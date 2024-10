Startseite Mit SeaTrek Korallen retten Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-09 15:05. Exklusive Familienreisen im Komodo-Nationalpark 2025 Inmitten des türkisblauen Meeres Indonesiens, wo Abenteuer und Naturschutz aufeinander treffen, geht SeaTrek Sailing Adventures auf eine ganz besondere Reise. Der Expeditionsspezialist bietet 2025 familienfreundliche Kreuzfahrten, die sowohl unvergessliche Erlebnisse mit Komodowaranen und Mantarochen versprechen, als auch die einmalige Chance, aktiv zum Schutz der Meere beizutragen.

Diese Initiative ist Teil zweier exklusiver neuntägiger Kreuzfahrten im Juli und August 2025, die auf den Inseln des Komodo Nationalparks starten und enden. Die Reisen vom 28. Juli bis 5. August sowie vom 9. bis 17. August 2025 finden an Bord der Ombak Putih statt, einem traditionellen indonesischen Segelschiff im Stil der legendären "Boogey Men" (Bugis) aus Sulawesi. Geleitet von den britischen Naturschutzexperten Ray und Angela Hale, verbinden diese Safaris Abenteuer mit tiefem Einblick in die Natur Indonesiens.

Eine ganz besondere Erfahrung ist die Teilnahme an der Wiederherstellung eines Korallenriffs vor der Insel Hatamin. Familien helfen, Korallenfragmente auf Metallrahmen zu befestigen, die ins Meer gesetzt werden. Diese wachsen zu neuen Riffen heran und bieten zahlreichen Fischarten einen Lebensraum. Für Kinder eine einmalige Gelegenheit, aktiv zum Schutz der Natur beizutragen und die Bedeutung von Naturschutz hautnah zu erleben.

Das Korallenprojekt, geleitet von den Coral Guardians, schützt und restauriert seit 2012 erfolgreich Korallenriffe. In den letzten vier Jahren hat sich die Anzahl der Fischarten verfünffacht, und die Fischbestände sind um 300 % gestiegen.

Neben dem Korallenschutz erfahren Familien mehr über die faszinierende Tierwelt der Region, die Tarnmechanismen der Tiere und die Evolution der Komodowarane. Es gibt Gelegenheiten, die seltenen Echsen im Komodo-Nationalpark zu beobachten oder mit Walhaien, Mantarochen und Meeresschildkröten zu schwimmen.

Ein weiteres Highlight erwartet die Reisenden bei Einbruch der Dunkelheit, wenn eine Kolonie Flughunde zur benachbarten Insel Rinca fliegt, um Früchte wie Bananen und Kokosnüsse zu fressen.

Diese Reisen durch Indonesiens faszinierende Gewässer bieten nicht nur einzigartige Erlebnisse, sondern stärken auch das Bewusstsein für Naturschutz - eine Reise, die berührt und Erinnerungen schafft, die ein Leben lang halten.

Weitere Informationen und Buchungen unter www.seatrekbali.com, telefonisch unter +62 361 474 3902 oder per E-Mail an info@seatrekbali.com.

