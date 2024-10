Startseite Stadt Kassel treibt mit Unterstützung von GEVAS software vernetztes Fahren voran Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-10-08 14:30. Erfolgreicher Abschluss von C-Roads Germany Urban Nodes in Kassel München, Kassel, den 08.10.2024 - Im Rahmen des europäischen Mobilitätsprojekt C-ROADS Germany Urban Nodes konnte GEVAS software die Stadt Kassel beim Ausbau smarter Verkehrsmanagement-Lösungen erfolgreich unterstützen. Durch die Einführung innovativer Technologien der Verkehrstechnik profitieren die über 200.000 Einwohner nun von mehr Sicherheit im Straßenverkehr, einer geringeren Schadstoffbelastung und einer effizienten Verkehrsführung. Neue C-ITS Services für Kasseler Verkehrsteilnehmer Zu den Besonderheiten des Kasseler C-Roads-Projekts zählen neben der Ausweitung bestehender Verkehrsdienste die Realisierung neuer kooperativer, intelligenter Verkehrsservices (C-ITS-Services), wie unter anderem: -Die Einführung des Baustellenwarndienstes - RWW (engl. Road Works Warning), das vorausschauende Routenanpassungen während der Fahrt unterstützt, um Engstellen zu meiden. -Die funktionale Ausweitung des Ampelphasenassistenten GLOSA (engl. Green Light Optimal Speed Advisory) im Kasseler Stadtgebiet: Die von GEVAS software entwickelte GLOSA-App trafficpilot zeigt Prognosen für Grünphasen an Lichtsignalanlagen an und informiert, ob diese erreicht werden oder gegebenenfalls Geschwindigkeiten angepasst werden müssen. Auto- und Radfahrer können sich die kostenlose App auf ihr Smartphone laden und sich zum Beispiel die optimale Geschwindigkeit beim Zufahren auf eine Ampel anzeigen lassen. -Ein neues, bislang in Kassel einzigartiges trafficpilot-Feature stellt die Anzeige von Umleitungsempfehlungen in Form von virtuellen Schalttafeln dar (Stichwort: Route advice). Möglich wird dies durch die Vernetzung des von GEVAS entwickelten Verkehrsmanagementsystems VTmanager mit der trafficpilot-App, was zu einer Reduzierung von Verlustzeiten im Verkehr und damit einer harmonischeren Verkehrslage führt. -Durch die Erhebung und Analyse von Fahrzeugzustandsdaten (engl. Probe Vehicle Data, PVD) im Verkehrsmanagementsystem VTmanager und deren Analyse mit der Software C-CALL lässt sich der Verkehrsfluss zukünftig erheblich harmonisieren, z. B. durch eine optimierte Freigabezeitbemessung an Lichtsignalanlagen für alle Verkehrsteilnehmer. Als Datenquellen in Kassel können alle am Verkehrsmanagementsystem angeschlossenen Daten fungieren; aktuell sind dies bei C-Roads Urban Nodes die trafficpilot-App mit ihren Rad- und KFZ Verkehrsdaten sowie die von Projektpartnern an den Lichtsignalanlagen angebrachten speziellen Kommunikationseinheiten (ITS Road Side Units) mit ihren Informationen zu PKWs und ÖV-Fahrzeugen. Mit den in der Stadt Kassel neu eingeführten und erweiterten C-ITS Services trägt GEVAS software dazu bei, die Visionen von C-Roads Germany in die Tat umzusetzen. Dazu zählen mehr Sicherheit im Straßenverkehr, höhere Effizienz durch einen optimierten Verkehrsfluss sowie eine Reduzierung von Schadstoffemissionen, Lärmbelästigung sowie geringerem Kraftstoffverbrauch. Im nächsten Schritt sollen die installierten Dienste in die Fläche gebracht werden. Über C-Roads Germany Urban Nodes (CRG-UN)

C-Roads Germany ist einer von 18 nationalen Piloten, die kooperative Dienste im realen Verkehrsumfeld umsetzen und ihre Rahmenkonzepte und Erfahrungen in die übergeordnete C-Roads Plattform einbringen. Über die C-Roads Plattform schließen sich Behörden und Straßenbetreiber zusammen, um die Einführung, Erprobung und Harmonisierung von kooperativen Intelligenten Verkehrssystemen und Diensten (C-ITS) auf europäischen Straßen zu harmonisieren. Seit 2019 startete mit über 43 europäischen Städten der Einsatz von C-ITS in städtischen Gebieten. Im Rahmen der C-Roads Plattform trägt das Projekt C-Roads Germany - Urban Nodes zur Implementierung und zum Betrieb von drei verschiedenen städtischen Knotenpunkten in Hamburg, Hessen/Kassel und Dresden bei. Die Aktion fördert den groß angelegten Einsatz von C-ITS in städtischen Gebieten, die ein Anpassungsmodell für die Einführung von C-ITS-Diensten in Deutschland gemäß den EU-Vorschriften und Standards sowie im Einklang mit den Empfehlungen der C-Roads Plattform bieten. Zu den Vorteilen gehören die Reduzierung von Unfällen und Reisezeiten in städtischen Gebieten. Für die zeitnahe Realisierung des vernetzten, kooperativen und automatisierten Fahrens ist C-Roads ein wesentlicher Meilenstein. Über GEVAS software

GEVAS software ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich der Verkehrstechnik. 1980 gegründet, entwickelt das Software-Unternehmens intelligente Lösungen für die Steuerung von Lichtsignalanlagen (LSAs), das Verkehrsmanagement, die Verkehrsplanung und -analyse. Als Bestandteil der AVT Group, Experte für die Planung, Durchführung und Inbetriebnahme von Lichtsignalanlagen, entwickeln die über 40 hochqualifizierten GEVAS-Mitarbeiter intelligente und smarte Softwarelösungen für die Mobilität von Morgen. Mit Hauptsitz in München und in den Niederlassungen Linz und Krakau reicht das Angebot von GEVAS vom Verkehrsingenieur-Arbeitsplatz bis zur kompletten Verkehrsmanagement-Zentrale mit modernsten V2I-Anwendungen. Kontakt

