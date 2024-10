Startseite Angel-Adventskalender für Karpfenangler – Ein ganz besonderes Geschenk Pressetext verfasst von pr-partners am So, 2024-10-06 18:08. Die Vorweihnachtszeit ist eine Zeit der Freude und des Schenkens. Traditionell versüßt der Adventskalender die Tage bis Weihnachten und hält jeden Tag eine kleine Überraschung bereit. Für Angler bietet sich hier eine besondere Gelegenheit: Anstelle des klassischen Schokoladenkalenders kann man Freunden, Familie oder Geschäftspartnern, die sich für das Angeln begeistern, eine besondere Freude bereiten. Der Magic Baits Adventskalender ist genau auf die Bedürfnisse von Karpfenanglern zugeschnitten und verwandelt die Vorweihnachtszeit in eine Zeit voller Vorfreude auf das nächste Abenteuer am Wasser. Der exklusive Adventskalender aus dem Angel-Onlineshop von angel-berger.de ist das perfekte Geschenk für die besinnliche Jahreszeit und liefert Anglern täglich neue Inspirationen und nützliche Utensilien, um ihre Angeltouren noch erfolgreicher zu gestalten. Der neue Angel-Adventskalender Magic Baits– Ein Must-have für Karpfenangler Der diesjährige Angel-Adventskalender von Magic Baits wurde wieder speziell für Karpfenangler entwickelt und bietet in jedem der 24 Türchen eine neue Überraschung, die das Anglerherz höher schlagen lässt. Der Angel-Adventskalender überzeugt durch sorgfältig ausgewähltes Zubehör, das nicht nur nützlich, sondern auch fängig ist. Von hochwertigen Haken bis hin zu cleveren Rig-Komponenten ist der Inhalt auf die Bedürfnisse des modernen Karpfenangelns abgestimmt. Jeden Tag bis zum 24. Dezember gibt es ein neues Tool, das den nächsten Angelausflug bereichert und dabei hilft, den Traumfisch zu fangen. Dabei punktet der Angel-Adventskalender nicht nur mit seinem Inhalt, sondern auch mit seinem ansprechenden Design. Mit seinen beeindruckenden Maßen von 62,5 x 45 x 8,5 Zentimetern ist er nicht nur ein tolles Geschenk, sondern auch ein schöner Blickfang in der Weihnachtszeit. Die exklusiven Produkte, die eigens für diesen Angel-Weihnachtskalender entwickelt wurden, bieten Karpfenanglern ein unvergleichliches Preis-Leistungs-Verhältnis und machen ihn zum idealen Geschenk für alle, die ihrer Leidenschaft mit hochwertigen Utensilien nachgehen möchten. Andere Geschenkideen außer dem Angel-Weihnachtskalender Neben dem Angel-Adventskalender bietet der Online-Angelshop auf angel-berger.de zahlreiche weitere Geschenkideen, die das Anglerherz höher schlagen lassen. Besonders interessant sind die speziellen Ködersets, die in verschiedenen Zusammenstellungen angeboten werden. Diese Sets enthalten eine Auswahl an bewährten und innovativen Ködern, die für unterschiedliche Angeltechniken und Zielfische geeignet sind. Ob Boilies für Karpfenangler oder Gummiköder für Raubfischjäger - die Sets bieten die perfekte Auswahl, um die Erfolgschancen am Wasser zu maximieren. Eine tolle Geschenkidee sind auch die hochwertigen Angelrollen von Angel Berger. Die Auswahl reicht von robusten und leichtgängigen Allroundern bis hin zu spezialisierten Modellen für das Karpfen- oder Raubfischangeln. Mit präziser Technik und langlebigen Materialien sind diese Rollen die ideale Ergänzung zu jeder Angelausrüstung und sorgen für zuverlässige Leistung, egal ob beim nächsten Ansitz oder beim aktiven Spinnfischen. Ein perfektes Geschenk, das Funktionalität mit Freude am Angeln verbindet. Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.angel-berger.de/magic-baits-adventskalender-karpfen-weihnach... Kurzprofil:

Angelsport Berger ist ein kompetenter Fachhändler mit über 20 Jahren Erfahrung im Angelsport. Der gut sortierte Online-Angelshop bietet neben Futtermitteln und Ködern, natürlich auch Angelruten, Angelrollen und Angelschnur sowie umfangreiches Zubehör namhafter Hersteller sowie Eigenmarken. Angelprodukte können sowohl nach Zielfisch als auch nach anderen Kriterien ausgewählt und bestellt werden. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

