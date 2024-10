Startseite Rohde & Schwarz präsentiert das R&S RT-ZISO, ein isoliertes Tastkopfsystem für präzise Messungen schnell schaltender Signale Pressetext verfasst von mepax am Fr, 2024-10-04 10:32. Rohde & Schwarz hat das R&S RT-ZISO isolierte Tastkopfsystem entwickelt, das für sein innovatives Oszilloskop-Portfolio zusätzliche Einsatzmöglichkeiten erschließt. Das neue R&S RT-ZISO ermöglicht äußerst genaue Messungen schnell schaltender Signale, insbesondere in Umgebungen mit hohen Gleichtaktspannungen und -strömen. Ebenfalls neu ist der R&S RT-ZPMMCX passive Tastkopf mit MMCX-Steckverbinder, der das isolierte Tastkopfsystem für bestimmte Messaufgaben optimal ergänzt. Vorschlag für die Bildunterschrift: R&S RT-ZISO isoliertes Tastkopfsystem im Einsatz mit dem Oszilloskop MXO 5. Auf der PCIM Europe International Exhibition and Conference in Nürnberg gibt Rohde & Schwarz einen ersten Vorgeschmack auf sein R&S RT-ZISO isoliertes Tastkopfsystem der nächsten Generation. Das R&S RT-ZISO setzt neue technologische Standards bei isolierten Tastköpfen und bietet eine noch nie dagewesene Kombination von Genauigkeit, Empfindlichkeit, Dynamikbereich und Bandbreite für neuartige Leistungselektronik-Designs auf Basis von SiC- und GaN-Halbleitern mit großer Bandlücke (Wide Bandgap, WBG). Das R&S RT-ZISO ermöglicht präzise differenzielle Messungen von bis zu ±3 kV an Referenzspannungen von ±60 kV mit einer Anstiegszeit von 90 dB (> 30?000:1) bei 1 GHz, ein Eingangs- und Offsetbereich von ±3 kV, ein Gleichtaktbereich von ±60 kV und ein empfindlicher Eingangsbereich von ±10 mV. Der R&S RT-ZISO isolierte Tastkopf ist die perfekte Ergänzung des Oszilloskop-Portfolios von Rohde & Schwarz. Bei den Gewww.rohde-schwarz.comräten der nächsten Generation der MXO-Serie (MXO 4, MXO 5, MXO 5C) ermöglicht der Tastkopf dank der hardwarebasierten Beschleunigung des Oszilloskops sowohl im Zeit- als auch Frequenzbereich Messungen mit der weltweit höchsten Erfassungsrate. In Kombination mit dem R&S RTO6 können Entwicklungsingenieure den Tastkopf für komplexe Analyseaufgaben einsetzen, bei denen sich die Leistungsfähigkeit und erweiterten Messfunktionen des Oszilloskops auszahlen. Das R&S RT-ZISO eignet sich ideal für ein breites Anwendungsgebiet, darunter Schaltanalysen von Leistungswandlern mit WBG-Materialien, Doppelpulstests, potenzialfreie Messungen, Shunt-Messungen, Wechselrichter-Design und Motorantriebsanalysen. Das isolierte Tastkopfsystem wird mit einer Reihe von Prüfspitzen für unterschiedliche Messanforderungen geliefert, darunter der MMCX-Steckverbinder (Micro-Miniature Coaxial), Vierkantpins, breite Vierkantpins und der isolierte passive Tastkopf. Alle Steckverbinder sind für CAT III-Spannungen bis 1000 V ausgelegt. Es ist der erste passive isolierte Tastkopf auf dem Markt, der schnellen Zugriff auf Testpunkte ohne die Notwendigkeit spezialisierter Steckverbinder bietet. Darüber hinaus ist es durch die Verwendung langer, biegsamer Kabel möglich, mit den Spitzen den Prüfling aus verschiedenen Winkeln ohne zusätzliche mechanische Belastung zu erreichen. R&S RT-ZPMMCX passiver Tastkopf mit MMCX-Anschluss

Neben dem R&S RT-ZISO präsentiert Rohde & Schwarz auch einen neuartigen passiven Tastkopf mit MMCX-Anschluss. Der R&S RT-ZPMMCX unterstützt einen Bandbreitenbereich von > 700 MHz mit Eingangsspannungen von ±60 V DC und 30 V (eff.) und ist damit die ideale Ergänzung des R&S RT-ZISO isolierten Tastkopfsystems für Lowside-Gate-Messungen. Der MMCX-Tastkopf bietet eine sehr geringe kapazitive Last von Über mepax Komplettes Benutzerprofil betrachten