Startseite Fpt industrial ernennt rotator oy zum neuen vertriebspartner in finnland Pressetext verfasst von mepax am Fr, 2024-10-04 10:33. FPT Industrial, die Marke der Iveco Group, die sich der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Antriebssträngen mit niedrigen Umweltauswirkungen widmet, hat eine neue Partnerschaft mit Rotator Oy als autorisiertem Vertriebspartner für seine gesamte Motoren-Baureihe sowie die Serviceleistungen für alle Anwendungen in Finnland verkündet. Rotator Oy wurde 1954 gegründet und ist eines der erfahrensten und am besten etablierten Maschinenimport- und After Sales Service-Unternehmen in Finnland. Es beschäftigt etwa 160 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Pirkkala in der Nähe von Tampere, mit weiteren Büros in Vantaa, Kuopio, Seinäjoki, Oulu, Rovaniemi, Sotkamo und Lieto.

Dieses große und umfassende Netzwerk garantiert eine hervorragende Abdeckung für seine Kunden in Bezug auf Wartung, Ersatzteile und technischen Support sowie auf andere Aufgaben zur Erhaltung der Zuverlässigkeit der Ausrüstung. Auf dem Foto: Janne Wartiovaara, CEO von Rotator Oy „FPT Industrial freut sich, Rotator Oy in unserem europäischen Vertriebsnetzwerk begrüßen zu dürfen“, erklärte Guglielmo Tummarello, EMEA Dealer Sales bei FPT Industrial. „Rotator Oy bringt Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit mit. Dafür sorgen 70 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Maschinen und Ausrüstung der weltweit führenden Hersteller. Die umfassende Kenntnis des Marktes, der tadellose Ruf und der echte Einsatz des Unternehmens für die stetige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden sind die besten Grundlagen für den Erfolg der Produkte von FPT Industrial in Finnland.“ „Wir wissen, dass das Ergebnis des Geschäfts unserer Kunden von Maschinen und Ausrüstung abhängt“, fügte Janne Wartiovaara, CEO von Rotator Oy hinzu. „Deshalb importieren, verkaufen und vertreten wir nur effiziente und zuverlässige Marken, die den anspruchsvollen Bedürfnissen auf dem finnischen Markt bestens entgegenkommen. Und FPT Industrial gehört sicherlich dazu. Wir freuen uns schon darauf, die Zusammenarbeit zu starten und für eine weitere tolle Erfolgsgeschichte zu sorgen.“ FPT Industrial ist eine Marke der Iveco Group N.V. (EXM: IVG) die sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Antriebssträngen und Lösungen für On- und Offroad-Fahrzeuge sowie für Einsatzgebiete in der Schifffahrt und der Stromerzeugung spezialisiert hat. FPT Industrial beschäftigt weltweit über 8.000 Mitarbeiter an zehn Produktionsstandorten und in zehn Forschungs- und Entwicklungszentren. Das Unternehmen ist in fast 100 Ländern aktiv, seine weltweiten Verkaufs- und Customer Service-Abteilung unterstützen alle Kunden der Marke. Das umfangreiche Produktangebot beinhaltet sechs Motorfamilien mit einer Leistungsabgabe von 42 PS bis 1.000 PS, Getriebe mit einem maximalen Drehmoment von 500 Nm und Vorder- und Hinterachsen mit einer Bruttoachslast von 2,45 bis 32 t. FPT Industrial liefert das umfassendste Angebot an Motoren mit Erdgasantrieb auf dem Markt für industrielle Einsatzgebiete, mit einer Leistungsabgabe von 50 PS bis 520 PS. Eine eigene ePowertrain-Geschäftseinheit beschleunigt den Weg zur emissionsfreien Mobilität mit elektrischen Antriebssträngen, Batteriepacks und Batteriemanagementsystemen. Mit diesem umfangreichen Produktportfolio und der starken Ausrichtung auf die Bereiche Forschung & Entwicklung ist FPT Industrial ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Antriebstechnik und -lösungen. Mehr Informationen unter www.fptindustrial.com. FPT Industrial S.p.A.

