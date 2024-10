Startseite Teure Schäden drohen: Dachrinnen im Herbst reinigen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-10-07 10:22. R+V-Infocenter: Für Schäden durch verstopfte Dachrinnen zahlt man selbst Wiesbaden, 7. Oktober 2024. Im Herbst sind viele Dachrinnen und Fallrohre durch Laub, Zweige und Schmutz verstopft. Bei einem starken Regen können sie deshalb überlaufen. Die Folge sind oft schwere Schäden an Fassade und Mauerwerk - für die keine Versicherung aufkommt. Das R+V-Infocenter rät deshalb, die Abläufe regelmäßig zu reinigen. Wenn Leitungswasser im Haus Schäden verursacht, springt in der Regel die Wohngebäudeversicherung ein. Bei Regenwasser sieht das anders aus: Ist eine verstopfte Dachrinne die Ursache, müssen die Betroffenen die Schäden selbst bezahlen. "Besonders teuer wird es, wenn das Wasser in die Wärmedämmung oder sogar in den Innenraum eindringt", sagt Cornelia Flörcks, Expertin für Sachschäden bei der R+V Versicherung. Sie rät deshalb, die Regenrinnen mindestens einmal im Jahr zu säubern oder einen Fachbetrieb damit zu beauftragen. "Das gilt vor allem für Gebäude, die am Waldrand oder in der Nähe von Bäumen stehen." Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

- Vorsicht Unfallgefahr: Bei der Reinigung der Regenrinne sollte man unbedingt auf einen sicheren Stand der Leiter achten.

- Am einfachsten lässt sich die Rinne mit Handschuhen und einem Eimer reinigen - Laub und Schmutz einfach per Hand entfernen. Wenn das nicht ausreicht, gibt es spezielles Reinigungswerkzeug wie Schaber, Bürsten und Spiralen.

- Regenrinnen können durch ein Laubnetz oder Gitter vor dem Verstopfen geschützt werden.

