Startseite Klüngelskerle und Schrotthändler in Bochum: Ihr zuverlässiger Partner für Schrottentsorgung Pressetext verfasst von Schrott-Metall am So, 2024-10-06 08:52. In der pulsierenden Metropole Bochum spielen Klüngelskerle und Schrotthändler eine unverzichtbare Rolle in der lokalen Wirtschaft und im Umweltschutz. Wir, als erfahrene Experten in diesem Bereich, möchten Ihnen einen umfassenden Einblick in die Welt der Schrottentsorgung und des Altmetallrecyclings in der Domstadt geben.

Die Tradition der Klüngelskerle in Bochum

Bochum ist bekannt für seine reiche Geschichte und Tradition, und dazu gehört auch das Klüngeln. Ursprünglich bezeichnete der Begriff "Klüngelskerl" Personen, die von Haus zu Haus zogen und nach brauchbaren Gegenständen suchten. Heute hat sich dieser Beruf weiterentwickelt und umfasst professionelle Schrotthändler, die einen wertvollen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten.

Moderne Schrottentsorgung in der Rheinmetropole

In der heutigen Zeit haben wir uns zu spezialisierten Dienstleistern entwickelt, die eine breite Palette von Leistungen im Bereich der Schrottentsorgung anbieten. Unser Tätigkeitsfeld umfasst: Haushaltsauflösungen: Wir unterstützen Sie bei der fachgerechten Entsorgung von Metallgegenständen bei Umzügen oder Nachlassauflösungen.

Firmenentsorgungen: Für Unternehmen bieten wir maßgeschneiderte Lösungen zur Entsorgung von Industrieschrott und Altmetallen.

Mobile Schrottabholung: Unser flexibler Service kommt direkt zu Ihnen, um Ihren Schrott bequem und zuverlässig abzuholen.

Demontagearbeiten: Wir übernehmen die fachgerechte Zerlegung und Entsorgung von Maschinen und Anlagen. Umweltschutz durch professionelles Recycling

Als verantwortungsbewusste Schrotthändler legen wir größten Wert auf nachhaltiges Recycling. Durch unsere Arbeit tragen wir aktiv dazu bei: Wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen und dem Wirtschaftskreislauf wieder zuzuführen

Den Energieverbrauch bei der Neuproduktion von Metallen zu reduzieren

Die Umweltbelastung durch unsachgemäße Entsorgung zu minimieren

Deponiekapazitäten zu schonen und die Landschaftsbelastung zu verringern Unser Leistungsspektrum im Detail

Ankauf von Buntmetallen

Wir sind spezialisiert auf den Ankauf verschiedener Buntmetalle wie: Kupfer

Messing

Aluminium

Zink

Bronze Unsere fairen Ankaufspreise orientieren sich stets an den aktuellen Marktpreisen, sodass Sie für Ihre Altmetalle den bestmöglichen Preis erhalten.

Entsorgung von Elektroschrott

Die fachgerechte Entsorgung von Elektroschrott ist in der heutigen Zeit von großer Bedeutung. Wir kümmern uns um die umweltgerechte Verwertung von: Altcomputern und Laptops

Smartphones und Tablets

Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Kühlschränken

Unterhaltungselektronik Dabei achten wir besonders auf die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften und die sichere Entsorgung von Schadstoffen.

Abholung von Kfz-Schrott

Alte Fahrzeuge und Autoteile stellen eine besondere Herausforderung dar. Unser Service umfasst die kostenlose Abholung von: Altautos

Motorrädern

Ersatzteilen

Katalysatoren Wir sorgen für eine fachgerechte Zerlegung und Wiederverwertung aller brauchbaren Komponenten.

Vorteile unserer Dienstleistungen

Wenn Sie sich für unsere Dienste als Klüngelskerle und Schrotthändler in Bochum entscheiden, profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen: Kostenlose Abholung: Wir kommen zu Ihnen und holen den Schrott direkt vor Ort ab – ohne zusätzliche Kosten für Sie.

Flexible Terminvereinbarung: Wir passen uns Ihren zeitlichen Wünschen an und bieten auch kurzfristige Termine.

Professionelle Ausrüstung: Unser Team verfügt über modernste Technik und Fahrzeuge für eine effiziente Abwicklung.

Transparente Preisgestaltung: Bei Ankäufen erhalten Sie faire und nachvollziehbare Preise basierend auf Gewicht und Materialart.

Umfassender Service: Von der Beratung bis zur Entsorgung – wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess. Unser Engagement für die Bochumer Gemeinschaft

Als Teil der Bochumer Wirtschaft fühlen wir uns der lokalen Gemeinschaft verpflichtet. Unser Engagement umfasst: Schaffung von Arbeitsplätzen: Wir bieten sichere und faire Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region.

Unterstützung lokaler Initiativen: Wir beteiligen uns an Umweltprojekten und Aufklärungskampagnen zum Thema Recycling.

Kooperation mit Schulen: Durch Bildungsprogramme sensibilisieren wir junge Menschen für die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft. Die Zukunft der Schrottentsorgung in Bochum

Die Branche der Schrottentsorgung befindet sich im stetigen Wandel. Als zukunftsorientiertes Unternehmen investieren wir kontinuierlich in: Innovative Recyclingtechnologien: Um die Rückgewinnungsquoten weiter zu verbessern und neue Materialien verarbeiten zu können.

Digitalisierung: Zur Optimierung unserer Logistik und Kundenservices.

Fortbildung: Regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeiter garantieren höchste Qualitätsstandards. Rechtliche Rahmenbedingungen und Zertifizierungen

Als seriöser Schrotthändler in Bochum legen wir großen Wert auf die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften. Wir verfügen über sämtliche erforderlichen Genehmigungen und Zertifizierungen, darunter: Zertifizierung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz

Entsorgungsfachbetrieb gemäß §56 KrWG

ISO 9001 für Qualitätsmanagement

ISO 14001 für Umweltmanagement Diese Zertifizierungen unterstreichen unsere Kompetenz und unser Engagement für Qualität und Umweltschutz.

Kontaktieren Sie uns für Ihre Schrottentsorgung in Bochum

Ob Sie einen einzelnen alten Heizkörper loswerden möchten oder eine komplette Betriebsauflösung planen – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Belange rund um Schrott und Altmetall in Bochum und Umgebung.

Nutzen Sie unsere kostenlose Beratung und erfahren Sie, wie wir Ihnen bei Ihrer individuellen Entsorgungsaufgabe helfen können. Unser freundliches Team steht Ihnen für alle Fragen zur Verfügung und erstellt Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und Expertise als Klüngelskerle und Schrotthändler in Bochum. Gemeinsam leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Ressourcennutzung in unserer schönen Domstadt.

