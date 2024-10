Startseite Abd Al Karem Hadla erhält Stipendium von Randstad Talent Consulting Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-02 12:09. Der Masterstudent an der RWTH Aachen ging als Gewinner unter insgesamt rund 150 Bewerber:innen hervor. Das Stipendium, das von Randstad Talent Consulting zum ersten Mal vergeben wurde, unterstützt Studierende mit Migrationshintergund beim Einstieg ins Arbeitsleben. Mit überzeugenden Bewerbungsunterlagen hat sich Abd Al Karem Hadla, aktuell Masterstudent der Energietechnik an der RWTH Aachen University, das von Randstad Talent Consulting ausgelobte Stipendium für Studierende mit Migrationshintergrund gesichert und erhält damit eine Unterstützung von 5.000 Euro für das Wintersemester 2024/25. Abd Al Karem Hadla floh 2015 als unbegleiteter Minderjähriger vor dem syrischen Bürgerkrieg nach Deutschland. Nach seinem Abitur absolvierte er ein Maschinenbaustudium, das er 2023 mit einem Bachelor der RWTH Aachen University abschloss. Bessere Startchancen für Studierende mit Migrationshintergrund

Um Studierende mit Migrationshintergrund finanziell zu unterstützen und ihnen den Einstieg ins Arbeitsleben zu erleichtern, vergab Randstad Talent Consulting in diesem Jahr erstmals ein Stipendium. Studierende, deren familiäre Wurzeln außerhalb Deutschlands liegen, hatten bis 31. Juli die Möglichkeit, sich zu bewerben. Bei der Scheckübergabe äußerte sich Karem Hadla zu seinem Gewinn: "Ich freue mich über den Erhalt des Stipendiums von Randstad sehr! Es stellt für mich nicht nur eine finanzielle Entlastung und Erleichterung des Berufseinstieges dar, sondern bedeutet mir auch eine wertvolle Anerkennung meiner bisherigen Laufbahn in Deutschland. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken." Die Jury bestehend aus Prof. Dr. Anja Karlshaus, Präsidentin CBS International Business School, Mikolaj Ciechanowicz, Geschäftsführer der Deutschlandstiftung Integration, und Eva-Maria Sieland, Executive Director Permanent Placement Germany bei Randstad, sichtete insgesamt rund 150 Bewerbungen, eingereicht von Studentinnen und Studenten aus unterschiedlichsten Herkunftsländern, die an deutschen Hochschulen Studiengänge in einer Vielzahl von Fachbereichen absolvieren. Eva-Maria Sieland sagte dazu: "So viele Herausforderungen, so viel Herzblut, so viel Durchhaltevermögen! Diese Studierenden geben alles für ihre Zukunft. Es war mir eine Ehre und eine inspirierende Erfahrung, als Jury-Mitglied an ihren Geschichten teilhaben zu dürfen. Jede:r hätte die 5.000 Euro verdient." Über Randstad Talent Consulting

Randstad Talent Consulting ist als Personalberatung bei Randstad auf die Direktvermittlung von Fach- und Führungskräften spezialisiert. Dabei begleitet und unterstützt Randstad Talent Consulting engagierte Talente bei ihrer Suche nach dem passenden Job mit besonderem Fokus auf Chancengleichheit und Vielfalt. Über Randstad

Randstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Durch die Unternehmensstrategie "partner for talent" finden, fördern und verbinden wir spezialisierte Talente mit Unternehmen - weltweit, vor Ort und immer mit hoher Geschwindigkeit. Unsere Angebote umfassen den gewerblich-technischen ebenso wie den Professional-Bereich, digitale Talentlösungen sowie End-to-End-Unternehmenslösungen. Wir schaffen leistungsfähige, vielfältige und agile Teams und unterstützen jeden Einzelnen dabei, eine erfolgreiche Karriere mit gleichen Chancen zu erreichen. Randstad Deutschland ist mit rund 38.500 Mitarbeitenden, darunter 2.500 interne, und 500 Standorten in 330 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2023 1,843 Milliarden Euro. CEO ist Richard Jager. Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2023 hat Randstad mit rund 40.000 Mitarbeitenden weltweit 2 Millionen Menschen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen und damit einen Gesamtumsatz von 25,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Kontakt

