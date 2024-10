Startseite Ein Blick in die Schweiz: Präzision und Weitsicht in der Unternehmensbewertung Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-08 15:41. Während Deutschland verstärkt nach Lösungen für präzise und transparente Unternehmensbewertungen sucht, lohnt sich der Blick in die Schweiz. Das Land, bekannt für seine Genauigkeit und Innovationskraft, bietet eine zukunftsweisende Herangehensweise, die gerade im Bereich der Unternehmensnachfolge und -transaktionen von großer Bedeutung ist. Ein markantes Beispiel dafür ist der Umgang bei Unternehmensbewertungen (https://smartvalue.ch/), die auf Daten und detaillierten Analysen basieren. Schweizer Unternehmen, wie SmartValue® oder die Schweizer Nachfolge Experten AG (https://www.schweizernachfolge.ch/), die sich auf die Ermittlung des Unternehmenswerts spezialisiert haben, spielen dabei eine Vorreiterrolle. Diese Methoden bieten nicht nur exakte Zahlen, sondern schaffen auch Vertrauen und Sicherheit für beide Seiten - egal ob diese eine Firma kaufen (https://smartvalue.ch/firma-kaufen/) oder Firma verkaufen (https://smartvalue.ch/firma-verkaufen/) wollen. Deutsche Unternehmen, die auf grenzüberschreitende Transaktionen setzen, sollten sich Schweizer Partner wie SmartValue® auf die Agenda setzen. Diese Partner bieten transparente und faire Unternehmensanalysen - die Grundlage für erfolgreiche Unternehmensübernahmen. Die Schweizer Expertise könnte somit auch für den deutschen Markt wegweisend sein, um den Herausforderungen in der Unternehmensbewertung besser zu begegnen. SmartValue® ist ein Produkt in Kollaboration mit der Schweizer Nachfolge Experten AG, einem führenden Beratungsunternehmen für Unternehmenstransaktionen. Wir bieten eine digitalisierte Unternehmensbewertung an, die eine Wertindikation basierend auf den Eingaben des Nutzers liefert. Diese Bewertung dient lediglich als Orientierungshilfe und ersetzt in keiner Weise eine fachmännisch durchgeführte Unternehmensbewertung. Firmenkontakt

Schweizer Nachfolge Experten AG

Christoph Jermann

Löwenstrasse 20

8001 Zürich

+41 58 220 55 50

https://smartvalue.ch/ Pressekontakt

tpi Media® GmbH

Vladimir Kifer

Schreinerstraße 31

10247 Berlin

030 / 629 33 92 90

