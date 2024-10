Startseite infactory Funk-Schlüssel- und Gegenstands-Finder Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-10-10 09:12. Einfach dem Piepton folgen, um verlegte Schlüssel oder Geldbeutel zu finden - RF-Sender-Fernbedienung mit bis zu 30 Meter Funk-Reichweite

- 4 RF-Empfänger mit lautem 80-dB-Signalton für einfache Ortung

- Taschenlampe in RF-Sender für gute Sicht auch unter Sofa und Kommode

- Lange Batterielaufzeit Der Schlüssel- und Objektfinder (https://www.pearl.de/mtrkw-1590-schluesselfinder.shtml) von infactory (https://www.pearl.de/ar-2-26.shtml) bietet eine praktische Lösung, um verlorene Gegenstände wie Schlüsselbunde, Geldbörsen oder Smartphones schnell wiederzufinden. Über eine RF-Sender-Fernbedienung wird per Knopfdruck ein Signal an den gesuchten Gegenstand gesendet, der daraufhin mit einem lauten Piepton antwortet. Die Fernbedienung des Senders ist mit einer integrierten Taschenlampe ausgestattet. Ist der gesuchte Gegenstand trotz des Signaltons nicht zu sehen, kann die Taschenlampe aktiviert werden, um dunkle Ecken unter Möbeln auszuleuchten. Eine eigene Halterung sorgt dafür, dass die Sender-Fernbedienung immer griffbereit und gut sichtbar platziert werden kann, z.B. im Flur oder Wohnzimmer. Sowohl die RF-Sender-Fernbedienung als auch die Empfänger verfügen über eine lange Batterielebensdauer für einen zuverlässigen und energiesparenden Betrieb. - 4-Kanal-Schlüssel- und Gegenstands-Finder für bis zu 4 Gegenstände

- RF-Sender-Fernbedienung mit bis zu 30 Meter Funk-Reichweite

- Funkfrequenz: 433,92 MHz

- Einfaches Anbringen der Empfänger dank mitgelieferter Schlüsselringe oder optional per

doppelseitigem Klebeband

- Stromversorgung RF-Sender-Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro für bis zu 12

Monate Laufzeit (bitte dazu bestellen), RF-Empfänger: Knopfzelle Typ CR2032 für bis zu 9

Monate Laufzeit (enthalten)

- Maße RF-Sender-Fernbedienung: 105 x 46 x 13 mm, Gewicht: 30 g

- Maße RF-Empfänger: 50 x 35 x 10 mm, Gewicht: 10 g

- Schlüssel- und Gegenstands-Finder bestehend aus RF-Sender-Fernbedienung, Ständer für

RF-Sender-Fernbedienung, 4 RF-Empfängern, 4 Knopfzellen Typ CR2032, 4 Schlüsselringen,

Beschriftungsetikett und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107436434 Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7620-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7620-5150.shtml Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/k5xotSpaMQmrwQB

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

