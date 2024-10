Startseite Langjährige Betreuung von Ferienhäuser und Ferienwohnungen auf Rügen Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-10-04 08:04. Vermietung Reinigung Hausmeisterservice gärtnerische Pflege von Ferienhäusern und Immobilien auf Rügen Wir sind der Kümmerer für Ihre Ferienimmobilie auf der Insel Rügen.

Seit drei Jahrzehnten kümmert sich ein etabliertes Unternehmen um Ferienunterkünfte auf Rügen. Mit Fokus auf Vermietung und Pflege von Ferienhäusern und Wohnungen sichern erfahrene Mitarbeiter den Rundum-Service für zahlreiche Stammgäste. Ihre Expertise erstreckt sich über Reinigung, Hausmeisterdienste und gärtnerische Betreuung (eigene Gärtner)

Ganzjährige Vermietung von Ferienobjekten

Das Unternehmen bietet eine umfassende ganzjährige Vermietungsdienstleistung für Ferienhäuser und Ferienwohnungen an. Die Ferienobjekte in Glowe, Breege-Juliusruh und anderen malerischen Regionen der Insel Rügen stehen auf allen großen Vermietungsportalen zur Verfügung, wodurch eine hohe Auslastung und Zufriedenheit der Gäste gewährleistet werden. Durch gezielte Marketingstrategien und die Nutzung mehrsprachiger Plattformen erreichen die Unterkünfte ein internationales Publikum, was den Tourismus auf der Insel nachhaltig belebt.

Umfassende Reinigungs- und Kontrollprozesse

Das Team führt gründliche Reinigungen sowie Kontrollen vor und nach jedem Mieterwechsel durch. Dies sichert nicht nur den hohen Qualitätsstandard der Objekte, sondern sorgt auch für positive Rückmeldungen seitens der Gäste. Ein hygienisch einwandfreier Zustand der Ferienunterkünfte ist eine wesentliche Komponente der Betriebsphilosophie, die das Unternehmen seit 30 Jahren erfolgreich umsetzt.

Professionelle Hausmeister- und Gartenpflege (eigene Gärtner)

Die Expertise im Bereich der Hausmeistertätigkeiten garantiert das störungsfreie Funktionieren aller technischen Anlagen und Einrichtungen in den Ferienhäusern. Zusätzlich führt das Unternehmen auch umfangreiche gärtnerische Pflege- und Gestaltungsarbeiten durch, welche die Attraktivität und den Erholungswert der Ferienobjekte auf Rügen steigern. Diese Dienstleistungen heben das Unternehmen von Mitbewerbern ab und fördern die langfristige Bindung von Mietern.

Erfahrenes Mitarbeiterteam als Schlüssel zum Erfolg

Langjährige Mitarbeiter sind das Rückgrat des Unternehmens, die mit Engagement und Sachkenntnis die Ferienhäuser auf Rügen betreuen. Durch regelmäßige Schulungen und Fortbildungen bleibt das Team stets auf dem neuesten Stand der Technik und Methodik, was direkt dem Komfort der Gäste zugutekommt. Die bewährte Personalpolitik trägt wesentlich zur hohen Kundenzufriedenheit bei.

Seit 30 Jahren fungiert das Unternehmen als verlässlicher Partner für Eigentümer von Ferienunterkünften auf Rügen. Die Dienstleistungen umfassen Vermietung, Reinigung, Gartenpflege und technische Betreuung der Objekte. Mit einem erfahrenen Team und hoher Servicequalität genießt das Unternehmen das Vertrauen zahlreicher Stammkunden.

