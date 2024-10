Startseite 600 Besucher bei der Com.vention 24: STARFACE und estos feiern im Europa-Park Rust Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-09 10:23. STARFACE und estos luden erstmals gemeinsam zur Com.vention / Über 30 führende Technologiepartner präsentierten die Top-Trends rund um den Digital Workplace / CEOs Florian Buzin und Alexander Seyferth gaben spannende Einblicke in Roadmaps Karlsruhe, 2. Oktober 2024. Am 25. und 26. September 2024 veranstalteten die Schwestergesellschaften STARFACE und estos mit der "Com.vention 24" erstmals einen gemeinsamen Partner-Summit - und setzten mit der zweitägigen Veranstaltung im Europa-Park Rust ein starkes Signal für die Branche: Fast 600 UCC-Fachhändler, Integratoren und Service Provider aus dem deutschsprachigen Raum nutzten das Event, um sich bei mehr als 30 Technologiepartnern über die neuesten UCC-Trends zu informieren - und spannende Einblicke in die künftigen Roadmaps der beiden Unternehmen zu erhalten. "Diese erste gemeinsam ausgerichtete Com.vention war für STARFACE und für estos ein wichtiger Meilenstein - und hat gezeigt, wie eng die beiden Unternehmen inzwischen zusammengerückt sind", erklärt STARFACE CEO Florian Buzin. "Beide Marken werden von starken, engagierten Partnerlandschaften getragen - und in Rust hatten wir erstmals die Gelegenheit, diese begeisterten Communities zum offenen Austausch zusammenzubringen. Die zwei Ökosysteme haben vom ersten Tag an ganz organisch zusammengefunden, und wir sind schon jetzt auf die Innovationen und die Projekte gespannt, die entstehen werden." Alexander Seyferth, CEO von estos, ergänzt: "STARFACE und estos gehören seit gerade einmal zwei Jahren gemeinsam zur STARFACE Group. In dieser relativ kurzen Zeit haben sich die Unternehmen enorm weiterentwickelt: Beide bieten heute klar definierte Portfolios, die einerseits hochgradig komplementär und andererseits nahtlos miteinander integriert sind. Für unsere Fachhandelspartner lohnt es sich also durchaus, sich mit beiden Produktwelten auseinanderzusetzen. Die Com.vention bot den Communities die perfekte Gelegenheit, auf diese Weise über den bekannten Tellerrand hinauszuschauen." Das Wichtigste von STARFACE

Für STARFACE stand die Com.vention diesmal ganz im Zeichen des für Oktober geplanten Major Release STARFACE 9. Die neue Version wird bei Admins und Anwendern unter anderem mit neuen Security Features - Stichwort: Multi-Faktor-Authentisierung via OAuth - und neuen Schnittstellen und Integrationsoptionen punkten. Eines der Highlights ist die Integration von OpenAI in das STARFACE Modulsystem. Dies ermöglicht die Nutzung von Sprach- und Textdiensten, wie z.B. ChatGPT und Voicebots, und erweitert die STARFACE-Lösung um innovative KI-Features. Das Wichtigste von estos

Für estos markierte die Com.vention den vorläufigen Schluss- und Höhepunkt eines aufregenden Jahres: Die lange Liste der 2024 abgeschlossenen Projekte, die Alexander Seyferth in seiner Keynote zusammenfasste, reicht von der Einführung neuer Schlüsselprodukte wie ProCall NEX über die vollkommen neu aufgelegte estos Academy für Partner bis hin zum kompletten Relaunch des Corporate Brandings und der jüngst vorgestellten, deutlich transparenteren Preisliste. Neben den eigenen Produktinnovationen präsentierte estos den Besuchern zusammen mit ausgewählten Fachhandels- und Entwicklungspartnern eine Reihe innovativer Projekte und Lösungsansätze. Ein wichtiger Schwerpunkt war dabei die Integration von KI-Funktionalitäten, etwa im Rahmen innovativer, LLM-basierter Chatbots zur automatischen Gesprächsdokumentation. Nach der Com.vention ist vor der Com.vention

Angesichts der Rekordbesucherzahl und des rundum positiven Feedbacks der Gäste ist bereits klar, dass es auch im kommenden Jahr wieder eine gemeinsame Com.vention im Europa-Park Rust geben wird - dann am 24. und 25. September 2025. Auf ein Neues! Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben. STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen. Die STARFACE GmbH ist Teil der STARFACE Group, zu der auch die estos GmbH aus Starnberg gehört.

