Startseite dc pretorian - Die Cyber-Security-Ressource-Plattform Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-09 14:58. Zugang zu zertifizierten und sofort einsatzbereiten Cyber-Security-Spezialisten. dc pretorian, eine Business Unit der DC Services GmbH, bietet eine wegweisende Lösung für Unternehmen in der DACH-Region, die qualifizierte Cyber-Security-Experten benötigen. Als erste und einzige Cyber-Security-Ressource-Plattform in der Region ermöglicht dc pretorian den Zugang zu zertifizierten Cyber-Security-Spezialisten, die sofort einsatzbereit sind und präzise auf die spezifischen Anforderungen von Cyber-Sicherheitsprojekten abgestimmt werden. dc pretorian arbeitet eng mit mehr als 60 Partnerunternehmen im EU-Ausland zusammen, um stets hochqualifizierte Fachkräfte bereitzustellen. Cyber-Security-Experten auf höchstem Niveau - Sorgfältige Prüfung aller Kandidaten

Ein wesentlicher Unterschied von dc pretorian zu herkömmlichen Vermittlungsplattformen besteht darin, dass jeder einzelne Kandidat von internen Cyber-Security-Spezialisten sorgfältig geprüft wird.

So funktioniert der Prozess: Nach Eingang einer Anfrage stellen Partnerunternehmen geeignete Bewerber bereit.

Die Profile der Bewerber werden von den Cyber-Security-Spezialisten bei dc pretorian gründlich auf Übereinstimmung mit den Anforderungen des jeweiligen Cyber-Sicherheitsprojekts geprüft.

Nur Kandidaten, die den höchsten Standards entsprechen, werden ausgewählt.

Dieser manuelle Prüfprozess gewährleistet, dass stets die besten Experten für Cyber-Sicherheitsprojekte zur Verfügung stehen - egal, ob es sich um kurzfristige Einsätze oder langfristige Strategien handelt. Peter Kestner, CEO von dc pretorian, erklärt:

"dc pretorian bietet eine Plattform, die es Unternehmen in der DACH-Region ermöglicht, den Fachkräftemangel im Bereich Cyber-Security zu überwinden. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnerunternehmen und die sorgfältige Prüfung durch unsere internen Spezialisten garantieren wir, dass nur die besten Experten in sicherheitskritische Projekte vermittelt werden." Vorteile der dc pretorian Plattform:

1. Hochqualifizierte Cyber-Security-Spezialisten: Zertifizierte und erfahrene Experten stehen bereit, um Projekte in allen Bereichen der Cyber-Sicherheit zu unterstützen.

2. Sorgfältige Prüfung der Kandidaten: Jeder Kandidat wird intensiv geprüft, um sicherzustellen, dass die Anforderungen des Projekts erfüllt werden.

Nur die besten und vertrauenswürdigsten Experten werden ausgewählt.

3. Kosteneffizienz und Flexibilität: Cyber-Sicherheitsprojekte können kosteneffizient umgesetzt werden, ohne das Budget zu sprengen.

Flexible Lösungen: Einzelne Experten oder ganze Teams können angefordert werden.

4. Schnelle Verfügbarkeit: Dank der engen Zusammenarbeit mit über 60 Partnerunternehmen in der EU kann dc pretorian schnell auf Anfragen reagieren.

Die besten Experten stehen sofort bereit, um dringende Anforderungen in Cyber-Sicherheitsprojekten zu erfüllen.

Warum dc pretorian?

Präzise Kandidatenauswahl: Bewerber werden von Cyber-Security-Spezialisten bei dc pretorian gründlich geprüft, um sicherzustellen, dass die Experten genau den Anforderungen des Projekts entsprechen.

Keine Freelancer: dc pretorian arbeitet ausschließlich mit festangestellten Experten, die langfristige Verlässlichkeit und Stabilität bieten.

Maßgeschneiderte Lösungen: Unabhängig von der Komplexität oder Dauer des Projekts bietet dc pretorian stets die optimalen Fachkräfte für jede Herausforderung im Bereich der Cyber-Sicherheit. Diensleistungen (https://dcpretorian.com/cyber-security-experten-eu/) dc pretorian ist eine Business Unit der DC Services GmbH und spezialisiert auf die Bereitstellung zertifizierter Cyber-Security-Spezialisten aus der EU. Mit einem Netzwerk von über 25.000 festangestellten IT-Experten und einer engen Zusammenarbeit mit mehr als 60 Partnerunternehmen bietet dc pretorian eine einzigartige Möglichkeit, qualifizierte Cyber-Security-Spezialisten schnell und präzise zu finden. Die Experten stehen bereit, um Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Cyber-Sicherheitsprojekte zu unterstützen. Firmenkontakt

dc pretorian

Peter Kestner

Konrad-Adenauer-Str. 17

8185221927 Dachau

01762387684

https://dcpretorian.com/ Pressekontakt

DC Services GmbH

Iliana Rush

Meistersingerstrasse 81

81927 München

017623876384

