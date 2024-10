Startseite Agile Quality Influencer - Jetzt das Expleo Booklet runterladen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-10-08 17:17. Der Agile Quality Influencer: Wie Sie Agile Qualitätssicherungs-Methoden schnell und effizient in der Agilen Produktentwicklung verankern. Mehr Lesen. In der heutigen schnelllebigen Entwicklungsumgebung sind hohe Qualitätsstandards wichtiger denn je. Das umfassende Expleo-Booklet Influencing Agile Quality stellt das Konzept des Agile Quality Influencers vor - einer zentralen Rolle, die darauf abzielt, Geschwindigkeit und Effizienz in agilen Teams zu verbessern. Was macht ein Agile Quality Influencer ? Agile Quality Influencers wirken als Katalysatoren und verankern von Anfang an eine Kultur der Qualität. Sie sorgen dafür, dass die Qualitätssicherung nahtlos in agile Prozesse integriert wird, wodurch Teams Probleme frühzeitig erkennen und lösen können. Dieser proaktive Ansatz minimiert nicht nur Risiken, sondern steigert auch die Kundenzufriedenheit und die Einhaltung von regulatorischen Standards. Was Sie im Booklet "Influencing Agile Quality" lernen werden Herausforderungen in agilen Projekten: Verstehen Sie die häufigsten Hürden und wie Quality Influencers diese angehen.

Kernaufgaben: Entdecken Sie die wichtigsten Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Quality Influencers.

Wesentliche Fähigkeiten: Erfahren Sie mehr über die kritischen technischen und sozialen Kompetenzen, die für den Erfolg erforderlich sind.

Implementierungsfahrplan: Folgen Sie einem Schritt-für-Schritt-Leitfaden zur Integration von Quality Influencers in Ihre Agilen Entwicklungs-Teams.

Persona-Beispiele: Wer kann die Rolle des Agile Quality Influencers übernehmen?

Erfolgsfaktoren: Identifizieren Sie die notwendigen Bedingungen, um ein qualitätsorientiertes Umfeld in der Agilen Produktentwicklung zu fördern.

Wer sollte dieses Booklet lesen? Egal, ob Sie Fachexperte, Manager oder Führungskraft sind, dieses Booklet bietet wertvolle Einblicke in die Optimierung Ihrer agilen Methoden und Entwicklungs-Prozesse. Booklet downloaden Möchten Sie mehr über das Thema "Influencing Agile Quality" erfahren? Hinterlassen Sie einfach Ihre Kontaktdaten, und die Expleo setzt sich gerne mit Ihnen in Verbindung. Link zur Originalmeldung: https://expleo.com/global/de/einblicke/kampagnen/influencing-agile-quali... Über Expleo Expleo ist ein weltweit tätiger Anbieter von Ingenieurs-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen, der führende Unternehmen partnerschaftlich in ihrer Geschäftstransformation begleitet und sie bei der Realisierung operativer Spitzenleistungen und zukunftssicherer Geschäftstätigkeiten unterstützt. Expleo profitiert von mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte, der Optimierung von Fertigungsprozessen und der Qualitätssicherung von Informationssystemen. Es ist das Bestreben der Expleo Group, bei jedem Schritt des Wertschöpfungsprozesses Innovationen voranzutreiben, wobei sie auf fundierte Branchenkenntnisse und umfassendes Fachwissen in Bereichen wie KI-Engineering, Digitalisierung, Hyperautomatisierung, Cybersicherheit und Datenwissenschaft aufbaut. Als Unternehmen, das Wert auf Verantwortungsbewusstsein und Diversität legt, verpflichtet sich die Expleo Group dazu, ihren Geschäften mit Integrität nachzugehen und auf mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit für die Gesellschaft hinzuarbeiten. Expleo verfügt global über eine weitreichende Präsenz, mit über 19.000 hochqualifizierten Expertinnen und Experten, die in 30 Ländern Mehrwert schaffen und einen Umsatz von über 1,4 Milliarde Euro erwirtschaften.

