Wireless Video Kamera mit LED Leuchte für Lupenbrille - Flamingo

Flamingo™ - Wireless Camera & Headlight for Loupes Wir stellen Flamingo™ vor, eine bahnbrechende Integration von Full HD-Kamera und Scheinwerfer, die speziell für Lupen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, die sich auf einzelne Komponenten spezialisiert haben, stellen wir alle drei wesentlichen Kategorien - Lupen, Scheinwerfer und Kameras - im eigenen Haus her und gewährleisten so eine nahtlose Integration. Vereinfachung der visuellen Dokumentation in der Zahnarztpraxis: Die Untersuchung der Mundhöhle eines Patienten und die Übermittlung der Befunde kann kompliziert sein. Flamingo ™ vereinfacht diesen Prozess. Es gewährleistet sowohl visuelle Klarheit als auch Funktionalität. Einfache Dokumentation Vereinfacht die Live-Dokumentation während des Eingriffs und gewährleistet eine klare, sofortige visuelle Weitergabe. Lehrmittel Dient als dynamisches Lehrmittel und ermöglicht Echtzeit-Demonstrationen für Kollegen und Studenten, um die Lernerfahrung zu verbessern. Patientenvertrauen Stärkt das Vertrauen der Patienten und positioniert Ihre Praxis als innovative, technisch fortschrittliche Autorität in der zahnmedizinischen Versorgung. Ultraleichtes Gewicht Erleben Sie unvergleichlicher Komfort und ergonomisches Design bei einem Gewicht von nur 19 Gramm, einschließlich der Kamera- und Lichtkomponenten.

