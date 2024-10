Startseite Delta erhält für Entschlossenheit und Zusammenarbeit mit Partnern zur Förderung erneuerbarer Energien den 2024 RE100 Market Tr Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-10-07 10:12. Delta ist damit das erste taiwanesische Unternehmen, das diese renommierte Auszeichnung erhält HOOFDDORP, 07. Oktober, 2024 - Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Anbieter von IoT-basierten intelligenten grünen Lösungen, gibt bekannt, dass es von der internationalen Initiative für erneuerbare Energien RE100 während der Klimawoche in New York mit dem RE100 Market Trailblazer Leadership Award 2024 ausgezeichnet wurde. Deltas herausragende Leistung bei der Überwindung von Marktrestriktionen und die führende Rolle des Unternehmens hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Interessengruppen zur Förderung der Transformation des internationalen Marktes hin zu erneuerbaren Energien stach unter 433 RE100-Mitgliedsunternehmen hervor. Ping Cheng, Vorstandsvorsitzender und CEO von Delta, erklärt hierzu: "Wir fühlen uns geehrt, diese renommierte Auszeichnung zu erhalten. RE100 nimmt als Initiative und Planungswerkzeug einen zentralen Anteil der Strategie Deltas zur Reduzierung unserer Treibhausgasemissionen und zur Erreichung der Netto-Null bis 2050 ein - und stellt daher auch einen wichtigen Leistungsindikator für unsere Führungskräfte dar. Darüber hinaus setzen sich alle unsere Betriebe weltweit aktiv für verstärkte Nutzung erneuerbare Energien ein - in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und Bedingungen. Genau durch dieses Engagement konnten wir im Jahr 2023 auch den Meilenstein erreichen, dass 76 Prozent der Energie, die wir nutzen, aus erneuerbaren Quellen stammte. In Zukunft wird Delta seine Bemühungen, zur Nutzung erneuerbarer Energien weiter beschleunigen, um die hoch gesteckten Nachhaltigkeitsziele weiterhin zu erreichen." Seit 2020 verleiht RE100 die RE100 Leadership Awards jährlich während der Climate Week NYC. In diesem Jahr wurden fünf Auszeichnungen vergeben: RE100 Changemaker, RE100 Market Trailblazer, RE100 Key Collaborator, RE100 Enterprising Leader und Best Newcomer. Mit diesen Auszeichnungen werden Mitgliedsunternehmen gewürdigt, die sich durch die Förderung erneuerbarer Energien hervorgetan und andere Unternehmen der Branche inspiriert haben. Der RE100 Market Trailblazer Award ehrt Unternehmen, die bei der Transformation erneuerbarer Energien eine Vorreiterrolle einnehmen, insbesondere in aufstrebenden Märkten, wo sie durch Innovation und Wirkung ihre Führungsrolle unter Beweis stellen. Delta unterstützt die Entwicklung erneuerbarer Energien durch eigene Anstrengungen und hat Stromkaufvereinbarungen (englisch: Power Purchase Agreements, kurz: PPA) mit verschiedenen Anbietern erneuerbarer Energiequellen wie Wind-, Solar- und Wasserkraftwerken abgeschlossen. Im Jahr 2024 kaufte Delta erneuerbaren Strom aus Taiwans erstem staatlich geführten Kleinwasserkraftwerk und förderte damit die Entwicklung verschiedener erneuerbarer Energien. In Thailand, wo Delta große Produktionsanlagen betreibt, hat das Unternehmen eng mit der Regierung und Interessenvertretern zusammengearbeitet, um die Entwicklung lokaler Vorschriften für erneuerbare Energien und Handelssysteme zu beschleunigen. Die Strategie von Delta zur Förderung von RE100 basiert auf den Kernanstrengungen des Unternehmens im Bereich der Energieeinsparung. Das Unternehmen priorisiert die Eigenerzeugung aus Photovoltaikanlagen auf seinen eigenen Gebäuden durch die Unterstützung der internen CO2-Bepreisung. Je nach den Vorschriften und Beschaffungsbedingungen der verschiedenen Regionen, bevorzugt Delta Stromkaufvereinbarungen und Grünstromprodukte (englisch: Green Electricity Products, kurz: GEPs), in denen Stromnutzung und Energiezertifikate gebündelt werden. Nicht gebündelte Energy Attribute Certificates (kurz: EACs) werden als zusätzliche Option verwendet. Die umfassende Beschaffungsstrategie von Delta trägt dazu bei, den Markt für erneuerbare Energien zu fördern, während das Unternehmen auf sein Netto-Null-Ziel für 2050 hinarbeitet. Über Delta: Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild "innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten", nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta in 13 aufeinanderfolgenden Jahren im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes gelistet. In den Jahren 2020, 2022 und 2023 wurde Delta außerdem vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit einem Leadership-Level-Rating für seinen substanziellen Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit ausgezeichnet und für seine stetige Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette in sieben aufeinanderfolgenden Jahren zum Supplier Engagement Leader ernannt. Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com Firmenkontakt

