Startseite "Nur wer fleißig ist, ist beruflich erfolgreich? Blödsinn!" Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-10-07 10:22. Wer kennt ihn nicht, den Glaubenssatz, den fast jeder von uns von klein auf mit auf die Lebensreise bekommt: "Du musst fleißig sein", "Ohne Fleiß kein Preis" oder "Nur durch harte Arbeit kommst Du weiter"?

Willkommen in der Wirklichkeit des Jahres 2024!

Nur Fleiß reicht heute nicht aus, um beruflich erfolgreich zu sein. Ganz andere Faktoren entscheiden heute darüber, wer Karriere macht oder eben nicht. Arbeite klug - nicht hart

Der Spruch "Arbeite klug, nicht hart" hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Während Fleiß wichtig ist, bedeutet dies nicht, dass man unermüdlich schuften sollte. Viel wichtiger ist dabei auf Effizienz und Produktivität zu achten.

Intelligentes Arbeiten wiederum beinhaltet die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, Aufgaben effizient zu delegieren und neue Techniken zu nutzen. Das alles macht die Arbeit nicht nur leichter, sondern effizienter. Ein gutes Netzwerk trägt Dich überall hin

Wer beruflich erfolgreich sein möchte, der schafft das nicht ohne ein gutes Netzwerk. Die Fähigkeit starke berufliche Netzwerke aufzubauen und zu pflegen ist eine deutlich wichtigere Eigenschaft als purer Fleiß. Sie ist DIE wichtigste Fähigkeit! Beziehungen und Netzwerke öffnen Türen zu neuen Möglichkeiten, sei es durch Empfehlungen, Partnerschaften oder direkte Tipps, in welchen Bereichen zum Beispiel andere Unternehmen oder Teams besser und effizienter ist als Sie selbst.

Networking ermöglicht den Zugang zu Informationen und Ressourcen, die einem ansonsten häufig verschlossen bleiben. Die Basis: ein gutes Zeitmanagement:

Eine gut durchdachte Planung, die genügend Puffer für unerwartete Verzögerungen lässt, sorgt dafür, dass der Tag reibungslos verläuft. Wiederkehrende Aufgaben lassen sich oft während der Pausen oder zwischen den Telefonzeiten durchführen, um Leerlaufzeiten zu minimieren. Wichtige Abläufe digitalisieren

Viele Kunden sind heute in der Lage ihre Termine online zu buchen, zu ändern oder zu stornieren. Häufig ist es eine reine "Erziehungssache". Kunden ist die digitale Terminvereinbarung zuzumuten, selbst wenn für sie meistens der Telefonhörer viel bequemer ist. Digital vereinbarte Termine reduzieren den Verwaltungsaufwand deutlich und machen die Terminplanung für Sie effizienter.

Wer seine Kundenkarteikarte durch eine digitale Kundendatenbank ersetzt, profitiert langfristig und direkt von mehr Effizienz. Eine Effizienz, die reiner Fleiß nicht wettmachen kann. Ein digitales System zur Verwaltung von Kundeninformationen hilft, individuelle Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen. Lebenslanges Lernen gilt für jeden von uns

Regelmäßige Schulungen, der Austausch mit Kollegen, Workshops und vieles mehr helfen uns, effizienter zu arbeiten und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Gerade regelmäßige Weiterbildungen verhelfen Ihnen zu ganz neuen Leistungen. Klare Kommunikation

Ein klares Verständnis der Kundenwünsche von Anfang an verhindert Missverständnisse und reduziert die Notwendigkeit für Nachbesserungen.

Hier hilft die Kundendatenbank - aber auch klare Ansagen beim Kunden. Je früher die Erwartung des Kunden in Bezug auf das Ergebnis definiert wird, desto besser geht die Zielerreichung. Teamwork makes the dream work

Viele tägliche Aufgaben können an Assistenten delegiert werden, damit Sie sich auf anspruchsvollere Tätigkeiten konzentrieren können. Ein gut koordiniertes Team, das effektiv kommuniziert und zusammenarbeitet, kann den Arbeitsablauf erheblich beschleunigen. Das spart Zeit und damit auch Geld. Durch die Kombination dieser Methoden können Sie im täglichen Arbeitsalltag Ihre Effizienz steigern, die Kundenzufriedenheit erhöhen und Ihre Arbeitsbelastung besser managen. Autorin Barbara Rottwinkel-Kröber (https://starke-frauen.info/ueber-mich/)betrieb über 20 Jahre einen Verlag mit gut 20 Mitarbeitern. 2015 erfolgte ihr unfreiwilliges Aus infolge einer Insolvenz. Heute begleitet sie als Jobcoach Frauen 40+ bei ihrem beruflichen Neustart.

www.starke-frauen.info (https://www.starke-frauen.info) Barbara Rottwinkel-Kröber, Hamburg, hat als Verlegerin über 20 Jahre Magazine herausgegeben, bevor das unfreiwillige "Aus" in der Branche folgte. Heute begleitet sie als Jobcoach Frauen in der Lebensmitte bei ihrem beruflichen Neustart. Es war ihr eigener Weg. Unter dem Label "Starke Frauen" unterstützt sie europaweit online Frauen dabei ihren Traumjob zu finden.

