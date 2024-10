Startseite Ulefone auf der IFA 2024: Ein Jahrzehnt der Innovationen Pressetext verfasst von mepax am Do, 2024-10-03 15:43. Alles ist vorbereitet: Vom 6. bis 10. September 2024 wird Ulefone auf der IFA in Berlin seinen Partnern, Anwendern und den Medien aus der ganzen Welt die neuesten Produkte und Innovationen präsentieren. Ulefone, ein führender Anbieter von robusten Smartphone- und Tablet-Lösungen, freut sich sehr auf die IFA 2024. Während die Messe selbst ihre 100. Ausgabe feiert, nutzt Ulefone diese Gelegenheit, um ein Jahrzehnt technischen Fortschritten und anhaltendes Engagement für Kommunikation in ihrer robustesten Form zu präsentieren. In diesem Jahr feiert das Unternehmen nicht nur sein zehnjähriges Bestehen als Pioniermarke, sondern auch das achte aufeinanderfolgende Jahr der Exzellenz im Markt der“rugged devices.“ Ein kleiner Ausblick auf die aktuellen Innovationen

Vom kleinsten robusten Smartphone bis zum leistungsstärksten Top-Tablet reicht die Palette der Innovationen, die Ulefone auf der IFA zeigen wird. Alle Neuheiten wurden mit dem Ziel der Fokussierung auf den Benutzer entwickelt, und alle zeichnen sich aus durch ein Höchstmaß an Haltbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit. Armor 28 Serie: Das Meisterstück zum 10-jährigen Jubiläum

Wir stellen vor: das Kraftpaket der Zukunft, mit der Leistung des Top MediaTek 9300+ Chipsatzes, großzügigen 16GB RAM und einem robusten 50 MP Dreifach-Kamerasystem mit einem 1“ IMX 989 Ultra Large Sensor. Mit diesen Eigenschaften, zu denen auch ein Dual-Display-Design gehört, hat das neue Mobilgerät das Potenzial, ein herausragender Wettbewerber im Markt für robuste Smartphones zu sein. Weitere Highlights werden erst auf der Messe enthüllt – bleiben Sie dran! Armor Mini 20-Serie: Das robuste Wunder in der Westentasche

Hier kommt das kleinste robuste Smartphone in der Geschichte von Ulefone, mit der besten FLIR Lepton 3.5 Wärmebildkamera, einem vielseitigen LED-Licht und integriertem Warnlicht sowie einem leistungsstarken 5G SoC. Dank der Kombination aus kleinstem 4,7-Zoll-Display und großem 6200-mAh-Akku wird die Mini 20-Serie zur untrakomplakten Körperkamera mit maßgeschneiderter Halterung. Im Oktober 2024 wird sie in den Handel kommen. Armor Pad 4-Serie: Das erste 5G Thermal Rugged Tablet der Welt Tablet

Eingebautes vielseitiges LED-Licht, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und modernste Wärmebildtechnologie.: Das ist die neue Armor Pad 4-Serie, die schon im September 2024 auf den Markt kommt. Sie hält auch sehr rauen Einsatzbedingungen stand und bietet dabei gleichzeitig eine starke Leistung für die Unterhaltung. Mit seinem 10,36“ großen 2K-Display und einem flexiblen uSmart Expa sion Connector für das umfangreiche Zubehör-Ökosystem ist dieses robuste Tablet perfekt geeignet für Arbeit und Freizeit. Serie Armor 27: Das preiswerteste robuste FLIR Thermal Phone

Die bereits erhältliche Armor 27 Serie wird ebenfalls auf der IFA zu sehen sein. Sie ist in vier Varianten lieferbar. Die FLIR Wärmebild- und Infrarot-Nachtsichtgeräte 27T und 27T Pro sind mit der neuesten Version der MyFLIR Pro App ausgestattet. Die nichtthermischen Modelle 27 und 27 Pro verfügen zusätzlich über ein Ultraweitwinkelobjektiv. Zu den Leistungsmerkmalen gehören ein 6,78-Zoll-FHD+ 120Hz-Display, ein 10600mAh Mega-Akku und ein leistungsstarker 5G SoC mit bis zu 24 GB RAM. Die Schutzarten IP68/ IP69K und die Zertifizierung nach MIL-STD-810H mit der robusten Ulefone Defender-Struktur demonstrieren ebenfalls die Eignung für widrige Umgebungsbedingungen. Einladung zum Erkunden und Erleben auf der IFA 2024

Ulefone lädt Sie herzlich ein: Entdecken und erleben Sie aus erster Hand auf dem Stand H2.6A-104 die neuesten Innovationen sowie die Robustheit und Leistungsfähigkeit der robusten Mobilgeräte. Schauen Sie in die Zukunft der „rugged devices“ und erfahren Sie, wie die Geräte Sie in jeder Situation und nahezu überall unterstützen können. Für weitere Informationen und zur Vereinbarung eines Termins auf der IFA 2004 klicken Sie bitte auf https://www.ulefone.com/pages/ulefone-ifa-2024. Über Ulefone Als renommierter Hersteller von robusten Smartphones verfolgt Ulefone das Ziel, Outdoor-Fans und professionellen Anwendern zuverlässige und leistungsfähige Lösungen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen zur Verfügung zu stellen. Mit einer Verpflichtung zu Innovation und Qualität setzt Ulefone immer wieder Maßstäbe in der Technologie der „Rugged“-Smartphones.

Ulefone kombiniert innovative Technologie mit kompromissloser Qualität, um Smartphones zu entwickeln, die allem standhalten, was man ihnen zumutet. Darüber hinaus stehen den Kunden, die nach robusten Lösungen suchen, auch OEM- und ODM-Dienstleistungen zur Verfügung. Verbinden Sie sich mit Ulefone auf Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter oder Instagram. Und besuchen Sie unsere Homepage: www.ulefone.com Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Pressekontakt: lena@Ulefone.com

