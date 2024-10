Startseite newgen medicals Smarter, elektrischer Schnarchstopper SST-100 Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-10-11 09:09. Analysiert das Schlafverhalten und greift ein bei erkanntem Schnarchen - Zeichnet Schlafverhalten und Schnarchen per kostenloser App auf

- Intelligenter AI-Algorithmus zur Muskelstimulation: reduziert Schnarchen

- Bluetooth für kabellose Verbindung mit Mobilgerät

- Akkubetrieb für bequeme Handhabung Endlich erholsamer Schlaf - für Schnarcher und Nebendran-Schläfer: Der Schnarchstopper (https://www.pearl.de/mtrkw-12563-elektrische-schnarchstopper-mit-app.sht...) von newgen medicals (https://www.pearl.de/ar-2-43.shtml) erkennt, wenn man schnarcht. Um es zu unterbrechen, massiert er die Muskeln mit sanften, einstellbaren Elektro-Impulsen. Ist er per Bluetooth mit der App gekoppelt, nutzt er dafür sogar einen intelligenten KI-Algorithmus, der das Schlafverhalten besonders genau analysiert und so für ein noch präziseres Eingreifen sorgt. So lässt sich nicht nur die Schlafqualität verbessern und endlich Ruhe und Erholung finden - auch der Partner oder die Partnerin wird es danken. Schlafanalyse per App: Mehr über das Schlafverhalten erfahren? Ein Blick in die kostenlose App genügt. Dort werden nicht nur die aktuellen Daten zu Schlaf und Schnarchen angezeigt, sondern auch die Aufzeichnungen der vergangenen Nächte. Unauffällig und komfortabel: Der Schnarchstopper wird einfach unter das Kinn geklebt. Dank seiner kompakten Größe und seines Gewichts von nur 12 g ist er kaum spürbar. - Bequeme Verwendung: Schnarchstopper per Elektroden-Pad einfach unter das Kinn

kleben

- Bluetooth für kabellose Verbindung mit Mobilgerät, Reichweite: bis zu 10 m

- Kostenlose App für Aufzeichnung von Schlafverhalten und Schnarchen

- Intelligenter AI-Algorithmus zur Muskelstimulation, reduziert Schnarchen: Intensität und

Verzögerung einstellbar

- Interner Speicher für lokale Datenspeicherung, wenn keine Verbindung zur App

- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 130 mAh für bis zu 15 Stunden Laufzeit, lädt per

Ladepad

- Maße: 41 x 26 x 15 mm, Gewicht: 12 g

- Schnarchstopper SST-100 inklusive Ladepad, USB-Ladekabel (Micro-USB auf USB-A), 10

Elektroden und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107434584 Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8721-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8721-4201.shtml

PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

