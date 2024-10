Startseite LWT-Airwalls präsentiert innovative Modbus TCP-Schnittstelle für intelligente Luftwände Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-10-08 07:37. Mehr Nachhaltigkeit, Effizienz und Predictive Maintenance durch Integration in MSR und Gebäudeautomatisierung Mönchengladbach, 07. Oktober 2024 - Die LWT-Airwalls GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich der Luftwand-Technologie, hat eine wegweisende Modbus TCP-Schnittstelle für ihre innovativen Luftwände entwickelt. Diese neue Lösung ermöglicht es Kunden, den Status ihrer Luftwände in Echtzeit abzurufen, detaillierte Informationen zur Nachhaltigkeit zu sammeln und eine vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) zu implementieren. Damit setzt LWT-Airwalls neue Maßstäbe in den Bereichen Energieeffizienz, Gebäudeautomatisierung und Nachhaltigkeit. Mit der neuen Modbus TCP-Schnittstelle können Luftwände nahtlos in bestehende MSR- (Mess-, Steuer- und Regeltechnik) und Gebäudeautomatisierung integriert werden. Kunden erhalten damit nicht nur Zugriff auf Echtzeitdaten, sondern auch auf wichtige Analysen zur Optimierung der Betriebsabläufe und der Energieeffizienz ihrer Gebäude und der Temperatur am Arbeitsplatz. Die gesammelten Daten bieten zudem eine Basis für langfristige Nachhaltigkeitsziele, indem sie den CO2-Ausstoß reduzieren helfen und Berichte im Sinne des GEG, der CSRD oder anderer Nachhaltigkeitsberichte unterstützen. "Unsere neue Schnittstelle revolutioniert die Art und Weise, wie Luftwände betrieben und überwacht werden", sagt Jürgen Stäudtner, Geschäftsführer der LWT GmbH. "Durch die Integration in MSR- und Gebäudeautomatisierungssysteme ermöglichen wir es unseren Kunden, nicht nur den Betrieb effizienter zu gestalten, sondern auch die Lebensdauer ihrer Anlagen zu verlängern und Instandhaltungskosten zu minimieren." Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Modbus TCP-Schnittstelle liegt in der Fähigkeit zur Predictive Maintenance, bei der mögliche Wartungsbedarfe bereits vor Auftreten eines Problems erkannt werden. Durch die Analyse von Echtzeitdaten können Unternehmen proaktiv auf potenzielle Ausfälle reagieren und teure Reparaturen oder Produktionsunterbrechungen vermeiden.

LWT-Airwalls steht seit jeher für innovative, nachhaltige Lösungen. Die neuen Luftwände mit Modbus TCP-Schnittstelle tragen dazu bei, den Energieverbrauch in modernen Gebäuden zu senken, indem sie für eine optimale Trennung von Innen- und Außenbereichen sorgen, ohne die Klimatisierung zu beeinträchtigen. "Nachhaltigkeit und Effizienz stehen im Mittelpunkt unserer Technologieentwicklung", so Jürgen Stäudtner. "Mit der Modbus TCP-Schnittstelle gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung smarter Gebäude, in denen Umweltfreundlichkeit und technologische Exzellenz Hand in Hand gehen."

Die neue Schnittstelle ist ab sofort für alle smart LWT-Airwalls-Produkte verfügbar und bietet Kunden aus Industrie, Handel und Verwaltung die Möglichkeit, ihre Gebäudeprozesse nachhaltig zu optimieren und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: LWT GmbH

email : k.koster@lwt-airwalls.de LWT-Airwalls ist ein Technologieunternehmen aus Mönchengladbach. Seit 1996 entwickelt und konstruiert LWT präzise Barrieren aus Luft, damit Temperaturen in Produktionsbetrieben, Hallen und anderen Gebäuden genau kontrolliert werden können. Mit seinen patentierten Produkten hilft LWT-Airwalls Emissionen zu senken und macht damit ESG-Ziele einfacher erreichbar. Die Airwalls sorgen für eine energieeffiziente barrierefreie Abschottung durch einen schmalen und zentimetergenauen Luftstrahl, der verschiedene Luftschichten trennt.

Anwendung finden die Airwalls dort, wo Räume oder Fahrzeuge aus energieeffizienten, gesundheitlichen oder kostensparenden Gründen komplett isoliert werden müssen. Mehr als 2.000 Luftwandanlagen wurden bereits verbaut und sorgen für Schutz vor Temperatur, Durchzug und Geruch.

