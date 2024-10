Startseite YouTopia 2024: Creator*innen und Umwelt-Expert*innen gemeinsam für unsere Erde Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-09 12:22. Am Sonntag, den 17. November, starten einige der einflussreichsten Creator*innen Deutschlands mit der vierten Runde des einzigartigen Multi-Channel-Events "YouTopia - gemeinsam für unsere Erde". In diesem Rahmen werden sie Gäste aus Medien, Politik, Wissenschaft und Kultur begrüßen, ihre Communities entertainen und den Friseursalon Kahlschlag eröffnen. Ihr gemeinsames Ziel: so viel Regenwald wie möglich zu schützen. Mit YouTopia geht YouTube Creator, Moderator und Wissenschaftsjournalist Jacob Beautemps bereits seit 2021 einen neuen Weg für die Kommunikation von Nachhaltigkeit. Er bringt Menschen und Marken in einem ebenso innovativen wie unterhaltsamen Format für den guten Zweck zusammen. Sein Ziel: auf einige der wichtigsten Themen unserer Zeit aufmerksam machen: Klimawandel, Arten- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit. Diese Erfolgsgeschichte geht am Sonntag, den 17. November 2024, ab 16:00 Uhr mit der vierten Auflage des Spenden-Livestreams auf YouTube und Twitch in die nächste Runde. Das Event findet unter dem Motto "Kahlschlag gegen Kahlschlag" im Bauwerk Köln statt - ein Konzept, bei dem Creator:innen einen Friseursalon öffnen und für freiwillige Spenden die Haare ihrer Community schneiden. Begleitend erwarten die Zuschauer*innen in dem sechsstündigen Live-Stream spannende Talks sowie abwechslungsreiche Challenges und Showeinlagen. Dafür versammeln die vier YouTopia-Hosts Jacob Beautemps ("Breaking Lab"), Felix Michels ("Tomatolix"), Rick Azas und Theresa Kirchner prominente Gäste aus Wissenschaft, Politik und TV, die sich im Vorfeld sowie beim YouTopia-Programm selbst beteiligen. Dazu zählen viele bekannte Creator*innen mit insgesamt über 70 Millionen Abonnent:innen wie u.a. Nadine Breaty, Alicia Joe, Rewinside, HeyMoritz, Regina Hixt, Yvonne Pferrer & Jeremy Grube, Wurzelwerk, Kim 'freiraumreh' Adam, Klein aber Hannah, Doktor Whatson, Lydia Benecke, Vicky Boss (Redheadbegins) und OttoBulletproof sowie starke Stimmen für den Naturschutz wie Louisa Schneider, Micha Fritz (Co-Founder Viva con Agua), Fabian Kahl (bekannt durch "Bares für Rares"/ZDF), Dr. Eckart von Hirschhausen (Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde - Gesunde Menschen), die Wohllebens und Dr. Christoph Schmitz (CEO von Acker und Impact, Entrepreneur des Jahres 2023). Gemeinsam setzen sie sich vor allem mit der Spendenaktion in diesem Jahr für die gemeinnützige Stiftung Wilderness International ein, die letzte intakte Lebensräume - vor allem die Regenwälder der Erde - langfristig schützt. YouTopia-Erfinder und Science-Creator Jacob Beautemps: "Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich erneut unter dem Dach von YouTopia zusammentun. Der Ansatz "gemeinsam etwas zu bewegen" hinterlässt Spuren und zeigt, dass wir zusammen etwas verändern können. Denn "gemeinsam statt gegeneinander" motiviert und lässt viele Menschen sich mit unseren Themen identifizieren. Wichtig ist, dass niemand von uns perfekt ist, auch nicht beim Thema Nachhaltigkeit. Aber wir alle können wichtige, kleine Schritte machen und zusammen Großes bewirken. Diesen positiven Ansatz brauchen wir mehr als je zuvor."

