Startseite agilimo Consulting erhält den Rising Star Award von SOTI Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-09 12:22. agilimo Consulting wurde für herausragende Projektleistungen als einer von drei Finalsten der EMEA-Region mit dem Rising Star Award ausgezeichnet. Als SOTI-Partner für Mobile Security konnte agilimo Consulting GmbH mit dem Platin Partner nicht nur den höchsten Partner-Status erreichen, sondern wurde für herausragende Projektleistungen als einer von drei Finalsten aus der EMEA-Region mit dem Rising Star Award ausgezeichnet. Die erfolgreiche Zusammenarbeit von SOTI (https://soti.de/) und agilimo ist kein Zufall, denn die Wahl von SOTI als bevorzugte UEM-Software war eine bewusste Entscheidung. Seit 1995 ist SOTI als UEM-Spezialist in den größten Device-Flotten zuhause und betreut weltweit namhafte Unternehmen vom Logistik Dienstleister bis zur Fastfood-Kette. ZUSAMMENARBEIT AUF AUGENHÖHE

Das Unified Endpoint Management (UEM) der SOTI-Software sorgt von einer einzigen Konsole aus für die Überwachung, die Verwaltung und den Schutz aller Endbenutzergeräte eines Unternehmens, völlig unabhängig von Betriebssystem oder Standort. Von Desktops und Laptops, über Smartphones, Tablets und Wearables bis zu Druckern, die in der Logistik oder der Produktion mobil eingesetzt sind, können Geräte so zentral verwaltet werden. Die IT-Security Spezialisten von agilimo suchten für ihre INDIGO-Lösungen nicht nur eine neue, zuverlässige Software für das Unified Endpoint Management, sondern auch den richtigen Partner zur Zusammenarbeit auf Augenhöhe, um für Kunden die bestmöglichen Lösungen bereitstellen zu können. Beides fanden sie bei SOTI. Die gleiche Art zu denken und an Aufgaben herauszugehen verbindet die beiden inhabergeführten Unternehmen nicht nur auf eine besondere Weise, sondern beschleunigt auch die Entwicklungszeit für kundenspezifische Lösungen. agilimo CEO Marcus Heinrich erklärt den perfekten Match: "Während andere Anbieter UEM häufig als Nebenthema mitlaufen lassen, legt SOTI seinen Hauptfokus darauf, was sich in der hohen Leistungsfähigkeit des Produktes widerspiegelt. Zusammen mit der konsequenten Kundenzentrierung und absoluter Lösungsorientierung bei SOTI haben wir eine perfekte Übereinstimmung mit der agilimo Philosophie. Genau wie wir denken und handeln die Menschen bei SOTI nach dem "Customer First" Prinzip. Das ist eine perfekte Grundlage, um Kunden die bestmögliche Lösung zu bieten." Die agilimo Consulting GmbH ist ein Unternehmen der agilimo Group und begleitet Kunden bei der Umsetzung von performanten, skalierbaren Lösungen für ultramobiles und hochsicheres Arbeiten - im Homeoffice, vor Ort im Unternehmen oder unterwegs. Durch einen ganzheitlichen, praxiserprobten Ansatz können unsere Experten nahezu alle denkbaren Anforderungen für geschäftsrelevante Prozesse und Szenarien abdecken. Auf Wunsch stellen wir auch den technischen und logistischen Komplett-Service für das Management und das Handling Ihrer Geräte nahtlos bereit. Stetig steigende Bedeutung kommt der IT-Sicherheit zu, denn der Schutz der Unternehmensdaten ist zunehmenden Risiken durch Cyber-Attacken ausgesetzt. Um Unternehmen hier bestmöglich zu unterstützen, bietet agilimo ihren Kunden umfassende Leistungen im Bereich der Cyber-Sicherheit an - vom präventiven Sicherheitsaudit, über Cyber-Abwehr und SOCaaS, bis zur Berücksichtigung rechtlicher Aspekte für das Management von Cyber-Risiken in fachübergreifender Zusammenarbeit mit Juristen. Mit einer Verfügbarkeit an 365 Tagen im Jahr begleiten wir die Projekte unserer Kunden im gesamten Nutzungszyklus: Von Beschaffung und technischer Konfiguration über den Rollout ins Home Office Ihrer MitarbeiterInnen bis zum Servicehandling und der Abwicklung am Ende der Laufzeit. Über zwei Jahrzehnte Projekterfahrung bei IT- und Mobility-Lösungen sowie im Product Lifecycle Management in unterschiedlichsten Größen und Strukturen nationaler und internationaler Organisationen bilden unser Fundament für die nachhaltige, sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Damit Ihre Mitarbeitenden zu jeder Zeit mit dem passenden Gerät arbeitsfähig bleiben. Kontakt

agilimo Consulting GmbH

Marcus Heinrich

Kreuzfeldring 9

63820 Elsenfeld

+49 6022-65193-0

