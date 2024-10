Startseite Galileo Group und Tricentis kooperieren Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-10-10 12:14. Galileo Group ist neuer Partner von Tricentis rund um SAP-Tests und SAP Cloud ALM. München (Deutschland), 10. Oktober 2024 - Die Galileo Group AG, ein führender deutscher Softwareanbieter sowohl für schlüsselfertige Integrationen von SAP-zentrischen IT-Factories als auch von Release-, Change- und Transport-Management Lösungen für SAP®, ist neuer Partner von Tricentis. Die beiden Softwareunternehmen haben dazu eine Vereinbarung für eine Technologiepartnerschaft geschlossen. Die Tricentis Qualitätsplattform für SAP automatisiert Tests für End-to-End-Geschäftsprozesse innerhalb und außerhalb von SAP - mit Best-in-Class-Funktionen, die modernen Unternehmen Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit garantieren. Die automatisierten SAP-Tests ermöglichen es, SAP-Updates und Support-Packages sicher und schnell einzuspielen. Durch KI-gesteuerte Impact Assessments und einen Model-basierten Ansatz zur wiederverwendbare Testautomatisierung beschleunigt die Plattform insbesondere SAP S/4HANA-Migrationen im RISE with SAP-Umfeld. Alle SAP-Kunden, die ihre SAP-Workloads in die Cloud verlagern wollen, können automatisierte Tests in On-Premises-, Cloud- und hybriden Umgebungen durchführen. Darüber hinaus beschleunigen die automatisierten SAP-Tests auch die schnelle Bereitstellung von customized SAP-Anwendungen. "Die Partnerschaft mit der Galileo Group liefert für unsere Kunden einen entscheidenden Beitrag zur Integration ihrer Toolstacks, insbesondere hinsichtlich der Optimierung ihrer SAP-zentrischen ALM, ITSM und BPM-Prozesse. Wie Tricentis, richtet sich die Galileo-Group an einer konsequenten Umsetzung des SAP "Transformation Management" Tooling-Ansatzes für RISE-Transformationen aus. Gleichzeitig bietet Conigma™ vielfältige Möglichkeiten zur Orchestrierung kundendefinierter Informationsflüsse über Tools verschiedenster Hersteller hinweg. In dieser Verbindung von Standardisierungsunterstützung und Flexibilität sehen wir einen wirklichen Game-Changer für die Etablierung von nachhaltigen und sklarierbaren Digitalen Transformationsprozessen", sagt Patrik Fiegl, Global Head of Strategic Product Partnerships bei Tricentis. Die No-Code-Integrationsplattform Conigma™ Connect des Softwareanbieters Galileo Group ermöglicht die Integration von SAP- und Drittanbieter-Tools in einer heterogenen, auf SAP-Lösungen ausgerichteten IT-Fabrik. Die Plattform arbeitet sowohl mit dem SAP Solution Manager als auch SAP Cloud ALM. Außerdem integriert sie nahtlos und bidirektional die Tricentis Continous Testing Platform mit der SAP ALM Welt und ergänzt diese durch übergreifende Governance Strukturen (z. B. in Verbindung mit SAP Cloud ALM aber auch mit Produkten wie Jira, ServiceNow oder Azure DevOps) Bereits auf den diesjährigen SAP Sapphires in Orlando und Barcelona haben Tricentis und Galileo Group gemeinsame Partnervorträge über "Business Process Test Automation mit SAP Signavio, SAP Cloud ALM und Tricentis", "Business Process Test Automation in der Cloud" sowie "die Reise in die testgetriebene SAP IT Factory" gehalten. Das Feedback der SAP-Anwenderunternehmen war überragend. Darüber hinaus haben die beiden Partner die testgetrieben SAP IT Factory bei zahlreichen Kunden gemeinsam eingeführt. Malte Klassen, CEO der Galileo Group AG, kommentiert die Partnerschaft: "Jetzt verkünden wir unsere bisherige Zusammenarbeit mit Tricentis auch offiziell. Es freut uns sehr und ist uns ein großer Ansporn mit dem weltweiten Marktführer im Bereich Enterprise Testing für SAP zusammen zu arbeiten und unseren Kunden so den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen." Über Tricentis

Tricentis ist ein weltweit führender Anbieter von Continuous Testing und Quality Engineering. Das KI-basierte, Continuous-Testing-Portfolio von Tricentis bietet eine neue und grundlegend andere Art, Softwaretests durchzuführen - durchgängig automatisiert, vollständig codelos und intelligent durch KI gesteuert. Der Ansatz eignet sich sowohl für die agile Entwicklung als auch für komplexe Enterprise-Anwendungen und ermöglicht es Unternehmen, die Geschwindigkeit von Software-Releases zu erhöhen, Kosten zu senken, die Software-Qualität zu verbessern und ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Tricentis wurde von allen wichtigen Analysten der Branche, einschließlich Forrester, Gartner und IDC, als einer der führenden Anbieter von Softwaretests für DevOps, Cloud- und Unternehmensanwendungen anerkannt. Tricentis hat mehr als 3.000 Kunden, darunter die größten Marken der Welt, wie McKesson, Accenture, Allianz, Telstra, Dolby und Vodafone. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.tricentis.com. Ansprechpartner

Patrik Fiegl

Global Head of Strategic Product Partnerships bei Tricentis

Telefon: +43 1 263 2409-0 Die Galileo Group AG ist ein führender Softwareanbieter für Application Lifecycle Management (ALM) im SAP®-Umfeld sowie schlüsselfertige Integrationen für IT-Factories, die auf SAP-Technologien fokussieren. Die Softwaresuite Conigma umfasst darüber hinaus auch Lösungen für die Integration von SAP und von Drittanbietern bezogenen Tools in der IT-Factory, die Wiederherstellung nach SAP-Systemkopien, die Synchronisation von parallelen SAP-Entwicklungssystemen sowie die Integration von Funktionalitäten in ABAP in Eclipse. Die Galileo Group ist autorisierter und zertifizierter Softwarepartner von SAP und Microsoft. Zahlreiche mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne, darunter auch Fortune-500- und DAX30-Unternehmen wählen die Galileo Group als zuverlässigen Partner. Das inhabergeführte, im Jahr 2000 gegründet Unternehmen hat neben seinem Hauptsitz in München noch eine Niederlassung in der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.galileo-group.de. Kontakt

Galileo Group AG

Malte Klassen

Kistlerhofstraße 60

81379 München

+49 89 71 04 63 60

+49 89 71 04 63 88

www.galileo-group.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten