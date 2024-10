Startseite Southco: Luxus-Van – „Willkommen an Bord“ Lösungen von Southco für den Fahrzeuginnenraum Pressetext verfasst von mepax am Do, 2024-10-03 15:39. ZEEKR ist eine neue Elektroautomarke des chinesischen Automobilherstellers Geely. ZEEKR wurde 2021 in Ningbo, China, gegründet und bietet intelligente Premium-Elektrofahrzeuge mit neuen Technologien und Lösungen an. Als neu entwickelte Fahrzeugmarke zielt ZEEKR darauf ab, Synergien zwischen Mensch und Maschine zu schaffen und dabei ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Technologie zu erreichen. Mit Southco wird das Reisen im ZEEKR 009 für die Fahrgäste noch komfortabler. Der ausklappbare Tisch ist leicht, robust und so kompakt, dass er ohne zusätzlichen Platzbedarf in der Armlehne verstaut werden kann. Southco hat speziell für ZEEKR eine maßgeschneiderte Lösung entwickelt. Sie erfüllt nicht nur die strengen Anforderungen der Automobilindustrie, sondern dient auch als exquisites dekoratives Element, das perfekt auf die Erwartungen von ZEEKR abgestimmt ist. Herausforderung

ZEEKR suchte nach einer Tabletttischlösung für den Innenraum des ZEEKR 009 mit durchgängig integrierter Funktionalität. Lösung

Southco entwickelte eine maßgeschneiderte Lösung, bei der das klassische AH Bifold Positionierscharnier nahtlos in den Klapptisch integriert wurde. Diese Lösung erfüllt nicht nur die strengen Anforderungen der Automobilindustrie, sondern entspricht auch den hohen Qualitäts- und Designstandards von ZEEKR. Mehrwert

Southco‘s Engagement für Innovation und Exzellenz entspricht dem Wunsch von ZEEKR nach Luxus und Komfort und steigert das Erlebnis für die Fahrgäste. Die Herausforderung

ZEEKR, eine aufstrebende Marke für Elektrofahrzeuge, war auf der Suche nach einer Klapptischlösung, die sich nahtlos in das opulente Interieur des ZEEKR 009einfügt. Diese Lösung stellte eine vielschichtige Herausforderung dar, die verschiedene Aspekte des Designs, der Technik, der Ästhetik und des Benutzererlebnisses umfasste. Kein asiatischer Hersteller hatte sich je an ein solches Kunststück gewagt, vor allem nicht mit der Friktionstechnik für alle Drehgelenke und der Befestigung des Leders auf einer Aluminiumlegierung mit Klebstoff. Darüber hinaus war ein reibungsloser 180°-Betrieb bei geringer Geräuschentwicklung gefordert. Zu diesen hohen Anforderungen gehörten auch die Optionen für hochglanzpolierte und verchromte Oberflächen sowie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Steifigkeit und geringem Gewicht auf kleinstem Raum. Während konventionelle Sichtweisen andere Hersteller davon abhielten, Neuland zu betreten, ergriff Southco die Chance, die Grenzen des Machbaren zu erweitern. Die Lösung

Als Antwort auf diese enorme Herausforderung lieferte Southco eine vollständig maßgeschneiderte Lösung, die genau auf die spezifischen Anforderungen von ZEEKR zugeschnitten war. Lieferanten in Asien verfügen nicht über das notwendige Know-how, um ausklappbare Tische zu entwerfen und herzustellen,; daher ist dies der erste Versuch von Southco, ein solches Produkt zu entwickeln. Getrieben von der Leidenschaft für Perfektion, arbeitete Southco mit einem professionellen Lederlieferanten zusammen, um verschiedene Oberflächen zu untersuchen und die perfekte Haptik für den großartigen ZEEKR 009 zu finden. Das Ergebnis ist ein eleganter und raffinierter Tisch, der perfekt zum luxuriösen Image des ZEEKR 009 passt. Die Ingenieure von Southco bestätigten die optimale Betätigungskraft und Vibrationsbeständigkeit durch Anwendung der Friktionstechnik der AV- und AH-Scharnierlösungen von Southco. Die Scharnierlösung verfügt über ein konstantes Drehmoment, das einen kontrollierten Widerstand über den gesamten Bewegungsbereich ermöglicht. Außerdem ist der Klapptisch mit der Positioniertechnik von Southco ausgestattet. Die Fahrgäste können den Tisch leicht und geräuschlos bedienen und ihn auch bei Vibrationen oder dynamischen Belastungen sicher in jeder Position halten, sodass ein reibungsloser 180°-Betrieb ohne Nachjustierung möglich ist. Mit dieser platzsparenden Scharnierlösung können Klapptische in eine sichere horizontale Position gebracht und bei Nichtgebrauch einfach zusammengeklappt und flach verstaut werden. Verabschieden Sie sich von sperrigen und schwerfälligen Tischmechanismen – Southco hat eine schlanke Lösung entwickelt, die sowohl die Funktionalität als auch die Raumeffizienz maximiert. Implementierung und Ergebnisse

Der vierjährige Prozess vom Entwurf bis zur Produktion verdeutlicht das Engagement von Southco, innovative Lösungen zu entwickeln, die über die Standards für Funktionalität, Haltbarkeit und Ergonomie hinausgehen. Der um 180° drehbare Tisch mit minimaler Ebenheitsabweichung, die optimierte Gewichtsverteilung und der Premium-Lederbezug verdeutlichen das Engagement von Southco für die Kundenzufriedenheit. Der Wert

Durch die Zusammenarbeit mit Southco unterstreicht ZEEKR sein Engagement, seinen Fahrgästen ein erstklassiges und komfortables Reiseerlebnis zu bieten. Die Integration des Klapptisches von Southco in den Innenraum des Elektrofahrzeugs ZEEKR 009 verleiht diesem einen Hauch von Raffinesse und Funktionalität. Mit seinem leichten und kompakten Design fügt sich der Tisch nahtlos in die Armlehne ein und optimiert so die Raumnutzung. Die Verwendung von Southco-Scharnieren mit Friktions- und Positioniertechnik gewährleistet einen reibungslosen, stabilen und geräuscharmen Betrieb und erfüllt den Wunsch von ZEEKR nach Luxus, Komfort und Liebe zum Detail. Dies verbessert das Gesamterlebnis für Fahrer und Fahrgäste und hebt ZEEKR als eine Marke hervor, die sowohl Wert auf Ästhetik als auch auf Funktionalität legt. Tabletttische von Southco

„Die Partnerschaft mit Southco hat uns sehr geholfen. Southco‘s Liebe zum Detail und Streben nach Perfektion haben ZEEKR zu neuen Höhen verholfen. Die gelieferte Klapptischlösung, ist zu einem Markenzeichen von ZEEKR 009 geworden.“ Chen, Model Director. www.southco.com Über Southco

Southco ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von innovativen Verschlusslösungen. Von der Qualität und Leistung bis zur Ästhetik und zum ergonomischen Komfort ist uns klar, dass erste Eindrücke im Produktdesign die bleibenden Eindrücke sind. Seit mehr als 70 Jahren hilft Southco den anerkanntesten Marken der Welt, mit innovativen Verschlusslösungen Wert für ihre Kunden zu schaffen, und zwar durch Optimierung der Berührungspunkte ihrer Produkte in zahlreichen Branchen, wie zum Beispiel Transportwesen und Industrieanwendungen, Medizintechnik, Rechenzentren und viele mehr. Mit beispiellosen Entwicklungsressourcen, innovativen Produkten und einem engagierten globalen Team bietet Southco das breiteste Portfolio an erstklassigen Verschlusslösungen, das Equipment-Designern weltweit zur Verfügung steht.

