop!!! Was macht "Muus to Chooze" so besonders? 100% Bio-Zutaten: Alle unsere Produkte sind aus sorgfältig ausgewählten, biologisch angebauten Zutaten hergestellt. Nährstoffreich: Reich an Proteinen, gesunden Fetten und Ballaststoffen - perfekt für einen aktiven Lebensstil. Vielfältige Auswahl: Von cremigen Aufstrichen über würzige Dips bis hin zu knusprigen Toppings - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Nachhaltige Verpackung: Unsere Gläser sind wiederverwendbar und zu 100% recycelbar. Vielseitig einsetzbar: Ideal fürs Frühstück, als Snack zwischendurch oder als Zutat in deinen Lieblingsrezepten. Unsere Top- Nussmus Produkte Muus to Chooze (https://www.clasen-organic-foods.com/muus-to-chooze/) im Überblick: 1. Date meets Cacao: Perfekt für Frühstück in Familie, ohne Palmöl, ohne Konservierungsstoffe, voll natürlicher Energie

2. Bruschetta: Proteine die schmecken und einfach zu dosieren sind. Zusammen mit Gemüse, in Bowls oder einfach auf einem warmen Ciabatta

3. Crunchy Dream: Verleiht deinem Müsli, Salat oder Dessert den extra Crunch.

4. Salt & Pepper: Reich an gesunden Fetten, Proteinen und Ballaststoffen und ideal für Vegetarier und Veganer. Für jeden die passende Lösung: - Für vielbeschäftigte Eltern: Unsere Aufstriche sind der perfekte, gesunde Snack für die ganze Familie - schnell, lecker und nahrhaft.

- Für Singles: Praktische Portionsgrößen und lange Haltbarkeit machen unsere Produkte zum idealen Begleiter im Alltag.

- Für Vegetarier und Veganer: Alle unsere Produkte sind 100% pflanzlich und reich an wichtigen Nährstoffen.

- Für Sportler: Proteinreiche Varianten unterstützen deine Fitness-Ziele auf leckere Art und Weise.

- Für Bio-Enthusiasten: Entdecke die Vielfalt unserer innovativen, zertifizierten Bio-Produkte. Exklusives Einführungsangebot: Bestelle jetzt eines unserer "Muus to Chooze" Neuheiten und bekomme auf den GANZEN Shop 25% Rabatt.

Kombiniere mit tollen Bio Produkten.

Du liebst Snacks?

Wir lieben sie auch: bei unserem StreetFoodCrunch (https://www.clasen-organic-foods.com/Street-food-snack/)wirst du einzigartige Geschmacksrichtungen finden. Jetzt bestellen und 25% sparen https://www.clasen-organic-foods.com/ Über Carl Wilhelm Clasen GmbH Die Carl Wilhelm Clasen GmbH ist ein traditionsreiches Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Seit fast 70 Jahren steht das Unternehmen für höchste Qualität im Bereich Nüsse und Nussprodukte. Mit der Einführung von "Muus to Chooze" Nussaufstrichen setzt das Unternehmen seinen Innovationskurs fort und unterstreicht seine Position im Bio-Nussprodukte-Segment. Kontakt

Carl Wilhelm Clasen GmbH

Sabine Schneemann

Hans-Koch-Ring 12

21493 Schwarzenbek

+49 (0)4151 832950

https://www.clasen-organic-foods.com/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten