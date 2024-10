Startseite Erleben Sie die Jumeirah Signature Escapes im Jumeirah Burj Al Arab Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-02 12:08. Dubai, Oktober 2024 - Entdecken Sie das ultimative Luxuserlebnis mit den Jumeirah Signature Escapes im legendären Burj Al Arab Jumeirah. Gönnen Sie sich einen Aufenthalt in einer unserer exklusiven Zwei- oder Drei-Schlafzimmer-Suiten und genießen Sie zusätzlich zu unvergleichlichem Komfort ein Resortguthaben und zahlreiche weitere Vorteile. Dieses exklusive Angebot ist bis zum 31. Dezember 2024 buchbar und bietet Ihnen eine unvergessliche Auszeit in einem der weltweit bekanntesten Hotels. Angebotsdetails: Resortguthaben von 200 USD pro Aufenthalt bei Buchung einer Zwei-Schlafzimmer-Suite für mindestens zwei Nächte

Resortguthaben von 400 USD pro Aufenthalt bei Buchung einer Drei-Schlafzimmer-Suite für mindestens zwei Nächte

Tägliches Frühstück inbegriffen

Tägliches Frühstück sowie Mittag- oder Abendessen bei Buchung der Jumeirah Signature Escapes Halbpension

Hochwertige Hermes Badeartikel

Persönlicher Butler-Service

Zugang zum SAL Beach Club

Nutzung des Talise Spa

Privater Strandzugang

Zugang zum Summersalt Beach Club

Nutzung des Madinat Jumeirah Kids" Club

Exklusive Rabatte für Jumeirah One Mitglieder Flexible Stornierungsbedingungen bieten Ihnen die Sicherheit, Ihren Aufenthalt ohne Risiko zu planen. Bedingungen und Konditionen: Mindestaufenthalt von zwei Nächten erforderlich

Resortguthaben nur für direkte Buchungen von mindestens zwei Nächten in Suiten mit mehreren Schlafzimmern gültig

Eine Kreditkarte ist zur Buchungsgarantie erforderlich

Alle Preise unterliegen einer Servicegebühr von 10 %, einer Gemeindegebühr von 7 %, einer Tourism Dirham Gebühr von AED 20 pro Schlafzimmer und Nacht sowie einer Mehrwertsteuer von 5 %

Alle Gäste, einschließlich Kinder, müssen einen gültigen Ausweis (Reisepass oder National ID) vorlegen

Kinder ab 12 Jahren werden als Erwachsene betrachtet

Das Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden

Buchungen sind abhängig von der Verfügbarkeit; Sperrdaten und Zimmerbeschränkungen können gelten

Es gelten die allgemeinen Stornierungsrichtlinien des Hotels

Für zusätzliche Vorteile muss die Jumeirah One Mitgliedskarte beim Check-in vorgelegt werden

Jumeirah behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern Buchen Sie jetzt Ihre Jumeirah Signature Escapes und erleben Sie den Luxus des Burj Al Arab Jumeirah in seiner schönsten Form. Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie https://www.jumeirah.com/de/offers/category-offers/stay/burj-al-arab-jum... oder kontaktieren Sie unser Reservierungsteam unter +971 4 301 7777. Über das Burj Al Arab Jumeirah:

Das Burj Al Arab Jumeirah ist ein architektonisches Wunderwerk, das Dubai auf die Weltkarte gebracht hat. Das segelförmige Wahrzeichen sollte zur Ikone Dubais werden; ein Hotel, das die Vergangenheit und die Zukunft des Emirats ebenso widerspiegelt wie seine kühne Ambition, eine der kulturell vielfältigsten und dynamischsten Städte der Welt zu werden. Das Hotel, das ausschließlich aus Suiten besteht, stellt nicht nur die Normen des Hoteldesigns infrage, sondern hat auch die Bedeutung der Luxusgastronomie in Dubai und auf der ganzen Welt neu definiert. Das Burj Al Arab Jumeirah ist zu einem der meistfotografierten Bauwerke der Welt geworden und das Juwel in Dubais Krone. Im Burj Al Arab Jumeirah ist alles möglich. Die Mitarbeiter gehen über das Erwartete hinaus, um für die Gäste wirklich unvergessliche und individuelle Erlebnisse zu schaffen. https://www.jumeirah.com/de/stay/dubai/burj-al-arab-jumeirah Über Jumeirah:

