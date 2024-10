Startseite Callstel Faltbare 3in1-MagSafe-Ladestation für Apple Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-10-04 09:10. Lädt Geräte effizient und platzsparend, ideal für unterwegs - iPhone "Standby-Modus": Uhr, Wecker, Kalender, Wetter, digitaler Bilderrahmen

- Faltbar mit zwei klappbaren Ladeflächen für Laden im Stand, USB-C-Eingang

- Laden Sie iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig

- 15 Watt Output für schnelles Laden

- Kompatibel zur Qi- und MagSafe-Technologie

- Winkel der Stand-Ladefläche frei einstellbar Kompaktes und praktisches Design: Das faltbare Design der Ladestation (https://www.pearl.de/mtrkw-12652-faltbare-ladestation-fuer-iphone-apple-...) ermöglicht eine einfache Handhabung und Aufbewahrung, ideal für den Einsatz unterwegs oder am Arbeitsplatz. Vielseitige Kompatibilität: Die Ladestation von Callstel (https://www.pearl.de/ar-2-6.shtml) ist mit iPhone, Apple Watch und AirPods kompatibel, sodass alle kompatiblen Geräte gleichzeitig aufgeladen werden können.

Hohe Ladegeschwindigkeit: Mit einer Ladeleistung von 15 Watt für Smartphones, 5 Watt für AirPods und 2,5 Watt für die Apple Watch sorgt die Ladestation für schnelles und effizientes Aufladen. Moderner USB-C-Anschluss: Der USB-C-In-Anschluss sorgt für eine schnelle und stabile Verbindung. Die verstellbare Ladefläche sorgt für flexible Einsatzmöglichkeiten.

Rutschfeste Unterseite: Anti-Rutsch-Gummis auf der Unterseite der Ladestation garantieren einen stabilen Stand auf jeder Oberfläche. MagSafe-kompatibel: Diese Ladestation ist mit MagSafe-Zubehör kompatibel und bietet so zusätzliche Flexibilität und Komfort ohne Kabelsalat und mit nur einem Netzteil. - 3in1-Ladestation für drahtloses Aufladen ohne Kabelsalat

- Kompatibel zur Qi- und MagSafe-Technologie

- Laden Sie iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig

- Faltbares Format mit zwei klappbaren Ladeflächen für Laden im Stand und kompakten

Transport

- Winkel der Stand-Ladeflächen einstellbar

- Smartphone vertikal oder horizontal auf Ladefläche positionierbar

- Automatischer Ladevorgang: Smartphone, Apple Watch und AirPods einfach auf die

Ladestation legen

- Schnell-Ladefunktion mit bis zu 15 Watt

- Input: 5 V / 2 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A

- Output Smartphone: 15 Watt, AirPods: 5 Watt, Apple Watch: 2,5 Watt

- Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss und Überspannung

- Gummierte Füße für rutschfesten Stand

- Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: 136 x 80 x 33 mm, Gewicht: 145 g

- Ladestation inklusive USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107437509 Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5614-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5614-1059.shtml Auch als 2er-, 4er-Set und als Set mit Netzteil erhältlich:

Callstel 2er-Set 3in1-MagSafe-Ladestationen für iPhone, Apple Watch und AirPods (https://www.pearl.de/a-ZX5615-1059.shtml)

Callstel 4er-Set 3in1-MagSafe-Ladestationen für iPhone, Apple Watch und AirPods (https://www.pearl.de/a-ZX5695-1059.shtml)

Callstel Faltbare 3in1-MagSafe-Ladestation mit zwei Ladeflächen inkl. Netzteil (https://www.pearl.de/a-ZX5616-1059.shtml) Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/GFNMXgHDtg8b3zM PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten