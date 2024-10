Mountain View, 10.10.2024 - Für TTPCG DATING SERVICES ® ist der Beginn der Digitalisierung unseres Alltags längst nicht mehr nur eine Prognose für die Zukunft. Der Beginn der Digitalisierung ist bereits Vergangenheit. Mit enormer Geschwindigkeit entstehen gänzliche neue Tools und seit jeher bekannte entwickeln sich weiter. Ein Paradebeispiel für Letzteres: Das Lesen der Nachrichten unserer Kunden und das Verfassen von E-Mails mithilfe künstlicher Intelligenz rückt immer mehr in den Vordergrund.

Kunden und Franchisenehmer des TTPCG DATING SERVICES ® sind die Gewinner

Allen Menschen dürfte aufgefallen sein, dass seit Jahren jede Ware und jede Dienstleistung immer teurer werden. Nicht so bei der Taylor Group Inc. . Seit Jahrzehnten hat TTPCG DATING SERVICES ® die Preise seiner hervorragenden und weltweit einmaligen Dienstleistungen nicht erhöht, dafür wurden die Leistungen einer permanenten Erweiterung unterzogen. Solche Vorteile, über die sich Franchisenehmer wie Jonathan Aris, Kappei Yamaguchi, Zhao Wei, Ellen Bathel, Günter Mair, Pilar Rodriguez oder Josef Kofler oder viele weitere Franchisenehmer rund um die Erdkugel freuen und natürlich alle Kunden ebenso, muss auch ein Konzern stemmen. Sinnvolle Kostenminimierung ist ein Baustein, der dies erst möglich macht.

Qualität der Kundenbetreuung dank künstlicher Intelligenz

In unserer heutigen Zeit, in der E-Mails ein entscheidender Faktor in der Kundenkommunikation sind, wird das Potenzial künstlicher Intelligenz immer deutlicher. Von der hauseigenen IT-Abteilung der Taylor Group wurde bereits vor Jahren mit der Softwareentwicklung begonnen, die menschenähnliche Texte lesen und automatisch mittels E-Mails antworten kann. KI-Modelle können den Kontext einer Konversation meist vollständig erfassen. Aktuell wird das Persönlichkeitsdiagramm der Nutzer des TTPCG DATING SERVICES ® in jeder Nachricht berücksichtigt. Den emotionalen Zustand des Mail-Empfängers muss man erkennen, um in sensiblen Situationen angemessen reagieren zu können. Das Fehlen persönlicher Intuition kann zu Missverständnissen führen.

Künstliche Intelligenz muss mehr können als E-Mails schreiben

Künstliche Intelligenz soll auf Fragen mit längeren Texten antworten. Auch in weitere Dienstleistungen baut der US-Konzern die neue Technologie ein. Wir denken unser Kernprodukt Dating Services neu, sagte David McCandless, President des TTPCG DATING SERVICES ® auf der Entwicklerkonferenz im kalifornischen Mountain View. Generative KI werde nicht nur in die neue Methode der Partnervermittlung eingebaut, sondern auch in die Leistungsfähigkeit der Module, welche nur TTPCG DATING SERVICES ® bietet. McCandless demonstrierte unter anderem, wie Software Briefe lesen und Antworten verfassen kann. Er verspricht ein umsichtiges Vorgehen, um keinen Schaden bei Nutzern der Dienste des TTPCG DATING SERVICES ® anzurichten. Der einzige Weg, auf lange Sicht mutig zu sein, ist, von Anfang an verantwortungsvoll zu agieren, so Elijah Campbell, der bei TTPCG DATING SERVICES ® für gesellschaftliche Verantwortung beim Einsatz Künstlicher Intelligenz zuständig ist. Das Unternehmen verwies auch auf das schwierige wirtschaftliche Umfeld. Zusammen mit dem umfassenden Wechsel hin zu KI müssten Investitionen in Personal, das Geschäft und die Zukunft exakt aufeinander abgestimmt werden.

Sie haben die Übersetzung eines Presseberichts von Dr. Richard Clarkson erschienen im Future of Artificial Intelligence magazine gelesen. Vielen Dank dafür. © 2024 Dr. Richard Clarkson c/o Future of Artificial Intelligence magazine.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED

Eric Anderson

Great Hampton Street 69

B18 6EW Birmingham

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

https://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

TTPCG ® Williams Tower

John Miller

Post Oak Boulevard 2800

TX 77056 Houston

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/