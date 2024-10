Startseite Flut-Katastrophe in Tschechien: Ehrenamtliche Scientology-Geistliche leisten Hilfe Pressetext verfasst von Frank Busch am Di, 2024-10-08 14:33. Als etwa 10.000 Menschen in der südböhmischen Region der Tschechischen Republik evakuiert wurden, wurden die leuchtend gelben Jacken der ehrenamtlichen Geistlichen der Scientology zum Symbol der Hilfe. Der Sturm Boris wütete ab dem 13. September in Osteuropa und verursachte eine noch nie dagewesene Katastrophe. Mit 500 mm Regen in der nordmährischen Region der Tschechischen Republik übertraf er alle bisherigen Hochwasserrekorde. Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala bezeichnete die Flut als ein "Jahrhunderthochwasser". Flüsse traten über die Ufer und setzten ganze Dörfer unter Wasser. Tausende wurden in der Region evakuiert und die Häuser waren ohne Strom. Ehrenamtliche Scientology-Geistliche der Tschechischen Republik versammelten sich, um auf die Bedürfnisse der Stadt Jeseník zu reagieren, einem der am stärksten betroffenen Gebiete. Katastrophenhilfe in Tschechien In Abstimmung mit den städtischen Behörden und den Ersthelfern halfen die ehrenamtlichen Geistlichen bei der Beurteilung der Schäden. Und sobald das Hochwasser zurückging, arbeiteten sie mit der Feuerwehr und anderen Ersthelfern zusammen, um Häuser und Geschäfte vom Schlamm zu befreien. Als Nächstes bekämpften sie den Schimmel in Fußböden, Wänden und Möbeln, der eine gefährliche Quelle für Krankheiten sein kann. Premierminister Fiala äußerte sich besorgt über das Risiko einer Lebensmittelkontamination, eine unerwartete Aufgabe, zu deren Bewältigung die ehrenamtlichen Geistlichen gerufen wurden. Sie entsorgten das Fleisch aus einem Lagerhaus, das aufgrund des Stromausfalls ohne Kühlung verrottet war. Nachdem die unmittelbare Gefahr für die Häuser und die Infrastruktur beseitigt war, gingen die ehrenamtlichen Geistlichen von Haus zu Haus, um die Bedürfnisse der Bewohner zu erfragen. Aber sie kümmerten sich nicht nur um ihre körperlichen Probleme. Sie halfen bei einem anderen Aspekt, der noch verheerender und langwieriger sein kann. In dem Zustand des Schocks und der Verzweiflung, den eine Katastrophe oft auslöst, kann es fast enorm schwer werden, die Herausforderungen zu bewältigen, denen die Menschen gegenüberstehen, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Daher bieten die ehrenamtlichen Geistlichen Scientology-Beistände an, Verfahren, die vom Scientology-Gründer L. Ron Hubbard entwickelt wurden und die sich mit den emotionalen und spirituellen Faktoren von Stress und Trauma befassen. Ihre Hilfe ist nicht unbemerkt geblieben. "Ich könnte Ihnen viele Superlative über ihre Arbeit erzählen", sagte ein Beamter, "aber das ist nicht nötig, denn die Arbeit, die sie geleistet haben, spricht für sie." Er sagte den ehrenamtlichen Geistlichen, dass die Einwohner von Jeseník sie als "Gelbe Engel" bezeichnen und sich an sie wegen ihrer Freundlichkeit und Hilfe erinnern werden. Das Programm der ehrenamtlichen Geistlichen der Scientology-Kirche ist ein religiöser Sozialdienst, der Mitte der 1970er Jahre vom Scientology-Gründer L. Ron Hubbard ins Leben gerufen wurde. Es stellt eine der größten unabhängigen Hilfskräfte der Welt dar. Hubbard beschrieb den ehrenamtlichen Geistlichen als "eine Person, die ihren Mitmenschen auf freiwilliger Basis hilft, indem sie dem Leben anderer wieder einen Sinn, Wahrheit und spirituelle Werte gibt". Das Motto: "Ein ehrenamtlicher Geistlicher verschließt seine Augen nicht vor dem Leid, dem Übel und der Ungerechtigkeit des Daseins. Stattdessen ist er darin ausgebildet, diese Zustände in Ordnung zu bringen und anderen zu helfen, Erleichterung und persönliche Stärke zu erlangen." Ihr Wahlspruch lautet: "Egal, wie die Umstände sind, man kann immer etwas tun." Für weitere Informationen über die Verfahren, die ehrenamtliche Geistliche verwenden, sehen Sie sich "Scientology-Werkzeuge für das Leben" und den Dokumentarfilm "Operation: Do Something About It" auf dem Scientology Network bei DIRECTV 320 oder unter scientology.tv an. Fakten über die Scientology-Religion

Die Scientology-Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology-Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert; seitdem hat sich die Religion auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet. Weitere Informationen zur religiöser Anerkennung der Scientology finden Sie unter scientologyreligion.de.