Mit seinem Konzept will YouTopia nicht nur diejenigen ansprechen, die bereits in Sachen Klimaschutz aktiv sind, sondern vor allem diejenigen, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Denn dieses Jahr verfolgt die Aktion ein besonders ehrgeiziges Spenden-Ziel: Die Creator*innen möchten mit ihren Communities so viel bedrohten Regenwald wie möglich schützen! Primärregenwälder und ihre Sümpfe und Moore sind die artenreichsten Ökosysteme und größten CO2-Speicher der Erde und damit gleichzeitig einer der wichtigsten Hebel gegen Klimawandel und Artensterben. Wilderness International kauft seit 2008 akut durch Abholzung bedrohte Urwälder in Kanada und stellt sie dauerhaft unter Schutz. Jeder gespendete Euro schützt einen Quadratmeter Wald für immer. Alle Spender*innen bekommen mit einer Urkunde und Geokoordinaten exakt und transparent gezeigt, wo das von ihnen geschützte Waldstück liegt. Wilderness International CEO & Gründer Kai Andersch: "Wir freuen uns riesig, dieses Jahr das YouTopia Spenden-Projekt sein zu dürfen und mit dieser Aktion gerade vielen jungen Leuten die Bedeutung der Wildnis für uns Menschen auf so unterhaltsame Art näher bringen zu können. Die geballte Power und Freude, die alle Creator*innen, ihre Communities und die Partner der Aktion hier an den Start bringen, ist einfach großartig und jeder einzelne geschützte Quadratmeter Regenwald zählt für uns alle im Kampf für ein stabiles Klima und die Artenvielfalt." Wer im Vorfeld schon mehr über die riesigen Bäume und Bären und Wölfe der Schutzgebiete von Wilderness International lernen möchte, kann dies auf YouTube bei der Serie "Mission Kanada" von Robert Marc Lehmann bereits tun. Robert wird mit Filmausschnitten virtuell ebenfalls bei YouTopia dabei sein. Unterstützt wird das Projekt von ausgewählten Partnern, die ebenfalls Verantwortung übernehmen möchten und mit ihrem Support einen Beitrag für den langfristigen Schutz der letzten Urwälder leisten, wie u.a. MediaMarktSaturn, ORTLIEB, 1% for the Planet, klima&so, BRACENET, Wild Plastic und viele mehr. Bei der Akquise der Partner wird Youtopia von Brandplace, Agentur für Branded Entertainment & Content, unterstützt. #YouTopia24 #YouTopia #WildernessInternational Über Wilderness International:

Wilderness International besteht aus drei gemeinnützigen Schwester-Stiftungen mit einem großen Ziel: die letzten Wildnisgebiete der Erde für immer zu erhalten. Dazu schützt sie besonders ökologisch wertvolle und akut bedrohte Lebensräume rechtssicher mit Grundbucheintrag. Spenden von Privatpersonen und aus Unternehmenspartnerschaften refinanzieren die Käufe und ermöglichen gleichzeitig den langfristigen Schutz sowie Umweltbildung und Forschung. Aktuell kauft Wilderness International Urwälder in British Columbia an der Westküste Kanadas, sowie in der Region Madre de Dios im Amazonas Regenwald Perus. 1EUR Spende = 1m² Regenwald für immer geschützt! Mehr Informationen unter wilderness-international.org. Weitere Details zum Projekt erhalten Sie unter wilderness-international.org/youtopia. Presse- und Fotomaterial zur freien medialen Nutzung erhalten Sie hier. Jetzt die Glocke aktivieren:

twitch.tv/youtopia_de

youtube.com/@youtopia_de "YouTopia - Gemeinsam für unsere Erde" ist eine Produktion von i&u TV, einem Unternehmen der LEONINE Studios. Das Spenden-Event wurde von Science-Creator Jacob Beautemps entwickelt und ging im Jahr 2021 erstmals live. Es bringt Menschen und Marken in einem innovativen, nachhaltigen und unterhaltsamen Multichannel-Format zusammen. Der sechsstündige Livestream ist am 17.11.2024 ab 16:00 Uhr auf YouTube und Twitch zu sehen, alle Inhalte werden von einer erfahrenen Wissenschaftsredaktion erarbeitet und unterliegen hohen journalistischen Standards. 2024 sammelt YouTopia Spenden zugunsten der Naturschutzorganisation Wilderness International. Jetzt gemeinsam Regenwald schützen: https://wilderness-international.org/youtopia Firmenkontakt

