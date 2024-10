Startseite E-Commerce-Spezialist entwickelt B2B-Lösung für ENO Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-10-11 11:36. Shopware-Spezialist onacy entwickelt effiziente B2B-E-Commerce-Lösung für ENO telecom Die onacy GmbH, eine führende E-Commerce-Agentur mit Sitz in Münster, hat für die ENO telecom GmbH eine umfassende E-Commerce-Lösung auf Basis von Shopware 6 entwickelt. Diese Lösung wurde speziell auf die B2B-Anforderungen des Mobilfunk- und IT-Distributors zugeschnitten und umfasst zahlreiche Optimierungen, die sowohl die Performance als auch die Benutzerfreundlichkeit der Plattform erheblich verbessern. Key Facts des Projekts

Die Zusammenarbeit mit ENO telecom führte zu einer Reihe innovativer Lösungen, die den digitalen Vertrieb des Unternehmens nachhaltig optimieren. Zu den wichtigsten Merkmalen des Projekts gehören: -Entwicklung eines B2B-Markenshops auf Basis von Shopware 6.

-Datenintegration über eine Middleware-Schnittstelle, die den Austausch zwischen Shop und ERP-System ermöglicht.

-Implementierung von Produkt-Varianten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

-Entwicklung von B2B Components-ähnlichen Bausteinen, die speziell für dieses Projekt ohne zusätzliche Lizenzgebühren entwickelt wurden.

-Infrastruktur und Hosting wurden von onacy konzipiert und umgesetzt, um eine stabile und skalierbare Plattform zu gewährleisten.

-Der My-ENO Login-Bereich bietet den Händlern eine übersichtliche Darstellung ihrer Kontoinformationen, einschließlich Retouren, Bestellhistorie, Rechnungen und Administration. Optimierungen auf einen Blick

Im Rahmen des Projekts wurden außerdem folgende Optimierungen erfolgreich umgesetzt: -Die Synchronisation zwischen ERP und Shop wurde von ehemals 24 Stunden auf nur noch 10 Minuten reduziert, was zu schnelleren und genaueren Datenaktualisierungen führt.

-Die Ladezeiten der Plattform konnten drastisch von 7-10 Sekunden auf 1-2 Sekunden reduziert werden, was die Benutzererfahrung deutlich verbessert.

-10.000 Produkte wurden effizient auf 6 Hauptkategorien verteilt, um eine übersichtliche Navigation und gezieltes Produktfinden zu ermöglichen.

-Einführung eines präziseren Trackings, das es erlaubt, Optimierungspotenziale schneller und genauer zu identifizieren.

-Erfolgreiche Migration von Magento I auf Shopware 6, was die Zukunftssicherheit der Plattform erhöht.

-Optimierte Produktdarstellung als Cross-Selling Items, um zusätzliche Kaufanreize für Kunden zu schaffen. Zukunftssichere E-Commerce-Lösung

Mit der Shopware 6-Lösung wurde nicht nur eine stabile und flexible Plattform geschaffen, sondern auch der Grundstein für zukünftige Automatisierungen gelegt. So plant ENO zusammen mit onacy in den kommenden Phasen, Bestellprozesse weiter zu automatisieren und den Datenaustausch zwischen den Systemen von ENO noch effizienter zu gestalten. "Dieses Projekt zeigt, wie maßgeschneiderte Lösungen auf Basis von Shopware 6 den digitalen Vertrieb für B2B-Unternehmen nachhaltig optimieren können", erklärt Hajo Hajo, Head of Customer Success bei der onacy GmbH. "Mit der Reduzierung der Ladezeiten und einer verbesserten Datenintegration haben wir eine Plattform geschaffen, die dank der Flexibilität von Shopware nicht nur den aktuellen, sondern auch den zukünftigen Anforderungen von ENO gerecht wird." Über ENO telecom GmbH

ENO telecom GmbH ist ein führender B2B-Anbieter, der regional, national und international tätig ist. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Dienstleistungspaket. Es können alle Dienstleistungen vom Customer Solution Center über Logistik Fulfillments bis hin zu den stationären und mobilen Service über das ENO Service Center ESC kombiniert werden. Das Produktsortiment umfasst Bereiche wie mobile Kommunikation, IT, Gaming, TV & Audio sowie Automotive und Haus & Freizeit. Die onacy GmbH ist eine E-Commerce-Agentur mit Sitz in Münster, die sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für B2B- und B2C-Unternehmen spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf UX, Conversion-Optimierung und Shopware-Integration bietet onacy innovative Dienstleistungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und ihr Wachstum zu beschleunigen. Kontakt

onacy GmbH

Hajo Hajo

Martin-Luther-King-Weg 30

48155 Münster

0251-9811040

