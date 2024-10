Startseite Veneers: Mode-Accessoire oder zahnmedizinisch sinnvoll? Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-10-02 11:56. Inzwischen sind Veneers weit mehr als ein schickes Mode-Accessoire. Durch die Weiterentwicklung der Dentalwerkstoffe sind sie heutzutage eine stabile Versorgung bei verschiedenen Defekten der Zähne. Die Zahnärztin oder der Zahnarzt klebt die hauchdünnen Keramikschalen auf die sichtbaren Flächen der Frontzähne auf. So erhalten die Zähne ihr natürliches Aussehen zurück. Aber wie lange halten Veneers? „Keramische Veneers kommen am häufigsten zum Einsatz. Zahnmedizinische Studien zeigen, dass sie aufgrund des hochwertigen Materials eine haltbare und langfristige Versorgung der Zähne sind. Bei guter Pflege können sie 10 bis 15, manchmal sogar bis zu 20 Jahre lang halten“, erklärt Prof. Dr. Dr. Dr. Robert Sader, Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnmedizin e.V. (DGÄZ). „Defekte Zähne bekommen mit Veneers nicht nur ihr natürliches Aussehen zurück, sondern die Verblendschalen stabilisieren den Zahn zusätzlich. Es ist jedoch immer im individuellen Einzelfall zu entscheiden, ob ein Veneer möglich oder bereits eine Zahnkrone notwendig ist“, so Sader. Zahntechniker fertigt Veneers individuell für Patienten an

Veneers sind Verblendschalen für die Frontzähne. Nach den Vorgaben aus der Zahnarztpraxis fertigt die Zahntechnikerin oder der Zahntechniker die dünnen Schalen aus zahnfarbener Keramik individuell für jede Patientin und jeden Patienten an. Dabei kommen hochmoderne Dentalkeramiken aus der Dentalindustrie zum Einsatz. Schicht für Schicht bildet die Zahntechnikerin oder der Zahntechniker die natürliche Zahnform und die natürliche Zahnfarbe möglichst exakt nach. Mit einer speziellen Klebetechnik, der sogenannten Adhäsivtechnik, klebt die Zahnärztin oder der Zahnarzt die Verblendschalen auf die sichtbare Oberfläche der Frontzähne. Das stabilisiert den Zahn und er fügt sich nun harmonisch in die Reihe der natürlichen Zähne ein. Aber sind Veneers gut für die Zähne? Der Vorteil der Klebetechnik gegenüber herkömmlichem Zahnersatz wie einer Krone: Um den Zahn auf die Versorgung vorzubereiten, muss die Zahnärztin oder der Zahnarzt für ein Veneer deutlich weniger gesunde Zahnsubstanz abtragen. Studiendaten zeigen, dass - wenn überhaupt - nur ein möglichst dünner Teil der Schmelzschicht am Zahn leicht entfernt werden sollte. Das verlängert die Haltbarkeit des Veneers und schont die gesunde Zahnsubstanz. Veneers geben Zahn natürliches Aussehen zurück

Hat ein Zahn einen Defekt, kommen Veneers häufig bei diesen zahnmedizinischen Anwendungsgebieten zum Einsatz:

- innere Verfärbungen des Zahns,

- Zahnschmelz-Fehlbildungen,

- große, sichtbare Füllungen,

- Zahnschäden durch einen Unfall,

- Schließen schmaler Lücken,

- Verbesserung der Form eines Zahns,

- Ausgleich leichter Zahnfehlstellungen. Initiative proDente e.V.

Ricarda Wille

PR-Referentin

Aachener Straße 1053-1055

50858 Köln

www.prodente.de Tel. 022117099740

Fax. 022117099742

E-Mail: ricarda.wille@prodente.de www.prodente.de

www.facebook.com/proDente.e.V.

www.youtube.com/prodenteTV

www.twitter.com/proDente Firmenkontakt

Initiative proDente e.V.

Ricarda Wille

Aachener Straße

50858 Köln

022117099740

www.prodente.de Pressekontakt

Initiative proDente e.V.

Dirk Kropp

Kropp

50858 Köln

022117099740

https://www.prodente.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten