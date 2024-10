Startseite News von Aagon auf der it-sa (22.-24. Oktober) in Nürnberg Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-10-10 17:21. Optimale Cybersicherheit mit hybrider UEM-Strategie Soest, 10. Oktober 2024: Auch in diesem Jahr zeigt sich die it-sa in Nürnberg als Hotspot für aktuelle Trends in der IT-Sicherheit, deren Relevanz kontinuierlich zunimmt. Auf dem größten europäischen IT-Security-Event präsentiert Aagon, als einer der führenden Hersteller von Client-Management-Lösungen, sowohl die neue Version seiner ACMP Suite (Version 6.7) als auch umfassende Tools zur Automatisierung des Cybersecurity-Managements über UEM. Ein weiteres Highlight ist die Vorstellung des ACMP Intune-Moduls, das die Endgeräteverwaltung auf ein neues Niveau heben wird. "Gemeinsam stark gegen Cyberangriffe" ist das Motto der Sicherheitsmesse, die zum 15ten Mal stattfindet und sich als Treffpunkt internationaler IT- und Security-Experten etabliert hat. Damit bietet die stetig wachsende Nürnberger IT-Messe das ideale Forum für das Soester Softwarehaus Aagon, das live seine neuesten Lösungen für optimale Cybersicherheit vorstellt. Unter dem Leitsatz "Better together für Ihre hybride UEM-Strategie" präsentiert Aagon hilfreiche Erweiterungen für die Endgeräteverwaltung über Microsoft Intune. Das ACMP Intune-Modul setzt dort an, wo sich IT-Administratoren - neben der durch MS-Intune geregelten Verwaltung von Mobile Devices und Clients - weitere Unterstützung wünschen: Es verbindet das Beste aus beiden Welten - Cloud und OnPremises - in einer zentralen Management Console für Clients, Server und Mobile Device und bietet somit, in Kombination mit dem cloudbasierten Microsoft Intune, einen jederzeitigen und komfortablen Überblick über die komplette IT-Infrastruktur und hilft gleichzeitig dabei, Sicherheitsrisiken schneller zu erkennen. Ebenso zeigt Aagon auf der Messe, wie das neue Release - ACMP 6.7 - Unternehmen dabei unterstützt, NIS-2-Anforderungen zu erfüllen. NIS-2-Unterstützung Denn auch beim neuen Release der ACMP Suite steht das Thema Sicherheit an vorderster Stelle. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Multifaktor-Authentifizierung, die speziell für die von NIS-2 betroffenen Unternehmen relevant ist. Damit ist sichergestellt, dass nur nachweislich geprüfte Personen Zugriff auf die IT-Ressourcen des Unternehmensnetzwerks haben. Geballtes Security-Know-how: Fachvortrag des UEM-Experten Sebastian Weber Wer wissen möchte, wie Unternehmen und IT-Verantwortliche in der Praxis Routineaufgaben und Security-Prozesse in ihrer Unternehmens-IT automatisieren können, dem bietet der Vortrag von Sebastian Weber, Head of Product Management bei Aagon, neue Erkenntnisse. In seinem Vortrag "NIS-2: Handlungsanweisungen und der entscheidende Beitrag von UEM" erläutert Weber, wie sich mit Hilfe einer hybriden UEM-Strategie die aktuellen Herausforderungen wie Optimierung der IT-Sicherheit, Bedrohungen durch stets neue Cyberrisiken sowie gleichzeitiger IT-Fachkräftemangel meistern lassen. Der Vortrag findet statt am Dienstag, 23. Oktober um 11:15 Uhr im Forum 7-C, Halle 7. Zu sehen gibt es das neue ACMP 6.7 sowie das erweiterte Intune-Modul bei Aagon in Halle 7, am Stand 7-436. Kund:innen und Interessierte, die Aagon auf der it-sa besuchen möchten, erhalten über die Webseite eine kostenlose Eintrittskarte. Und hier geht"s zur Anmeldung. (https://www.aagon.com/it-sa2024/) Über Aagon

Die Aagon GmbH entwickelt seit über 30 Jahren innovative Client-Management- und -Automation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Anwendern, die komplette IT ihrer Organisation einfach zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren und helfen so, IT-Kosten zu senken. Flaggschiff des Softwareherstellers ist die ACMP Suite mit Modulen für die Bereiche Inventarisieren, Managen & Verteilen, Installieren & Migrieren, Sicherheit, Dokumentieren sowie Vernetzen. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit über 140 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Weitere Informationen gibt es unter www.www.aagon.com (https://www.aagon.com) Firmenkontakt

