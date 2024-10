Startseite City's Garden: Die neue Erlebnisgastronomie in der Regensburger Altstadt Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-02 12:10. Inmitten der malerischen Altstadt von Regensburg entsteht ein außergewöhnliches Projekt: City's Garden Inmitten der malerischen Altstadt von Regensburg entsteht ein außergewöhnliches Projekt: City's Garden - ein innovatives Gastronomiekonzept, das Feinschmecker, Reisende und Einheimische gleichermaßen begeistern wird. City's Garden verspricht nicht nur kulinarische Höhepunkte, sondern auch eine einmalige Atmosphäre im zentralsten Garten der Stadt. Die Idee dahinter? Ein Treffpunkt für alle, die das Besondere lieben und in Regensburg etwas Neues erleben wollen. Regensburg - Ein Ort der Geschichte und Moderne Regensburg, eine der ältesten Städte Deutschlands, verströmt mit ihrer 2000-jährigen Geschichte und dem beeindruckenden UNESCO-Weltkulturerbe der Altstadt ein besonderes Flair. Die engen Gassen, historischen Gebäude und charmanten Plätze machen die Stadt zu einem unverwechselbaren Erlebnis, nicht nur für Touristen, sondern auch für die etwa 165.000 Einwohner, darunter eine lebendige und dynamische Studentengemeinschaft. Mit rund 35.000 Studierenden an der Universität Regensburg und der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) ist Regensburg eine pulsierende Studentenstadt, in der Bildung, Kultur und Lebensqualität aufeinandertreffen. Das Altstadtgefühl, das Regensburg so einzigartig macht, verbindet Tradition mit Moderne. Zahlreiche Restaurants, Cafes und Bars säumen die Straßenzüge, und doch hat City's Garden bereits vor seiner Eröffnung Aufsehen erregt. Denn die Kombination aus Erlebnisgastronomie und urbanem Grün mitten im Herzen der Stadt ist etwas, das es so in Regensburg noch nicht gibt. City's Garden - Ein Konzept, das begeistert City's Garden wird der neue Hotspot der Stadt. Die Erlebnisgastronomie richtet sich nicht nur an Feinschmecker, sondern auch an Durchreisende, die Regensburg für einen kurzen Stopp besuchen, und an die "Lokalmatadoren", die ihre Stadt und ihre Geheimtipps kennen. Hinter dem Konzept steht die bekannte Gastronomin Nilgün Er und ihr Team, die bereits mit Betrieben wie der Spaghetteria Aquino, den Cafe Fellows und dem Dolce Momento - einem beliebten Eiscafe mit eigener Herstellung - einen bleibenden Eindruck in der Stadt hinterlassen haben. City's Garden ist jedoch weit mehr als ein Restaurant. Es ist ein Ort, an dem verschiedene gastronomische Konzepte miteinander harmonieren können. Interessenten, die ein eigenes Gastro-Konzept haben, das zu diesem innovativen Standort passt, sind herzlich eingeladen, Teil des Projekts zu werden. Ob edle Küche, nachhaltige Streetfood-Ideen oder moderne Fusion-Konzepte - die Betreiber suchen nach kreativen Partnern, die City's Garden mit ihrem eigenen Konzept bereichern wollen. Smart Office-Lösungen für Start-Ups und digitale Nomaden City's Garden bietet neben der Gastronomie auch flexible Smart Office-Lösungen für Start-Ups und digitale Nomaden an. Mit Highspeed-Internet und moderner Ausstattung können Unternehmer im Herzen der Stadt arbeiten und dabei die besondere Atmosphäre genießen. Jetzt dabei sein - Anmeldung bis zum 15. Oktober Interessenten haben die Chance, sich bis zum 15. Oktober einen Platz in diesem einzigartigen gastronomischen Umfeld zu sichern. Alle Anfragen, die bis zu diesem Datum eingehen, werden bevorzugt bearbeitet. Die Bewerbungsphase läuft bereits, und wer seine Chance nutzen möchte, sollte nicht lange zögern. Über die Webseite www.citys.garden können potenzielle Partner ihre Ideen einreichen und sich einen Platz im City's Garden sichern. City's Garden ist eine Erlebnisgastronomie in Regensburg Kontakt

