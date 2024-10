Startseite Millionenfinanzierung für Berliner Startup Mietz Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-10-07 15:51. Rückenwind für digitale Vermietungsplattform Das Berliner Proptech-Startup Mietz (https://mietz.app/) hat eine bedeutende Finanzierungsrunde in Millionenhöhe erfolgreich abgeschlossen. Dies unterstreicht das Vertrauen namhafter Investoren in die visionäre digitale Plattform, die den Mietprozess revolutioniert. Mit diesem Kapital plant Mietz, seinen deutschlandweiten Rollout zu beschleunigen und gleichzeitig das Tech- und Vertriebsteam erheblich auszubauen. Pioniere der digitalen Vermietung

Seit seiner Gründung im Mai 2021 hat Mietz den Anspruch, den traditionellen Vermietungsprozess von Grund auf neu zu gestalten. Die Plattform integriert modernste KI-Technologien, die es Vermietern, Verwaltern und Maklern ermöglichen, den gesamten Prozess von der leeren Wohnung bis zur digitalen, rechtssicheren Unterzeichnung des Mietvertrags auf einer einzigen Plattform effizient abzuwickeln. Bereits im letzten Jahr hat das Startup innovative Features eingeführt, die die Vermietung auf ein völlig neues Niveau heben. "Mit Mietz haben wir eine Lösung geschaffen, die den Mietprozess für alle Beteiligten einfacher, sicherer und vor allem effizienter macht. Unser Ziel ist es, den Markt nachhaltig zu verändern und digitale Standards zu setzen, die weit über die bisherigen Möglichkeiten hinausgehen," erklärt Lena Tuckermann, Gründerin und CEO von Mietz. Erfolgreicher Markteintritt und starkes Wachstumspotenzial

Mietz ist bereits in Berlin etabliert und konnte kürzlich einen bedeutenden Meilenstein erreichen, indem es weitere namhafte Bestandshalter gewinnen konnte, unter anderem 6.000 Einheiten, die nun ebenfalls exklusiv über Mietz vermietet werden.

Die jüngste Finanzierungsrunde ermöglicht es dem Startup nun, in alle großen deutschen Städte zu expandieren und seine Reichweite erheblich zu vergrößern. Investoren setzen auf Mietz

Die beeindruckende Entwicklung von Mietz hat sowohl bestehende als auch neue Investoren überzeugt. Zu den Beteiligten zählen Angel Invest (https://angelinvest.ventures/), Mario Götze und NCA (https://nca.vc/), die bereits in früheren Runden investiert haben, sowie Clearance Capital (https://www.realestatealternatives.com/) aus UK, die zu den neuen Investoren gehören. Jay Lakhani, Partner bei Clearance Capital, kommentiert: "Wir sehen in Mietz das Potenzial, die Art und Weise, wie Wohnungen in Deutschland vermietet werden, grundlegend zu verändern." Auch die bestehenden Investoren teilen diese Überzeugung. "Wir haben in Mietz investiert, weil wir von Anfang an überzeugt davon waren, dass genau dieses Team in der Lage ist, den Vermietungsprozess zu modernisieren und für alle beteiligten Parteien zu vereinfachen," so Christoph Schepan von NCA. Nutzerfreundlichkeit und Innovation im Fokus

Für Wohnungssuchende bietet die Mietz App ein revolutionäres Erlebnis. Durch die Möglichkeit, ein individuelles Profil zu erstellen und detaillierte Suchkriterien festzulegen, werden den Nutzern passende Wohnungen vorgeschlagen, die sie wie in einer Dating-App durch "Swipen" bewerten können. Bei einem Match zwischen den Kriterien des Vermieters und des Mietinteressenten wird der Kontakt hergestellt, und der digitale Mietvertrag kann direkt über die App abgeschlossen werden. Bereits über 40.000 Nutzerinnen und Nutzer profitieren von diesem innovativen Ansatz bei der Wohnungssuche. Die im Mai 2021 gegründete Mietz GmbH hat sich als erstes Unternehmen auf die vollständig digitalisierte Vermietungsplattform spezialisiert, die Mietern und Vermietern einen rechtssicheren und automatisierten Ablauf des Mietprozesses über eine App ermöglicht. Mit starken Partnerschaften und der Unterstützung von prominenten Investoren wie Angel Invest, Fußballprofi Mario Götze, sowie Seriengründer und Investor Roland Fassauer (Aifinyo) ist Mietz auf dem besten Weg, den deutschen Immobilienmarkt nachhaltig zu verändern. Weitere Informationen unter www.mietz.app. Firmenkontakt

