Startseite Oktoberfest-Fieber im internationalen Vergleich Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-10-11 11:36. Berlin, 11.10.2024 - Die Oktoberfest-Saison neigt sich dem Ende zu und die Münchner Wiesn" ist bereits beendet. Dabei wurde in den letzten Wochen nicht nur in Deutschland das Oktoberfest gefeiert - auch weltweit waren Bierfans begeistert dabei. Während es in Deutschland die Münchner Wiesn sind, besteht auch in anderen Ländern großes Interesse an der Oktoberfest-Tradition. Doch welches Land hat die leidenschaftlichsten Bier-Fans? Nach den aktuellen Leserschaftsdaten, im Betrachtungszeitraum der letzten 45 Tage von Taboola, einem weltweit führenden Anbieter von Empfehlungen für das Open Web, ist das Interesse in Deutschland jedoch unübertroffen: Inhalte zum Thema "Oktoberfest" erzielen hier 9,7 Millionen Seitenaufrufe. Auch Themen wie "Münchner Oktoberfest" (452.000 Aufrufe) und "Bier" (4,7 Millionen Aufrufe) interessieren die deutsche Leserschaft aktuell. Auch in den USA ist das Interesse groß, wenngleich weniger ausgeprägt als in Deutschland. Inhalte zum Oktoberfest erreichen hier 465.000 Seitenaufrufe. Besonders das "Zinzinnati-Oktoberfest" (24.000 Aufrufe) und das Thema "Beer" (2,6 Millionen Aufrufe) zeigen, dass auch Amerikaner:innen der Deutschen liebstes Getränk mögen - und auch hier hinter den deutschen Bier-Fans zurückbleiben. Englische Bier-Liebhaber:innen zeigten ebenfalls Interesse: 220.000 Seitenaufrufe zu Oktoberfest-Inhalten und 67.000 Aufrufe zu "Beer" verzeichnen ein moderates Interesse im Kontext des Traditionsfests. Ein beliebtes Oktoberfest-Event, die "Alton-Towers", erreichte immerhin 23.000 Seitenaufrufe. Geht es nach dem Interesse der brasilianischen Leser:innen, erreichen Inhalte zum Oktoberfest interessanterweise 127.000 Seitenaufrufe. Denn im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina wird das Oktoberfest im Parque Vila Germanica in Blumenau gefeiert. Inhalte zu "Blumenau" erreichen dabei 31.000 Seitenaufrufe und bleiben hinter den Spitzenreitern Deutschland, UK und USA zurück. Weitere Länder: - Italien zeigt mit 86.000 Seitenaufrufen zum Oktoberfest und 3.600 Aufrufen zum Thema "Birra" ebenfalls ein merkliches Interesse. Spanien verzeichnet 77.000 Seitenaufrufe.

- In Frankreich erreichen die Inhalte zum Oktoberfest 31.000 Seitenaufrufe. Kaum überraschend, wenn man bedenkt, dass das Land für seinen Wein bekannt ist. Die weltweite Beliebtheit des Oktoberfestes könnte mit der traditionsreichen deutschen Bierkultur zusammenhängen. Während auch andere Länder feiern, bleibt Deutschland jedoch der Spitzenreiter. Für die Analyse hat Taboola untersucht, wie viele Inhalte Nutzer:innen in den verschiedenen Ländern über das Oktoberfest aufgerufen haben. Grundlage dieser Analyse sind die Interessen der rund 600 Millionen täglich aktiven Nutzer:innen von Premium-Publishern innerhalb des Taboola-Netzwerks. Über Taboola Taboola liefert Empfehlungen für das Open Web und hilft Menschen, Dinge zu entdecken, die ihnen gefallen könnten. Die Plattform von Taboola basiert auf künstlicher Intelligenz und wird auf Webseiten, digitalen Endgeräten und in mobilen Apps genutzt, um Inhalte zu monetarisieren und Nutzerengagement zu steigern. Taboola unterhält langfristige Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Digital Properties, wie BBC, CNBC, Business Insider und The Independent. In DACH u.a. mit Ströer Content Group, Bauer Media Group, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, kicker und krone.at. Über 18.000 Werbetreibende nutzen Taboola, um täglich nahezu 600 Millionen aktive Nutzer:innen in einer markensicheren Umgebung zu erreichen. Mit der Akquisition von Connexity in 2021 ist Taboola ein führender Anbieter von E-Commerce Empfehlungen mit mehr als 1 Million Transaktionen pro Monat. Führende Marken wie Walmart, Macy's, Wayfair, Otto und eBay gehören zu den wichtigsten Kund:innen. Erfahre mehr auf www.taboola.com/de und folge @TaboolaDACH auf LinkedIn Haftungsausschluss - Zukunftsgerichtete Aussagen In dieser Mitteilung kann Taboola (das "Unternehmen") bestimmte Aussagen tätigen, die keine historischen Fakten sind und sich auf Analysen oder andere Informationen beziehen, die auf Prognosen oder zukünftigen Ergebnissen basieren. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderem Aussagen über Zukunftsaussichten, Produktentwicklung und Geschäftsstrategien. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "entwerfen", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Sie sind jedoch nicht das einzige Mittel zur Kennzeichnung solcher Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit allgemeinen und spezifischen Risiken und Ungewissheiten behaftet, und es besteht das Risiko, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Die Lesenden sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine Reihe von Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Plänen, Zielen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich der Risiken, die unter "Risikofaktoren" in unserer Registrierungserklärung auf den Formblättern F-1 und F-4 und unseren anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Das Unternehmen warnt die Lesenden davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben/sich nur auf das Datum beziehen, an dem sie getätigt wurden. Das Unternehmen übernimmt oder akzeptiert keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um geänderten Erwartungen oder geänderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen diese Aussagen beruhen, Rechnung zu tragen. Firmenkontakt

