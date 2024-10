Startseite Wohnaccessoires von erwinmueller.de für eine gemütliche Atmosphäre Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-09 06:52. Das Zuhause als Wohlfühlort bei Schmuddelwetter Wenn es draußen nass, kalt und trüb wird, freut sich jeder auf ein gemütliches Zuhause. Mit den Wohnaccessoires von erwinmueller.de (https://www.erwinmueller.de) werden die eigenen vier Wände im Handumdrehen zu einem entspannenden Wohlfühlort. Wärmende Wohndecken und Wohnmäntel, weiche Kissen und Kerzenlicht schaffen eine einladende Atmosphäre. Schmutzfangmatten und -teppiche sorgen dafür, dass Nässe und Schmutz draußen bleiben. Wohndecken und Kissen

Was gibt es Schöneres, als sich bei kaltem, regnerischen Wetter in warme Decken und Kissen zu kuscheln. Bei der großen Auswahl an Wohndecken aus dem Erwin Müller Sortiment findet sich für jeden Geschmack und jede Einrichtung genau die richtige Decke und das passende Kissen. Verschiedene Materialien von Fleece über Baumwolle bis hin zu Naturhaardecken in unterschiedlichsten Dessins verleihen dem Raum Komfort und Stil. Warme einladende Beleuchtung unterstreicht die entspannte Stimmung. Warm eingepackt im Wohnmantel

Wohnmäntel sind äußerst praktisch, umhüllen den ganzen Körper und halten behaglich warm. Durch den Zusatz von Druckknöpfen und Reißverschluss wird aus einer Wohndecke ein Wohnmantel. Da friert man auch bei langen Leseabenden nicht so schnell. Schmutz und Nässe bleiben draußen

Damit das Zuhause gemütlich und warm bleibt, müssen Schmutz und Nässe draußen bleiben. Schmutzfangmatten halten den Eingangsbereich zuverlässig sauber und sind mit den modernen Dessins auch ein attraktiver Blickfang. Die vielen verschiedenen Größen erlauben unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten im Innen- und geschützten Außenbereich. Auch als Zimmerteppich machen sie eine gute Figur. Schmutzfangmatten von Erwin Müller können im Shop mit Motiven, Bildern und Text personalisiert werden. Dafür stehen Vorschläge zu den Themen Familie, Daheim, Liebe, Natur, Tiere und vieles mehr zur Wahl. Auch eigene Fotos können verwendet werden. Personalisierte Artikel für Kuschelstunden

Eine große Anzahl von Erwin Müller Wohnaccessoires kann im Shop individuell gestaltet werden, wie beispielsweise Wärmeflaschen, Wohndecken oder Tassen. Einfach Artikel, Motiv und Text auswählen und schon ist das Unikat fertig. Das ist auch ein ideales Geschenk für Freunde und Familie. Firmenprofil Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht. Qualitätsmarke Erwin Müller - seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt. Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand. Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie "Das Versandhaus für die ganze Familie" wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken "Schlafen", "Wäsche & Homewear", "Bad", "Wohnen & Deko" sowie "Tisch & Küche" Artikel für die ganze Familie. Unter dem Stichwort "Themen" finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen "manutextur" mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit. Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Anja Erler

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

http://www.erwinmueller.de Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

http://www.hummel-public-relations.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten