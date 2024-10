Startseite karriere101 - Recruiting leicht gemacht! Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-10-07 09:43. Die Karrieremesse für Schüler:innen, Studierende und Young Professionals karriere101 revolutioniert die Jobsuche und das Recruiting, indem es so einfach funktioniert wie das Swipen in einer Dating-App. Unsere innovative Online-Messe bringt junge Talente und Top-Arbeitgeber:innen aus ganz Deutschland unkompliziert und effizient zusammen. Für Talente:

Ob Job, Ausbildung oder duales Studium - entdecke per Swipe deinen Traumjob und vernetze dich direkt mit potenziellen Arbeitgeber:innen. Ob IT, Pflege, Architektur oder Social Media - bei uns findest du den Job, der perfekt zu dir passt! Mit karriere101 startest du ohne Umwege in deine berufliche Zukunft. Für Recruiter:

Entdeckt gezielt die besten Nachwuchstalente aus ganz Deutschland und tretet ohne langwierige Prozesse direkt mit ihnen in Kontakt. Die clevere Swipen- und Matching-Funktion von karriere101 macht Recruiting effizienter und einfacher denn je. Spart euch den Papierkram und knüpft wertvolle Kontakte zu den passenden Kandidat:innen. Ob ihr bundesweit sucht oder auf eine bestimmte Region konzentrieren möchten - karriere101 bietet euch flexible Möglichkeiten. Unsere Regionalmessen für Nord-, Ost-, Süd- und Westdeutschland bieten euch die ideale Plattform, um lokal oder überregional die besten Matches zu finden. Die Termine 2024

2. bis 13. Dezember - k101-Nord & k101-Süd 2025

13. bis 24. Januar - k101-bundesweit

10. bis 21. Februar - k101-Ost & k101-West

17. bis 28. März - k101-bundesweit

5. bis 16. Mai - k101-Nord & k101-Süd

16. bis 27. Juni - k101-bundesweit Wir von International Education Network GmbH & Co. KG, kurz IEN, arbeiten seit 2005 in den Schwerpunkten Bildung und Karriere. Unsere Stärke ist die Vernetzung von Akteuren durch diverse nationale und internationale Service- und Dienstleistungen. Kontakt

International Education Network GmbH & Co. KG

Thomas Terbeck

?Schloss Cappenberg 4

?59379 Selm

?0049 2306 758882

https://international-education-network.com/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten